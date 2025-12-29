Face à la chute des températures, Météo France a déclenché une vigilance jaune "grand froid" sur le département du Rhône et la métropole de Lyon à compter de ce lundi 29 décembre à minuit. Dans ce contexte, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfète du Rhône, Fabienne Buccio, a décidé d’activer le plan grand froid.
Selon la préfecture, cette activation intervient "après avoir réuni le comité de suivi 'grand froid' associant les opérateurs et les principales collectivités territoriales concernées." Le plan prend "la forme d’un dispositif renforcé de veille sociale et de mise à l’abri."
À compter du mardi 30 décembre, 110 places de mise à l’abri, à la nuitée, seront ouvertes à Lyon "sur réquisition de la préfète," afin de "protéger les ménages (familles ou personne seule) les plus fragiles durant cette vague de froid."
Les personnes concernées seront "orientées chaque jour, exclusivement, par le 115." Le dispositif fonctionnera de 16h à 10h chaque jour, jusqu’au mercredi 7 janvier 2026, et sera "armé par la Croix-Rouge puis le Foyer Notre-Dame des Sans-Abri."
Les services de l'État précisent que ces mesures s’accompagnent d’un d’un renforcement des maraudes professionnelles, "avec des équipages qui couvrent l’intégralité du département 7j/7", appuyé par la mobilisation de trois équipes chaque soir afin de répondre aux signalements "jusqu’à 1h du matin sur sollicitation du numéro d’urgence (115)". La préfecture évoque également l’extension des horaires des accueils de jour, soutenue par "un financement exceptionnel d’un accueil de jour temporaire destiné aux familles", ainsi qu’une dotation exceptionnelle de 200 000 euros pour "l’achat massif et la distribution de couvertures et duvets."
"La situation est réévaluée chaque jour, à l’appui des bulletins météorologiques et des alertes de terrain", afin de faire évoluer le dispositif si nécessaire. Enfin, l’État rappelle mobiliser 27 000 places d’hébergement dans le Rhône, soit "+150 % en 10 ans", pour un financement de 117 millions d’euros en 2025, "+6 % par rapport à 2024."
🟡 @meteofrance place le #rhone et la Métropole de #Lyon en #vigilancejaune grand #froid à partir de minuit ce soir.— Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) December 29, 2025
Officiellement dans le Rhône il y a plus de 3 000 personnes à la rue, on ne compte pas les clandestins qui au moins triplent le chiffre...Signaler Répondre
110 places, 3% des 3000 on va aller loin...
"l’État rappelle mobiliser 27 000 places d’hébergement dans le Rhône en 10 ans" : On y croit vraiment ;-)
Encore de la com !
Les centres sociaux communaux pourraient être utilisés pour ce genre de mission, ils sont souvent équipée de cuisine et de personnel, pourquoi utilisés des salles sport pas spécialement équipésSignaler Répondre
Fut une époque où la soupe populaire était distribuée ,dans ce genre de centre, c'est pas cher et simple la soupe; pas assez cher pour nos politique, et plus efficace que les trafic de conserve des Resto et autres associations