Lyon : ils tentent de réquisitionner un bâtiment vide, des militants pro-migrants interpellés

Avec la fin du plan Grand Froid, le gymnase Chanffray dans le 2e a été évacué, après deux semaines de réquisition par la préfecture pour héberger des personnes à la rue.
Une situation inacceptable pour les militants, qui laisse à nouveau les mineurs isolés présumés du jardin des Chartreux sans solution de mise à l'abri.
Près de 200 personnes ont donc manifesté, avant qu'une tentative de réquisition sauvage d'un bâtiment vide autrefois squatté, situé place Chardonnet sur les pentes de la Croix-Rousse, n'ait lieu.
La police est alors intervenue pour empêcher l'action, procédant à l'interpellation de huit personnes.
