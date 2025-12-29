Le métro C à l'arrêt à Lyon à cause d'un rail endommagé, la ligne A perturbée par un bagage abandonné

Un rail endommagé, comme annoncé par les TCL, entraîne l'arrêt de la desserte entre les stations Hénon et Cuire. Des bus relais ont été mis en place.

Ce n'est pas le seul couac de la soirée. Un bagage abandonné a été découvert à la station Cordeliers sur la ligne A. Il a fallu faire évacuer les rames, y compris dans les tunnels.

La reprise du trafic entre Perrache et Masséna est espérée pour 22h, en attendant l'intervention des démineurs.