Faits Divers

Lyon : des débordements à la Guillotière après la qualification de l’Algérie

DR : live TikTok


Klaxons, chants et drapeaux ont envahi la Guillotière ce 28 décembre.

Dimanche soir, la victoire de l’équipe nationale d’Algérie face au Burkina Faso, synonyme de qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des nations, a été largement célébrée à Lyon. Comme lors de précédents rendez-vous sportifs, le quartier de la Guillotière, dans le 7e arrondissement, est devenu l’un des points de rassemblement des supporters. 

Place Gabriel Péri, plusieurs groupes se sont retrouvés pour fêter le succès des Fennecs, entre chants, klaxons et drapeaux. Selon les informations disponibles, plus d'une centaine de personnes étaient présentes. Les scènes de joie, largement relayées sur les réseaux sociaux, notamment via des vidéos diffusées en direct sur TikTok, n’ont d’abord donné lieu à aucun incident notable. 

La situation a toutefois évolué en cours de soirée. Plusieurs petits groupes se sont greffés aux rassemblements et ont manifesté une hostilité à l’égard du dispositif policier mis en place en amont. Des projectiles ont alors été lancés en direction des forces de l’ordre. 

Face à ces tensions, la police est intervenue pour rétablir le calme, avec l’usage de lacrymogènes. Aucun blessé n’est à déplorer.

pffff le 29/12/2025 à 11:22

Je suis français d’origine algérienne et franchement je ne vois pas ce qu’il y avait à fêter. Une qualification en 8 eme de finale? Après avoir joué à 11 contre 10 contre un pays en guerre ( Soudan ) et après avoir battu difficilement le Burkina Faso 1-0?
Mais rentrez chez vous, vous me faites honte personnellement.

Et cerner de grillage ce territoire. le 29/12/2025 à 11:22
Et aussi a écrit le 29/12/2025 à 10h24

A la catalane !
Avec un pseudo pareil tu as sûrement pu constater qu'à Barcelone les catalans font la meme chose pour leur indépendance non?

T’as raison donnons l’independance à la guille , c’est le mieux qui puisse arriver !!!!!

Troll qui peut le 29/12/2025 à 11:21
LFI 69 a écrit le 29/12/2025 à 10h32

Selon les articles de presse ou sur les réseaux sociaux, il semblerait que les provocations viennent de la police.

Les réseaux sociaux des fauteurs de troubles et de LFI, en effet le troll.

Wallah',. le 29/12/2025 à 11:20

Pas grave, j'ai payé la surtaxe sur ma prime d'assurance, les dégâts pourront être payé sans problème.

caillou le 29/12/2025 à 11:19

On est au fond du trou.le respect c est nous qui le devons aux Algériens la banlieue peut sortir elle est chez elle partout

Catalan le 29/12/2025 à 11:19
Hehe a écrit le 29/12/2025 à 11h10

Les catalans font ça en Catalogne...Pas dans un autre pays.

je vais reprendre ton très juste commentaire en catalan pour le plaisir " Els catalans ho fan a Catalunya, no en un altre pais ,"

Avec ces sauvages le 29/12/2025 à 11:19

Et c’est pas fini !!!!!!!!!!!

Bof le 29/12/2025 à 11:18
LFI 69 a écrit le 29/12/2025 à 10h32

Selon les articles de presse ou sur les réseaux sociaux, il semblerait que les provocations viennent de la police.

lfi,fais toi oublier pour de bon.ta propagande,ras le bol

Harmonie et vivre ensemble le 29/12/2025 à 11:17
Et aussi a écrit le 29/12/2025 à 10h24

A la catalane !
Avec un pseudo pareil tu as sûrement pu constater qu'à Barcelone les catalans font la meme chose pour leur indépendance non?

A Barcelone les catalans sont chez eux pour revendiquer, il ne font pas des débordements avec le drapeau d'un autre pays sur leur territoire.

papyrebel le 29/12/2025 à 11:13

Retournez donc célébrer cette victoire au pays et ne nous imposez pas ce qui n'est pas désiré .

Catalan le 29/12/2025 à 11:11

No soc independentista i no has assistit a moltes manifestacions a Barcelona

Hehe le 29/12/2025 à 11:10
Et aussi a écrit le 29/12/2025 à 10h24

A la catalane !
Avec un pseudo pareil tu as sûrement pu constater qu'à Barcelone les catalans font la meme chose pour leur indépendance non?

Les catalans font ça en Catalogne...Pas dans un autre pays.

LaFranceInsalubre le 29/12/2025 à 11:05
LFI 69 a écrit le 29/12/2025 à 10h32

Selon les articles de presse ou sur les réseaux sociaux, il semblerait que les provocations viennent de la police.

L’exemple même du traine savatte endoctriné à la sauce melenchonaise!

Manon01 le 29/12/2025 à 10:58
DZ ! a écrit le 29/12/2025 à 10h37

DZ mafia en marche !

La médiocrité quoi !!!

Ma le 29/12/2025 à 10:51

Il serait tellement mieux au pays avec leurs frères

Comique le 29/12/2025 à 10:45
LFI 69 a écrit le 29/12/2025 à 10h32

Selon les articles de presse ou sur les réseaux sociaux, il semblerait que les provocations viennent de la police.

Elles font rire personne tes blagues toutes pourraves

mais bien sur le 29/12/2025 à 10:44
LFI 69 a écrit le 29/12/2025 à 10h32

Selon les articles de presse ou sur les réseaux sociaux, il semblerait que les provocations viennent de la police.

C'est ton gourou rétropédaleur qui l'a dit ?

DZ ! le 29/12/2025 à 10:37

DZ mafia en marche !

caillou le 29/12/2025 à 10:35

Il ne doit plus y avoir de sanction tout est permis
Une île avec cette racaille

LFI 69 le 29/12/2025 à 10:32

Selon les articles de presse ou sur les réseaux sociaux, il semblerait que les provocations viennent de la police.

taxetaxetaxe le 29/12/2025 à 10:26

Bah c'est pas grave! La surprime émeute arrive bientôt sur tout les contrats d'assurances! Vous pouvez tout bruler et casser! Vu que les FDO vous regardent faire!

Et aussi le 29/12/2025 à 10:24
Catalan a écrit le 29/12/2025 à 10h13

évidemment démonstration a la méditerranéenne.

A la catalane !
Avec un pseudo pareil tu as sûrement pu constater qu'à Barcelone les catalans font la meme chose pour leur indépendance non?

Ex Précisions le 29/12/2025 à 10:18

Vivement qu'ils se fassent éliminer sinon ça va être de pire en pire à chaque match...

Ah bon ? le 29/12/2025 à 10:17

Étonnant. Que dis-je, exceptionnel. Totalement imprévisible.

Catalan le 29/12/2025 à 10:13

évidemment démonstration a la méditerranéenne.

trop c'est trop le 29/12/2025 à 10:07

Mais qu'ils y retournent dans leur beau pays en agitant leur drapeau !

