Villeurbanne : une dispute dégénère dans un appartement, un jeune homme grièvement touché par arme blanche

Une dispute dans un appartement à complètement dégénéré.

Lundi aux alentours de 13h, un jeune homme de 24 ans a été blessé par arme blanche dans un logement situé sur l’avenue Antoine-Dutrievoz, dans le quartier du Tonkin à Villeurbanne.

La victime a reçu un coup de couteau à l’abdomen, provoquant une plaie profonde de 3 cm, nécessitant son transfert immédiat à l’hôpital Édouard-Herriot, rapporte Le Progrès. Son pronostic vital n’était cependant pas engagé. 

Selon les premiers éléments, un homme de 38 ans a été interpellé et placé en garde à vue. La police cherche à faire la lumière sur les circonstances exactes de l’agression, qui aurait d’abord visé la mère de la victime. La cuisine du logement était complètement retournée à l'arrivée des forces de l'ordre.

Le mobile des coups portés reste à déterminer, avec une piste liée à un mariage blanc actuellement étudiée par les enquêteurs.

Marre de ces gens le 29/12/2025 à 20:03

Bon quand c est qu on renvoit tout ce beau monde s entretuer dans leurs shithole. Tout ce que ça coûte en fonctionnaires, bailleurs, intervenants sociaux, aides sociales .... allez ouste dehors !

Encore une vingtaine de fonctionnaires de la sécurité monopolisée dans cette affaire.
La vie continue , au suivant !

Un mariage blanc ?
Tiens on doit être encore en présence de nos chances pour la France.
On n'en sortira jamais si on ne se réveille pas aux prochaines élections.
Après il sera beaucoup trop tard.

Une fois de plus à Villeurbanne , toujours à la pointe des faits divers !

