"Vous nous avez colonisés […] On fait ce qu’on veut" : après la victoire de l’Algérie, une vidéo de Sofia Benlemmane inquiète les autorités à Lyon 

Ce dimanche, à Lyon, l’influenceuse franco-algérienne Sofia Benlemmane, déjà condamnée en avril dernier pour plusieurs infractions liées à des propos haineux, est apparue dans une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux à l’occasion de la victoire de l’Algérie à la Coupe d’Afrique des nations.
Sur ces images, tournées en public avec de nombreuses personnes chantant et célébrant la victoire, des propos sont audibles, notamment : "Vous nous avez colonisés… maintenant vous êtes dans la merde" ou encore "Le pays est le nôtre, on fait ce qu’on veut."
Des paroles traduites et relayées en ligne par le lanceur d'alerte Chawki Benzhera.
La préfète du Rhône Fabienne Buccio devait alerter le procureur de la République en saisissant l’article 40 du Code de procédure pénale, estimant que ces faits pouvaient relever d’une infraction pénale. Il appartiendra désormais au parquet de Lyon d’engager de potentielles nouvelles poursuites.
Pour mémoire, Sofia Benlemmane a été reconnue coupable en avril dernier de provocation publique à commettre un crime ou un délit, menaces de mort par image et d’injure publique en raison de l’orientation sexuelle et de la religion, après la diffusion d’une vidéo violente sur TikTok.
La justice l’avait condamnée à neuf mois de prison avec sursis, assortis de 200 heures de travaux d’intérêt général, d’un sursis probatoire de deux ans avec exécution provisoire, ainsi qu’à la suppression de ses réseaux sociaux pendant six mois, avec interdiction d’en recréer. Elle devait également verser 500 euros à chacune des quatre parties civiles.
🚨🇫🇷🇩🇿 « Vous nous avez colonisés… maintenant vous êtes dans la merde » est le slogan repris comme un cri de guerre par les supporters algériens à Lyon autour de l’influenceuse antisémite Sofia Benlemmane, ce qui confirme que le régime algérien dispose aujourd’hui de «… pic.twitter.com/i2XTmb8FNb— Chawki Benzehra شوقي بن زهرة (@ChawkiBenzehra) December 29, 2025
- Les contours de ce pays qui est devenu le plus grand d'Afrique ont été faits par la France sinon il ne resterait pas grand chose.
- Il y avait une très bonne agriculture, depuis qu'ils ont leur indépendance ils ne font plus rien du tout, ils importent avec le pognon du pétrole, d'ailleurs le pays ne vit que grace à son pétrole et son gaz... Il n'y a qu'à voir le nombre d'entreprises qui investissent au Maroc et en Tunisie, en Algérie uniquement par nécessité. Il n'y a que les chinois qui bossent là-bas pour construire des bâtiments, les locaux ont la flemme.
- Le pouvoir algérien utilise toujours l'excuse de la colonisation à chaque fois qu'il veut calmer son peuple. La France n'a qu'à aller mettre le boxon en Allemagne pour les 2 guerres pendant qu'on y est...
Je me demande pourquoi on ne coupe pas les ponts avec ce pays en renvoyant de force tous les délinquants qu'ils nous envoient dont ils ne veulent pas chez eux, certainement à cause d'accords et contrats sur le pétrole qui passent avant la sécurité des français...
Les propos sont provocants, mais je ne comprends pas pour quels motifs ils devraient être signalés au procureur. C'est vraiment une perte de temps
Elle a pas tort en réalité, elle ne dit que des vérités : on est dans la merde maintenant
C'est un beau pays qui permet aux gens de crier "on fait ce qu'on veut" et de réellement croire ce qu'ils disent. En attendant elle ne fait pas grand chose à part brasser de l'air et n'a aucun réel pouvoir et encore moins sur le passé. Si elle faisait ce qu'elle voulait, elle serait capable de régler les problèmes en Algérie qui ne sont pas le fait de la France qui n'y est plus depuis des dizaines d'années.
Qu'elle rentre en Algérie si la France ne lui convient pas, on ne la retient surtout pas, mais peut-être que les prestations sociales sont intéressantes finalement
Elle oublie les massacres de colons fait par les Algériens et la non reconnaissance de la Kabylie. Cette dame a la mémoire qui l arrange. Où sont nos hommes politiques? Que sont devenus les propriétés, les orangeraie, les vignes et les industries après la guerre et les massacres. Se retrousser les manches fait peur? Pour mettre le bordel et attiser la haine ...continuez, le ménage se fera et vous vous plaindrez en nous traitant de racistes .
Le problème n'est ni cette influenceuse de caniveau ni le gouvernement algérien; Le problème, c'est l'absence totale d'autorité en France à tous les niveaux.
En quoi un match, quel qu'il soit peut déclencher des manifestations violentes? On marche sur la tête. A force de tout accepter, de tout excuser, de jouer la repentance, de ne plus être fier de ce que l'on est, voici ce qui arrive. Il ne s'agit pas de se plaindre mais de se faire entendre. Il va y avoir des élections en 2026 puis en 2027. C'est là qu'il faut s'exprimer.
Son comportement n'est absolument irrationnel, au contraire, cela s'appelle "faire le buzz" et vous assure (à notre sale époque!) une notoriété superbe auprès des médias pourris. Bien joué!
Elle critique le pays, mais elle reste bien ici pour toucher tous les avantages pour vivre, c'est une honte de garder cette personne sur notre territoire.
Ça fait belle lurette qu'ils font ce qu'ils veulent en France tant les gouvernements successifs ont eu peur de s'attaquer au problème.
En plus de détester , pour ne pas dire haïr notre pays , j'aimerais connaître la somme exacte qu'ils nous coûtent en aides sociales .
Quand je constate dans les faits divers , qu'un dealer qui brasse des millions touche le RSA , ça me rend malade !
Il serait plus logique de distribuer ces sommes d'argent aux retraités , aux vrais nécessiteux , aux handicapés , et autres qui sont vraiment dans le besoin.
Mais ici , nous sommes en France , le pays des bisounours , le pays qui reconnaît que ça sent la merde simplement quand il l'a sous le nez !
Pas Faux , mon docteur qui marche avec La sécurité sociale pour vous prescrire QUE des génériques à prix dérisoires n'hésite pas à facturer une visite à 30€ + 10€ de déplacement alors qu'il ne se déplace PAS . Comme il reste très très peu de docteur dans la 3 e ville de France 🇫🇷 pourtant, Ont est obligé de passer par ce Docteur miracle , car la majorité des jeunes docteurs ne se déplacent plus et prennent des jours de repos même en semaine. Des générations même cultivées qui n'ont plus Envie de bosser comme les anciens, alors si les Docteurs Etrangers viennent en France , c'est pour palier au manque de personnel même dans les hôpitaux, le milieu médical, etc…. Une France qui ne reconnaît pas les travailleurs et leur professionnalisme, sombre dans le chaos comme de nos jours dans une France en Declin total.
Toutes nos institutions sont dans le rouge et Le Manque de bras est si important que bientôt même l'extrême droite française sera obligé de la reconnaître . Attendez vous a connaître après 2027 une faillite française qui sera la même que celle de la Grèce , ou les retraités et les fonctionnaires verront leur salaire et pensions raboter de 30/100 à 40/100 avec des taux d'intérêt à Bercy à deux chiffres…
C'est une belle célébration de la victoire de l'Algérie en foot, très représentatif de la mentalité de ces "supporters".