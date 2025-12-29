Transports

Le métro C à l'arrêt à Lyon à cause d'un rail endommagé, la ligne A perturbée par un bagage abandonné

Le métro C à l'arrêt à Lyon à cause d'un rail endommagé, la ligne A perturbée par un bagage abandonné
LyonMag

C'est une panne peu commune qui perturbe la ligne C du métro ce lundi soir à Lyon.

Un rail endommagé, comme annoncé par les TCL, entraîne l'arrêt de la desserte entre les stations Hénon et Cuire. Des bus relais ont été mis en place.

Ce n'est pas le seul couac de la soirée. Un bagage abandonné a été découvert à la station Cordeliers sur la ligne A. Il a fallu faire évacuer les rames, y compris dans les tunnels.

La reprise du trafic entre Perrache et Masséna est espérée pour 22h, en attendant l'intervention des démineurs.

Tags :

TCL

3 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Ex Précisions le 29/12/2025 à 20:24

Un rail ça ne s'endommage pas tout seul d'un coup au point de ne plus pouvoir rouler. Une traverse (en béton dans le métro il me semble) qui a cassée ?

Signaler Répondre
avatar
Rlb le 29/12/2025 à 20:15

Sncf, métro pour un bagage on bloque des centaines de voyageurs. RIDICULE.

Signaler Répondre
avatar
AntiLFI le 29/12/2025 à 20:01

Le sketch continue.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.