Lyon : 500 acteurs internationaux réunis pour faire de One Health un levier économique

Lyon continue de se positionner comme place forte internationale de la santé globale. Organisé en marge du One Health Summit, le One Health Economic Forum a réuni cette semaine dans la capitale des Gaules 500 participants issus de 35 pays, venus du monde économique, scientifique, institutionnel et financier.

Porté par French Healthcare Association avec le soutien du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, ce rendez-vous visait à placer les entreprises et investisseurs au cœur du déploiement de l’approche One Health.

Fondée sur l’interdépendance entre santé humaine, animale, environnementale et développement économique, l’approche One Health gagne du terrain dans les politiques publiques et les stratégies d’entreprise.

Le forum lyonnais avait précisément pour ambition de démontrer que cette vision ne relève plus seulement des sphères scientifiques ou institutionnelles, mais constitue aussi un enjeu économique majeur.

Tout au long de la journée, les débats ont mis en avant plusieurs priorités partagées par les participants :

mieux anticiper les risques sanitaires, accélérer l’innovation, renforcer les coopérations entre secteurs et mobiliser davantage de financements pour des solutions intégrées.

Au total, 40 organisations et 15 intervenants ont contribué aux échanges.

Une première à cette échelle

Pour les organisateurs, cette première édition marque une étape structurante dans la mobilisation du secteur privé autour de la santé globale. "Les acteurs économiques sont engagés pour faire de l’approche One Health une réalité opérationnelle, a déclaré Emile Jockey, délégué général de French Healthcare. "Face aux défis sanitaires du XXIe siècle, nous ne pouvons plus raisonner de manière fragmentée."

Au-delà des belles déclarations d’intention, le défi sera désormais de traduire cette mobilisation économique en actions concrètes.