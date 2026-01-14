Faits Divers

Lyon : ils tentent de réquisitionner un bâtiment vide, des militants pro-migrants interpellés

Ce mardi soir, le Collectif soutiens/migrants Croix-Rousse organisait un rassemblement devant l'église Saint-Polycarpe dans le 1er arrondissement de Lyon.

Avec la fin du plan Grand Froid, le gymnase Chanffray dans le 2e a été évacué, après deux semaines de réquisition par la préfecture pour héberger des personnes à la rue.

Une situation inacceptable pour les militants, qui laisse à nouveau les mineurs isolés présumés du jardin des Chartreux sans solution de mise à l'abri.

Près de 200 personnes ont donc manifesté, avant qu'une tentative de réquisition sauvage d'un bâtiment vide autrefois squatté, situé place Chardonnet sur les pentes de la Croix-Rousse, n'ait lieu.

La police est alors intervenue pour empêcher l'action, procédant à l'interpellation de huit personnes.

mineurs non-acompagnés

plan Grand Froid

collectif Soutiens/Migrants Croix-Rousse

18 commentaires
avatar
Pilou69 le 14/01/2026 à 09:59

Vos pro migrants ne respectent aucune loi ! Pas plus que les migrants d'ailleurs ! Alors arrêtez.

Signaler Répondre
avatar
caillou le 14/01/2026 à 09:58

On accepte donc toute ma misère du monde

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 14/01/2026 à 09:42

Ils n'y a qu'à les renvoyer chez eux ils auront moins froid.

Signaler Répondre
avatar
Fais toi plaise le 14/01/2026 à 09:41
LFI 69 a écrit le 14/01/2026 à 08h53

Honte à l'état et à Doucet qui a envoyé en renfort la police municipale.

Prends les sous ton aile

Signaler Répondre
avatar
c'est bon comme lâs bas le 14/01/2026 à 09:40
à vomir a écrit le 14/01/2026 à 08h30

7 ème puissance mondiale et on laisse des mineurs et gens mourir dans la rue... et on met en GAV des bénévoles/militants luttant contre cette infamie........ voila la France marconiste et sa cogestion avec le RN

En Algérie, on expulse les clandestins au bulldozer. Un commentaire?

Signaler Répondre
avatar
Watt le 14/01/2026 à 09:34
louis le Franc a écrit le 14/01/2026 à 09h03

juste humaniste je pense.

Être humaniste ce n'est pas promettre monts & merveilles aux gens quand on a pas les ressources pour.

Signaler Répondre
avatar
Hehe le 14/01/2026 à 09:19
Lyontoujours a écrit le 14/01/2026 à 09h11

Les lois doivent être respectés, certes, ça commence par ne pas rentrer illégalement dans un pays.....non

Tout à fait, et c'était le sens de mon message.
Non, on ne rentre pas illégalement ici, non on ne "réquisitionne" pas des bâtiments selon son bon vouloir.

Signaler Répondre
avatar
C est ça le 14/01/2026 à 09:16
louis le Franc a écrit le 14/01/2026 à 09h03

juste humaniste je pense.

Généreux avec le pognon des autres oui

Signaler Répondre
avatar
Chris6969699 le 14/01/2026 à 09:13
LFI 69 a écrit le 14/01/2026 à 08h53

Honte à l'état et à Doucet qui a envoyé en renfort la police municipale.

Honte à ceux qui récupèrent la misère humaine et qui l'entretiennent en n'hébergeant personne chez eux...

Signaler Répondre
avatar
Lyontoujours le 14/01/2026 à 09:11
Hehe a écrit le 14/01/2026 à 08h56

Les lois de notre pays sont faites pour être respectées.
Et on se demande bien ce que le RN vient faire la dedans.

Les lois doivent être respectés, certes, ça commence par ne pas rentrer illégalement dans un pays.....non

Signaler Répondre
avatar
Chris6969699 le 14/01/2026 à 09:06
à vomir a écrit le 14/01/2026 à 08h30

7 ème puissance mondiale et on laisse des mineurs et gens mourir dans la rue... et on met en GAV des bénévoles/militants luttant contre cette infamie........ voila la France marconiste et sa cogestion avec le RN

"Une situation inacceptable pour les militants".

Cette situation étant inacceptable pour vous, au lieu de faire de la récupération, qu'attendez vous pour héberger 1 personne chez vous ?

Signaler Répondre
avatar
louis le Franc le 14/01/2026 à 09:03
?? ?? ?? a écrit le 14/01/2026 à 08h44

Encarté LFI ! ?

juste humaniste je pense.

Signaler Répondre
avatar
Ils sont de retour le 14/01/2026 à 09:02

Les extrêmes gauchos sont redescendus dans la rue !!
Avec le soutien de la Mairie , je suppose !
La police tue … ils ont dit !
Moi , je pense qu'elle ne tape pas assez fort comme disait Pierre Desproges !!

Signaler Répondre
avatar
Hehe le 14/01/2026 à 08:56
à vomir a écrit le 14/01/2026 à 08h30

7 ème puissance mondiale et on laisse des mineurs et gens mourir dans la rue... et on met en GAV des bénévoles/militants luttant contre cette infamie........ voila la France marconiste et sa cogestion avec le RN

Les lois de notre pays sont faites pour être respectées.
Et on se demande bien ce que le RN vient faire la dedans.

Signaler Répondre
avatar
LFI 69 le 14/01/2026 à 08:53

Honte à l'état et à Doucet qui a envoyé en renfort la police municipale.

Signaler Répondre
avatar
?? ?? ?? le 14/01/2026 à 08:44
à vomir a écrit le 14/01/2026 à 08h30

7 ème puissance mondiale et on laisse des mineurs et gens mourir dans la rue... et on met en GAV des bénévoles/militants luttant contre cette infamie........ voila la France marconiste et sa cogestion avec le RN

Encarté LFI ! ?

Signaler Répondre
avatar
l'aube blanche le 14/01/2026 à 08:41
à vomir a écrit le 14/01/2026 à 08h30

7 ème puissance mondiale et on laisse des mineurs et gens mourir dans la rue... et on met en GAV des bénévoles/militants luttant contre cette infamie........ voila la France marconiste et sa cogestion avec le RN

à titre personnel je les mettrai à l'ombre ces militants et ces pseudos mineurs isolés, des parasites.

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 14/01/2026 à 08:41

les mêmes qui avaient occupé illégalement un bâtiment vétuste et fermé par sécurité a Caluire limite croix rousse et dans lequel une femme est décédée au cours de la nuit du 2 décembre 2024 .Les mêmes qui n ont toujours pas été jugés , les mêmes qui recommencent , les mêmes qui ne vivent que de subventions, les mêmes qui font comme ils veulent sans jamais etre inquiètes

Signaler Répondre
avatar
à vomir le 14/01/2026 à 08:30

7 ème puissance mondiale et on laisse des mineurs et gens mourir dans la rue... et on met en GAV des bénévoles/militants luttant contre cette infamie........ voila la France marconiste et sa cogestion avec le RN

Signaler Répondre
avatar
Anti gauchosphere le 14/01/2026 à 08:19

Une mise à "l'abri" au trou et à leur frais de tout ce petit monde serait un bon signal pour ces guignols.

Signaler Répondre

