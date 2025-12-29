Villeurbanne : une dispute dégénère dans un appartement, un jeune homme grièvement touché par arme blanche

Lundi aux alentours de 13h, un jeune homme de 24 ans a été blessé par arme blanche dans un logement situé sur l’avenue Antoine-Dutrievoz, dans le quartier du Tonkin à Villeurbanne.

La victime a reçu un coup de couteau à l’abdomen, provoquant une plaie profonde de 3 cm, nécessitant son transfert immédiat à l’hôpital Édouard-Herriot, rapporte Le Progrès. Son pronostic vital n’était cependant pas engagé.