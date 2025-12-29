Face à la chute des températures, Météo France a déclenché une vigilance jaune "grand froid" sur le département du Rhône et la métropole de Lyon à compter de ce lundi 29 décembre à minuit. Dans ce contexte, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfète du Rhône, Fabienne Buccio, a décidé d’activer le plan grand froid.

Selon la préfecture, cette activation intervient "après avoir réuni le comité de suivi 'grand froid' associant les opérateurs et les principales collectivités territoriales concernées." Le plan prend "la forme d’un dispositif renforcé de veille sociale et de mise à l’abri."

À compter du mardi 30 décembre, 110 places de mise à l’abri, à la nuitée, seront ouvertes à Lyon "sur réquisition de la préfète," afin de "protéger les ménages (familles ou personne seule) les plus fragiles durant cette vague de froid."

Les personnes concernées seront "orientées chaque jour, exclusivement, par le 115." Le dispositif fonctionnera de 16h à 10h chaque jour, jusqu’au mercredi 7 janvier 2026, et sera "armé par la Croix-Rouge puis le Foyer Notre-Dame des Sans-Abri."