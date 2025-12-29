Lyon : des débordements à la Guillotière après la qualification de l’Algérie

Dimanche soir, la victoire de l’équipe nationale d’Algérie face au Burkina Faso, synonyme de qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des nations, a été largement célébrée à Lyon. Comme lors de précédents rendez-vous sportifs, le quartier de la Guillotière, dans le 7e arrondissement, est devenu l’un des points de rassemblement des supporters.

Place Gabriel Péri, plusieurs groupes se sont retrouvés pour fêter le succès des Fennecs, entre chants, klaxons et drapeaux. Selon les informations disponibles, plus d'une centaine de personnes étaient présentes. Les scènes de joie, largement relayées sur les réseaux sociaux, notamment via des vidéos diffusées en direct sur TikTok, n’ont d’abord donné lieu à aucun incident notable.

La situation a toutefois évolué en cours de soirée. Plusieurs petits groupes se sont greffés aux rassemblements et ont manifesté une hostilité à l’égard du dispositif policier mis en place en amont. Des projectiles ont alors été lancés en direction des forces de l’ordre.