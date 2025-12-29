"Vous nous avez colonisés […] On fait ce qu’on veut" : après la victoire de l’Algérie, une vidéo de Sofia Benlemmane inquiète les autorités à Lyon 

Ce dimanche, à Lyon, l’influenceuse franco-algérienne Sofia Benlemmane, déjà condamnée en avril dernier pour plusieurs infractions liées à des propos haineux, est apparue dans une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux à l’occasion de la victoire de l’Algérie à la Coupe d’Afrique des nations.

Sur ces images, tournées en public avec de nombreuses personnes chantant et célébrant la victoire, des propos sont audibles, notamment : "Vous nous avez colonisés… maintenant vous êtes dans la merde" ou encore "Le pays est le nôtre, on fait ce qu’on veut."

Des paroles traduites et relayées en ligne par le lanceur d'alerte Chawki Benzhera.

La préfète du Rhône Fabienne Buccio devait alerter le procureur de la République en saisissant l’article 40 du Code de procédure pénale, estimant que ces faits pouvaient relever d’une infraction pénale. Il appartiendra désormais au parquet de Lyon d’engager de potentielles nouvelles poursuites.

Pour mémoire, Sofia Benlemmane a été reconnue coupable en avril dernier de provocation publique à commettre un crime ou un délit, menaces de mort par image et d’injure publique en raison de l’orientation sexuelle et de la religion, après la diffusion d’une vidéo violente sur TikTok.

La justice l’avait condamnée à neuf mois de prison avec sursis, assortis de 200 heures de travaux d’intérêt général, d’un sursis probatoire de deux ans avec exécution provisoire, ainsi qu’à la suppression de ses réseaux sociaux pendant six mois, avec interdiction d’en recréer. Elle devait également verser 500 euros à chacune des quatre parties civiles.