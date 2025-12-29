Lyon : des débordements à la Guillotière après la qualification de l’Algérie

Dimanche soir, la victoire de l’équipe nationale d’Algérie face au Burkina Faso, synonyme de qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des nations, a été largement célébrée à Lyon. Comme lors de précédents rendez-vous sportifs, le quartier de la Guillotière, dans le 7e arrondissement, est devenu l’un des points de rassemblement des supporters.
Place Gabriel Péri, plusieurs groupes se sont retrouvés pour fêter le succès des Fennecs, entre chants, klaxons et drapeaux. Selon les informations disponibles, plus d'une centaine de personnes étaient présentes. Les scènes de joie, largement relayées sur les réseaux sociaux, notamment via des vidéos diffusées en direct sur TikTok, n’ont d’abord donné lieu à aucun incident notable.
La situation a toutefois évolué en cours de soirée. Plusieurs petits groupes se sont greffés aux rassemblements et ont manifesté une hostilité à l’égard du dispositif policier mis en place en amont. Des projectiles ont alors été lancés en direction des forces de l’ordre.
Face à ces tensions, la police est intervenue pour rétablir le calme, avec l’usage de lacrymogènes. Aucun blessé n’est à déplorer.
Je suis français d’origine algérienne et franchement je ne vois pas ce qu’il y avait à fêter. Une qualification en 8 eme de finale? Après avoir joué à 11 contre 10 contre un pays en guerre ( Soudan ) et après avoir battu difficilement le Burkina Faso 1-0?Signaler Répondre
Mais rentrez chez vous, vous me faites honte personnellement.
T’as raison donnons l’independance à la guille , c’est le mieux qui puisse arriver !!!!!Signaler Répondre
Les réseaux sociaux des fauteurs de troubles et de LFI, en effet le troll.Signaler Répondre
Pas grave, j'ai payé la surtaxe sur ma prime d'assurance, les dégâts pourront être payé sans problème.Signaler Répondre
On est au fond du trou.le respect c est nous qui le devons aux Algériens la banlieue peut sortir elle est chez elle partoutSignaler Répondre
je vais reprendre ton très juste commentaire en catalan pour le plaisir " Els catalans ho fan a Catalunya, no en un altre pais ,"Signaler Répondre
Et c’est pas fini !!!!!!!!!!!Signaler Répondre
lfi,fais toi oublier pour de bon.ta propagande,ras le bolSignaler Répondre
A Barcelone les catalans sont chez eux pour revendiquer, il ne font pas des débordements avec le drapeau d'un autre pays sur leur territoire.Signaler Répondre
Retournez donc célébrer cette victoire au pays et ne nous imposez pas ce qui n'est pas désiré .Signaler Répondre
No soc independentista i no has assistit a moltes manifestacions a BarcelonaSignaler Répondre
Les catalans font ça en Catalogne...Pas dans un autre pays.Signaler Répondre
L’exemple même du traine savatte endoctriné à la sauce melenchonaise!Signaler Répondre
La médiocrité quoi !!!Signaler Répondre
Il serait tellement mieux au pays avec leurs frèresSignaler Répondre
Elles font rire personne tes blagues toutes pourravesSignaler Répondre
C'est ton gourou rétropédaleur qui l'a dit ?Signaler Répondre
DZ mafia en marche !Signaler Répondre
Il ne doit plus y avoir de sanction tout est permisSignaler Répondre
Une île avec cette racaille
Selon les articles de presse ou sur les réseaux sociaux, il semblerait que les provocations viennent de la police.Signaler Répondre
Bah c'est pas grave! La surprime émeute arrive bientôt sur tout les contrats d'assurances! Vous pouvez tout bruler et casser! Vu que les FDO vous regardent faire!Signaler Répondre
A la catalane !Signaler Répondre
Avec un pseudo pareil tu as sûrement pu constater qu'à Barcelone les catalans font la meme chose pour leur indépendance non?
Vivement qu'ils se fassent éliminer sinon ça va être de pire en pire à chaque match...Signaler Répondre
Étonnant. Que dis-je, exceptionnel. Totalement imprévisible.Signaler Répondre
évidemment démonstration a la méditerranéenne.Signaler Répondre
Mais qu'ils y retournent dans leur beau pays en agitant leur drapeau !Signaler Répondre