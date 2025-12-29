Faits Divers

"Vous nous avez colonisés […] On fait ce qu’on veut" : après la victoire de l’Algérie, une vidéo de Sofia Benlemmane inquiète les autorités à Lyon 

"Vous nous avez colonisés […] On fait ce qu’on veut" : après la victoire de l’Algérie, une vidéo de Sofia Benlemmane inquiète les autorités à Lyon 
Les célébrations de la victoire algérienne à Lyon prennent une autre tournure.

Ce dimanche, à Lyon, l’influenceuse franco-algérienne Sofia Benlemmane, déjà condamnée en avril dernier pour plusieurs infractions liées à des propos haineux, est apparue dans une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux à l’occasion de la victoire de l’Algérie à la Coupe d’Afrique des nations. 

Sur ces images, tournées en public avec de nombreuses personnes chantant et célébrant la victoire, des propos sont audibles, notamment : "Vous nous avez colonisés… maintenant vous êtes dans la merde" ou encore "Le pays est le nôtre, on fait ce qu’on veut."
Des paroles traduites et relayées en ligne par le lanceur d'alerte Chawki Benzhera.

La préfète du Rhône Fabienne Buccio devait alerter le procureur de la République en saisissant l’article 40 du Code de procédure pénale, estimant que ces faits pouvaient relever d’une infraction pénale. Il appartiendra désormais au parquet de Lyon d’engager de potentielles nouvelles poursuites.

Pour mémoire, Sofia Benlemmane a été reconnue coupable en avril dernier de provocation publique à commettre un crime ou un délit, menaces de mort par image et dinjure publique en raison de l’orientation sexuelle et de la religion, après la diffusion d’une vidéo violente sur TikTok. 

La justice l’avait condamnée à neuf mois de prison avec sursis, assortis de 200 heures de travaux d’intérêt général, d’un sursis probatoire de deux ans avec exécution provisoire, ainsi qu’à la suppression de ses réseaux sociaux pendant six mois, avec interdiction d’en recréer. Elle devait également verser 500 euros à chacune des quatre parties civiles.

Sofia Benlemmane

avatar
Zar le 29/12/2025 à 18:43
infinie a écrit le 29/12/2025 à 18h25

Elle a pas tort en réalité, elle ne dit que des vérités : on est dans la merde maintenant

Ah bon et quelle merde au juste ? Quel projet a t-elle avec quels moyens ? Foutre le bordel est surtout gênant pour les riverains mais c'est à peu près tout. Certains manifestants feront toujours pire et ensuite plus rien. Tout ce beau monde retourne à ses propres galères sans pouvoir régler ses propres problèmes et changer sa condition misérable.

Signaler Répondre
avatar
Aveugle le 29/12/2025 à 18:43
SuperTonton a écrit le 29/12/2025 à 18h31

Les propos sont provocants, mais je ne comprends pas pour quels motifs ils devraient être signalés au procureur. C'est vraiment une perte de temps

Ils sont des millions à penser pareil sur le sol français

Signaler Répondre
avatar
C'est moi le 29/12/2025 à 18:41
SuperTonton a écrit le 29/12/2025 à 18h31

Les propos sont provocants, mais je ne comprends pas pour quels motifs ils devraient être signalés au procureur. C'est vraiment une perte de temps

C'est clair, si son but c'était juste de faire le buzz et susciter des réactions, ben elle a gagné.

Signaler Répondre
avatar
Pinocchio le 29/12/2025 à 18:40
Un petit fils de résistants étranger ! a écrit le 29/12/2025 à 18h32

La honte est à l’extrême Droite ! La même que mon grand père a combattu pendant la seconde guerre mondiale. Celle qui était patriote est qui marcher avec les vainqueurs , l’Allemagne Nazis.
Mon grand pere étranger était chef de réseaux de résistance à montbrun les bains où il avait mis les Femmes et les enfants à l’abris . comme tous les résistants , et le général de Gaulle en personne étaient recherchés par ses français d’extrême Droite et étaient des Terroristes !! Alors pour retourner le situation l’extrême droite est un cancer qui a TOUJOURS créé des guerres et fait des centaines de milliers de morts 💀 partis ses propres enfants.

Tu parles de l'extrême droite algérienne qui sévit en France, bien sûr.

Signaler Répondre
avatar
Johnny67 le 29/12/2025 à 18:40

La fuite des cerveaux algériens est dramatique

Signaler Répondre
avatar
Moha le 29/12/2025 à 18:39
Un petit fils de résistants étranger ! a écrit le 29/12/2025 à 18h32

La honte est à l’extrême Droite ! La même que mon grand père a combattu pendant la seconde guerre mondiale. Celle qui était patriote est qui marcher avec les vainqueurs , l’Allemagne Nazis.
Mon grand pere étranger était chef de réseaux de résistance à montbrun les bains où il avait mis les Femmes et les enfants à l’abris . comme tous les résistants , et le général de Gaulle en personne étaient recherchés par ses français d’extrême Droite et étaient des Terroristes !! Alors pour retourner le situation l’extrême droite est un cancer qui a TOUJOURS créé des guerres et fait des centaines de milliers de morts 💀 partis ses propres enfants.

Toujours la même rengaine.

Vous avez plusieurs extrême-droite de retard.

Qui aujourd'hui marche avec les milieux hostile au pays, qui veulent le renverser comme jadis avec les nazis?

Bref, vous n'êtes qu'un ignorant. Les nouveaux fachos sont les anti-fachos. Et ca c'est factuel, sans rentrer des des fantasmes poussiéreux comme vous le faites.

Signaler Répondre
avatar
et par contre le 29/12/2025 à 18:37
Un petit fils de résistants étranger ! a écrit le 29/12/2025 à 18h32

La honte est à l’extrême Droite ! La même que mon grand père a combattu pendant la seconde guerre mondiale. Celle qui était patriote est qui marcher avec les vainqueurs , l’Allemagne Nazis.
Mon grand pere étranger était chef de réseaux de résistance à montbrun les bains où il avait mis les Femmes et les enfants à l’abris . comme tous les résistants , et le général de Gaulle en personne étaient recherchés par ses français d’extrême Droite et étaient des Terroristes !! Alors pour retourner le situation l’extrême droite est un cancer qui a TOUJOURS créé des guerres et fait des centaines de milliers de morts 💀 partis ses propres enfants.

Le communisme n'a jamais fait de morts oh ben non ,hein ?

Signaler Répondre
avatar
Lâcher nous avec cette raclure nauséabonde le 29/12/2025 à 18:35

A part faire son buz, on en tire rien.
Donc si on veut être utile on lui enlève les allocations et on la vire de son HLM.
Qu'elle aille à la rue et ça la calmera un peu.

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 29/12/2025 à 18:33
T’es sûr de toi ? a écrit le 29/12/2025 à 17h02

Parce que le moins qu’on puisse dire c’est que c’est pas une réussite !

C'était une réussite !
- Les contours de ce pays qui est devenu le plus grand d'Afrique ont été faits par la France sinon il ne resterait pas grand chose.
- Il y avait une très bonne agriculture, depuis qu'ils ont leur indépendance ils ne font plus rien du tout, ils importent avec le pognon du pétrole, d'ailleurs le pays ne vit que grace à son pétrole et son gaz... Il n'y a qu'à voir le nombre d'entreprises qui investissent au Maroc et en Tunisie, en Algérie uniquement par nécessité. Il n'y a que les chinois qui bossent là-bas pour construire des bâtiments, les locaux ont la flemme.
- Le pouvoir algérien utilise toujours l'excuse de la colonisation à chaque fois qu'il veut calmer son peuple. La France n'a qu'à aller mettre le boxon en Allemagne pour les 2 guerres pendant qu'on y est...
Je me demande pourquoi on ne coupe pas les ponts avec ce pays en renvoyant de force tous les délinquants qu'ils nous envoient dont ils ne veulent pas chez eux, certainement à cause d'accords et contrats sur le pétrole qui passent avant la sécurité des français...

Signaler Répondre
avatar
Un petit fils de résistants étranger ! le 29/12/2025 à 18:32
2015 a écrit le 29/12/2025 à 18h16

L’art d’inverser les rôles même devant l’évidence la plus explicite… Vous n’avez pas honte ?
Planquer la mxrde sous le tapis n’a jamais réglé les problèmes. Quand tu fermes les yeux, le monde qui t’entoure continue d’exister.
Des excités en recherche d’exutoires, des croyants décérébrés, des radicalisés armés… Solitaires ou en collectifs plus ou moins gros, dispersés, mais de plus en plus nombreux, tous avec la même idéologie de haine. Ça te dit quelque chose ?

La honte est à l’extrême Droite ! La même que mon grand père a combattu pendant la seconde guerre mondiale. Celle qui était patriote est qui marcher avec les vainqueurs , l’Allemagne Nazis.
Mon grand pere étranger était chef de réseaux de résistance à montbrun les bains où il avait mis les Femmes et les enfants à l’abris . comme tous les résistants , et le général de Gaulle en personne étaient recherchés par ses français d’extrême Droite et étaient des Terroristes !! Alors pour retourner le situation l’extrême droite est un cancer qui a TOUJOURS créé des guerres et fait des centaines de milliers de morts 💀 partis ses propres enfants.

Signaler Répondre
avatar
SuperTonton le 29/12/2025 à 18:31

Les propos sont provocants, mais je ne comprends pas pour quels motifs ils devraient être signalés au procureur. C'est vraiment une perte de temps

Signaler Répondre
avatar
comdhab01 le 29/12/2025 à 18:30
Presqu'ile a écrit le 29/12/2025 à 15h48

La question que je me pose, c'est : que fait elle encore sur le territoire ?

fallait penser avant !!!!

Signaler Répondre
avatar
Lucie4 le 29/12/2025 à 18:30

Elle est top-sexy je trouve.

Quelle beauté, quelle grâce, quelle finesse.

Une fierté (anti-)nationale!

Elle doit avoir beaucoup de prétendants!

Arf

Signaler Répondre
avatar
Corsica3333 le 29/12/2025 à 18:28

Nettoyage ! Vivement la guerre civile !

Signaler Répondre
avatar
comdhab01 le 29/12/2025 à 18:28

FOUTEZ MOI TOUT CA DEHORS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Signaler Répondre
avatar
infinie le 29/12/2025 à 18:25

Elle a pas tort en réalité, elle ne dit que des vérités : on est dans la merde maintenant

Signaler Répondre
avatar
Gh le 29/12/2025 à 18:25

Mais elle est contente d'avoir les aides ou d'envoyer sa famille devant la CAF tous les lundis

Signaler Répondre
avatar
ce n est qu une le 29/12/2025 à 18:21

vielle clocharde !! elle croit faire peur à qui ?
toujours que de la bouche !!
big shit

Signaler Répondre
avatar
2015 le 29/12/2025 à 18:16
Apaiser a écrit le 29/12/2025 à 17h32

Encore de la propagande Lyon mag pour remplir le cœur des français de Haine ainsi que celle des étrangers . Et faire cracher leur venin aux langue de vipères qui se croient être les SEULS français légitimes.

L’art d’inverser les rôles même devant l’évidence la plus explicite… Vous n’avez pas honte ?
Planquer la mxrde sous le tapis n’a jamais réglé les problèmes. Quand tu fermes les yeux, le monde qui t’entoure continue d’exister.
Des excités en recherche d’exutoires, des croyants décérébrés, des radicalisés armés… Solitaires ou en collectifs plus ou moins gros, dispersés, mais de plus en plus nombreux, tous avec la même idéologie de haine. Ça te dit quelque chose ?

Signaler Répondre
avatar
Marie louise le 29/12/2025 à 18:15

Et eux ils ont déjà colonisé des quartiers entiers dans notre pays !

Signaler Répondre
avatar
Kairos le 29/12/2025 à 18:14

C'est un beau pays qui permet aux gens de crier "on fait ce qu'on veut" et de réellement croire ce qu'ils disent. En attendant elle ne fait pas grand chose à part brasser de l'air et n'a aucun réel pouvoir et encore moins sur le passé. Si elle faisait ce qu'elle voulait, elle serait capable de régler les problèmes en Algérie qui ne sont pas le fait de la France qui n'y est plus depuis des dizaines d'années.

Signaler Répondre
avatar
Wp le 29/12/2025 à 18:14

La routourne va bientôt tourner et ça va faire bizarre à certains et certaines

Signaler Répondre
avatar
T’es aveugle pauvre tâche le 29/12/2025 à 18:11
Vive les Étrangers qui travaillent en France ! a écrit le 29/12/2025 à 16h38

Le jour où les millions de chômeurs et de bras cassés de la CAF auront le courage de travailler, alors la France 🇫🇷 pourra se débarrasser des Étrangers ! En attendant, ils sont INDISPENSABLES à la France 🇫🇷 pour bosser . L’extrême Droite de Meloni en a Regulariser 900 000 milles pour palier aux manques de Bras en Italie et va bientôt en regulariser encore , ´c’est pour dire . Alors crier, parler 🗣️, etc …. Est une chose , mais avoir le courage 😰 de travailler à leur place dans les métiers en tensions pour l’instant c’est inimaginable pour les française de la caf déjà qui vivent sur le dos de leur progénitures et sans leur pères pour l’éducation et l’autorité paternelle qui n’existe plus en France 🇫🇷.

Est-ce que tu as déjà vu la population qui traine dans les locaux de " France travail " et de la "caf " ? Oseras tu me dire qu’il y a plus de français que d’étrangers qui en profitent ?

Signaler Répondre
avatar
Anti LFI le 29/12/2025 à 18:00

Qu’elle rentre en Algérie si la France ne lui convient pas, on ne la retient surtout pas, mais peut-être que les prestations sociales sont intéressantes finalement

Signaler Répondre
avatar
Rappel. le 29/12/2025 à 18:00
Une blague? a écrit le 29/12/2025 à 16h33

Comment peut on à ce point être ignorant(e)?
Je vous suggère de lire Alin Ruscio. Ou une simple recherche chat gpt?
Colonie de peuplement ça vous parlera peut être .

Au début de la colonisation et durant plusieurs décennies, les Français étaient minoritaires...
Mais en fait, on s'en fout, on n'est jamais responsable de ce que nos aieux ont pu faire...

Signaler Répondre
avatar
Linette le 29/12/2025 à 17:54

Elle oublie les massacres de colons fait par les Algériens et la non reconnaissance de la Kabylie. Cette dame a la mémoire qui l arrange. Où sont nos hommes politiques? Que sont devenus les propriétés, les orangeraie, les vignes et les industries après la guerre et les massacres. Se retrousser les manches fait peur? Pour mettre le bordel et attiser la haine ...continuez, le ménage se fera et vous vous plaindrez en nous traitant de racistes .

Signaler Répondre
avatar
Bertrand kanta le 29/12/2025 à 17:53
T’es sûr de toi ? a écrit le 29/12/2025 à 17h02

Parce que le moins qu’on puisse dire c’est que c’est pas une réussite !

Exactement c’est un peu comme dans le film frankenstein ..

Signaler Répondre
avatar
faudrait savoir le 29/12/2025 à 17:51

C'est bizarre, on les entends toute l'année dire qu'ils sont pas chez eux en France! Et là d'un seul coup la France c'est leur pays!!!!!

Signaler Répondre
avatar
Cyrielle69 le 29/12/2025 à 17:49

Le problème n'est ni cette influenceuse de caniveau ni le gouvernement algérien; Le problème, c'est l'absence totale d'autorité en France à tous les niveaux.
En quoi un match, quel qu'il soit peut déclencher des manifestations violentes? On marche sur la tête. A force de tout accepter, de tout excuser, de jouer la repentance, de ne plus être fier de ce que l'on est, voici ce qui arrive. Il ne s'agit pas de se plaindre mais de se faire entendre. Il va y avoir des élections en 2026 puis en 2027. C'est là qu'il faut s'exprimer.

Signaler Répondre
avatar
Bobby 69 le 29/12/2025 à 17:41
LFI 69 a écrit le 29/12/2025 à 17h25

La théorie du complot, cela faisait longtemps.

La théorie du complot ? Donc tu n est pas au courant de la nouvelle loi de l Algérie sur la colonisation contre la France vive la géométrie variable de la victimisation... Quand à elle j espere va prendre correctement c est une incitation à l émeute

Signaler Répondre
avatar
Depuis le 29/12/2025 à 17:41

Que j'ai vu ça je préfère encore discuter avec mon chat. Il semble moins attardé et bien plus reconnaissant de la main qui le nourrit !
Sinon il serait encore a zoner dans un taudis comme avant que je l'autorise à venir chez moi se mettre au chaud et à être nourris.

Signaler Répondre
avatar
assezzzz le 29/12/2025 à 17:41
Et que dire des agriculteurs qui recrutent à tour de bras des petites mains étrangères a écrit le 29/12/2025 à 16h59

Pour un électorat du RN c'est le paradoxe. Je n'aime pas, je ne veux pas d'étrangers sur mon sol mais je fais appel à eux pour les sales besognes et en plus je les paie au Black.

On a pas besoin d'étrangers, on a assez de chômeurs et de personnes au RSA
Marre d'engraisser les assistés

Signaler Répondre
avatar
Manon01 le 29/12/2025 à 17:38
la poubelle d’internet a écrit le 29/12/2025 à 16h04

encore une fois Lyonmag fait un article issu de la poubelle internet sur le net français il y a des milliers de fou comme elle vous pouvez même crier une rubrique dédié à ça on veut de la vraie information les entreprises qui ferme la précarité des étudiants les lyonnais qui ce ne chauffe pas pendant l’hiver on veut de l’information

Ça te dérange à ce point ? J'espère même qu'on mette plus en lumière cette engeance étrangers qui n'a rien à faire dans mon pays.

Signaler Répondre
avatar
Simple constatation le 29/12/2025 à 17:37
Remarquable a écrit le 29/12/2025 à 15h51

J’ai vu la vidéo : ce qui frappe d’emblée sur les images, même sans traduire les paroles, c’est qu’ils ont l’air particulièrement intelligents. Quelle fierté pour l’Algérie d’avoir de tels représentants ! 😂

Dans l'ensemble, on ne peut pas vraiment dire qu'ils sont intelligents!!!

Signaler Répondre
avatar
ERREUR !!! le 29/12/2025 à 17:34
elle est encore là la furieuse? a écrit le 29/12/2025 à 17h21

elle est tellement irrationnellement venimeuse qu elle en devient meme toxique pour sa communaute..

Son comportement n'est absolument irrationnel, au contraire, cela s'appelle "faire le buzz" et vous assure (à notre sale époque!) une notoriété superbe auprès des médias pourris. Bien joué!

Signaler Répondre
avatar
Apaiser le 29/12/2025 à 17:32
La fin du pain blanc. a écrit le 29/12/2025 à 17h09

Pas Faux , mon docteur qui marche avec La sécurité sociale pour vous prescrire QUE des génériques à prix dérisoires n’hésite pas à facturer une visite à 30€ + 10€ de déplacement alors qu’il ne se déplace PAS . Comme il reste très très peu de docteur dans la 3 e ville de France 🇫🇷 pourtant, Ont est obligé de passer par ce Docteur miracle , car la majorité des jeunes docteurs ne se déplacent plus et prennent des jours de repos même en semaine. Des générations même cultivées qui n’ont plus Envie de bosser comme les anciens, alors si les Docteurs Etrangers viennent en France , c’est pour palier au manque de personnel même dans les hôpitaux, le milieu médical, etc…. Une France qui ne reconnaît pas les travailleurs et leur professionnalisme, sombre dans le chaos comme de nos jours dans une France en Declin total.
Toutes nos institutions sont dans le rouge et Le Manque de bras est si important que bientôt même l’extrême droite française sera obligé de la reconnaître . Attendez vous a connaître après 2027 une faillite française qui sera la même que celle de la Grèce , ou les retraités et les fonctionnaires verront leur salaire et pensions raboter de 30/100 à 40/100 avec des taux d’intérêt à Bercy à deux chiffres…

Encore de la propagande Lyon mag pour remplir le cœur des français de Haine ainsi que celle des étrangers . Et faire cracher leur venin aux langue de vipères qui se croient être les SEULS français légitimes.

Signaler Répondre
avatar
Si elle en a ! le 29/12/2025 à 17:26

Elle devrait retourner la bas pour leur faire bénéficier de son expérience !!!
Ils seront ravis de la recevoir !

Signaler Répondre
avatar
LFI 69 le 29/12/2025 à 17:25
Jérémy a écrit le 29/12/2025 à 16h32

Les agents idiots du régime algérien ne se cachent même plus.
Pour des raisons que beaucoup ignore dont moi, le pouvoir est d'une indulgence inexplicable avec les agents étrangers mais d'une main ferme avec les agents français, agriculteurs, travailleurs, contribuables, ...

La théorie du complot, cela faisait longtemps.

Signaler Répondre
avatar
Edmond 38 le 29/12/2025 à 17:23

J’ai déjà entendu ce discours il y a quelques mois à l’hôpital de bron dites par des jeunes brancadieres et aide soignantes africaines ( du nord et du centre, toutes couleurs. Les personnes de couleurs sont d’une froideur effrayante, depourvues d’empathie. C'est mon expérience en tant que patient.

Signaler Répondre
avatar
Vendredi le 29/12/2025 à 17:22

Elle critique le pays, mais elle reste bien ici pour toucher tous les avantages pour vivre, c'est une honte de garder cette personne sur notre territoire.

Signaler Répondre
avatar
elle est encore là la furieuse? le 29/12/2025 à 17:21

elle est tellement irrationnellement venimeuse qu elle en devient meme toxique pour sa communaute..

Signaler Répondre
avatar
leger le 29/12/2025 à 17:20

SVP chers lecteurs de LM arrêter de réagir avec vos tweet ca ne donne que plus d'importance a cette fanatique ,l'ignorer c'est la mépriser ...

Signaler Répondre
avatar
Presqu'ile le 29/12/2025 à 17:19
Boaz a écrit le 29/12/2025 à 16h55

Retour chez elle !
Vivement Marine en 2027 !
Déjà voter le RN aux prochaines élections Municipales 2026
Il faut installer le RN dans les Mairies !

Personne ne vous a prévenu ? Marine 2027, ça va pas être possible, elle est inéligible, rapport à ses menus larcins !
Déjà que ça n'a pas été une réussite Marine 2007 puis 2012 puis 2017 puis 2022 alors franchement 2027...

Signaler Répondre
avatar
Dupon le 29/12/2025 à 17:17
Putain , c’est vrai a écrit le 29/12/2025 à 17h05

Qu’est-ce qu’ou est allé foutre dans ce pays d’attardés ? Sans la France ils seraient encore comme tous les pays africains moyenâgeux !!!!!

Pourquoi ? Parce que ce n'est pas le cas ?

Signaler Répondre
avatar
Amen le 29/12/2025 à 17:16

Ça fait belle lurette qu'ils font ce qu'ils veulent en France tant les gouvernements successifs ont eu peur de s'attaquer au problème.
En plus de détester , pour ne pas dire haïr notre pays , j'aimerais connaître la somme exacte qu'ils nous coûtent en aides sociales .
Quand je constate dans les faits divers , qu'un dealer qui brasse des millions touche le RSA , ça me rend malade !
Il serait plus logique de distribuer ces sommes d'argent aux retraités , aux vrais nécessiteux , aux handicapés , et autres qui sont vraiment dans le besoin.
Mais ici , nous sommes en France , le pays des bisounours , le pays qui reconnaît que ça sent la merde simplement quand il l'a sous le nez !

Signaler Répondre
avatar
Dupon le 29/12/2025 à 17:11
Remarquable a écrit le 29/12/2025 à 15h51

J’ai vu la vidéo : ce qui frappe d’emblée sur les images, même sans traduire les paroles, c’est qu’ils ont l’air particulièrement intelligents. Quelle fierté pour l’Algérie d’avoir de tels représentants ! 😂

De futurs prix Nobel on vous dit.

Signaler Répondre
avatar
Looool le 29/12/2025 à 17:11

Elle est française comme vouzémoi, elle est même plus française que nous ^^

Signaler Répondre
avatar
La fin du pain blanc. le 29/12/2025 à 17:09
Vive les Étrangers qui travaillent en France ! a écrit le 29/12/2025 à 16h38

Le jour où les millions de chômeurs et de bras cassés de la CAF auront le courage de travailler, alors la France 🇫🇷 pourra se débarrasser des Étrangers ! En attendant, ils sont INDISPENSABLES à la France 🇫🇷 pour bosser . L’extrême Droite de Meloni en a Regulariser 900 000 milles pour palier aux manques de Bras en Italie et va bientôt en regulariser encore , ´c’est pour dire . Alors crier, parler 🗣️, etc …. Est une chose , mais avoir le courage 😰 de travailler à leur place dans les métiers en tensions pour l’instant c’est inimaginable pour les française de la caf déjà qui vivent sur le dos de leur progénitures et sans leur pères pour l’éducation et l’autorité paternelle qui n’existe plus en France 🇫🇷.

Pas Faux , mon docteur qui marche avec La sécurité sociale pour vous prescrire QUE des génériques à prix dérisoires n’hésite pas à facturer une visite à 30€ + 10€ de déplacement alors qu’il ne se déplace PAS . Comme il reste très très peu de docteur dans la 3 e ville de France 🇫🇷 pourtant, Ont est obligé de passer par ce Docteur miracle , car la majorité des jeunes docteurs ne se déplacent plus et prennent des jours de repos même en semaine. Des générations même cultivées qui n’ont plus Envie de bosser comme les anciens, alors si les Docteurs Etrangers viennent en France , c’est pour palier au manque de personnel même dans les hôpitaux, le milieu médical, etc…. Une France qui ne reconnaît pas les travailleurs et leur professionnalisme, sombre dans le chaos comme de nos jours dans une France en Declin total.
Toutes nos institutions sont dans le rouge et Le Manque de bras est si important que bientôt même l’extrême droite française sera obligé de la reconnaître . Attendez vous a connaître après 2027 une faillite française qui sera la même que celle de la Grèce , ou les retraités et les fonctionnaires verront leur salaire et pensions raboter de 30/100 à 40/100 avec des taux d’intérêt à Bercy à deux chiffres…

Signaler Répondre
avatar
Lyonnais69006 le 29/12/2025 à 17:07

J’espère vraiment que cette dame fera la pub du RN jusqu’en 2027…

Signaler Répondre
avatar
Sans surprise' le 29/12/2025 à 17:05

C'est une belle célébration de la victoire de l'Algérie en foot, très représentatif de la mentalité de ces "supporters".

Signaler Répondre

