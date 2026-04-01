Politique

Lyon : ce que va faire Emmanuel Macron lors du One Health Summit

Lyon : ce que va faire Emmanuel Macron lors du One Health Summit

Le président de la République Emmanuel Macron sera à Lyon le 7 avril pour participer au One Health Summit, un sommet international consacré aux enjeux de santé globale. Chefs d’État, scientifiques et acteurs économiques sont attendus.

Lyon s’apprête à accueillir un rendez-vous international majeur autour des questions de santé. À l’occasion de la journée mondiale de la santé, Emmanuel Macron sera présent le 7 avril dans la capitale des Gaules pour participer au One Health Summit.

Organisé du 5 au 7 avril, ce sommet s’inscrit dans la continuité des One Planet Summit et met au cœur des échanges l’approche dite "une seule santé", qui lie santé humaine, animale et environnementale.

Durant trois jours, la ville accueillera chefs d’État, organisations internationales, chercheurs, entreprises et acteurs de la société civile. Avec l'objectif de réfléchir à une meilleure coordination mondiale face aux crises sanitaires et environnementales, et faire émerger des solutions concrètes pour renforcer la prévention et la gestion des maladies.

Au programme : un colloque scientifique, un forum économique et plusieurs événements ouverts au grand public.

Emmanuel Macron en première ligne le 7 avril

Le point d’orgue du sommet se tiendra le mardi 7 avril avec la venue du chef de l’État. Sa journée débutera en préfecture du Rhône, où il accueillera plusieurs chefs d’État et de gouvernement avant une réunion de travail consacrée à la réforme de l’architecture mondiale de la santé. Il rejoindra ensuite le Centre de Congrès de Lyon dans l’après-midi pour participer à plusieurs séquences du sommet.

Emmanuel Macron interviendra notamment lors de la session d’ouverture, avant de prendre part à plusieurs tables rondes. Ces échanges porteront sur la gouvernance mondiale de la santé, les maladies transmissibles et les maladies non transmissibles.

Avec cet événement, Lyon confirme son positionnement comme pôle majeur de la santé à l’échelle internationale, notamment grâce à la présence d’institutions comme l’OMS ou de nombreux acteurs de la recherche et de la biotech.

Tags :

Emmanuel Macron

One Health

18 commentaires
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Voici la preuve le 02/04/2026 à 08:44
Hi han droitardé a écrit le 01/04/2026 à 18h57

Mais bien sûr, le Président de la République française va se déplacer en carrosse. Postule, on cherche des ânes et des bourrins pour le tirer !
Et bien entendu, si Marine arrive au manche, tu demanderas qu'elle aussi se déplace en char à bœufs (tu peux aussi postuler).

que l'abus de lecture et d'écoute de médias de gauche nuisent gravement à la santé mentale. N'oubliez pas votre entonnoir avant de sortir le soleil revient !

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Alouf1959 le 01/04/2026 à 19:35
De plus a écrit le 01/04/2026 à 16h26

On est assez emmerdé avec la circulation, le Mac Rond vient en remettre une couche !
D'ailleurs comment vient il ? TGV peu probable Avion du Glam plus que possible donc bonjour le kérosène et le bilan carbone
Comment se déplacera t'il avec toute sa cour Au vu de ses déplacements habituels, la préfecture n'aura surement pas assez de voitures électriques pour le cortège royal !

Cet homme est une catastrophe pour la France et pour la planète

Dormez tranquille, le FALCON de l'Elysée est Crit'Air 1 😂

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Hi han droitardé le 01/04/2026 à 18:57
De plus a écrit le 01/04/2026 à 16h26

On est assez emmerdé avec la circulation, le Mac Rond vient en remettre une couche !
D'ailleurs comment vient il ? TGV peu probable Avion du Glam plus que possible donc bonjour le kérosène et le bilan carbone
Comment se déplacera t'il avec toute sa cour Au vu de ses déplacements habituels, la préfecture n'aura surement pas assez de voitures électriques pour le cortège royal !

Cet homme est une catastrophe pour la France et pour la planète

Mais bien sûr, le Président de la République française va se déplacer en carrosse. Postule, on cherche des ânes et des bourrins pour le tirer !
Et bien entendu, si Marine arrive au manche, tu demanderas qu'elle aussi se déplace en char à bœufs (tu peux aussi postuler).

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Alouf1959 le 01/04/2026 à 17:30
J'adore les commantaires des rois de la lose a écrit le 01/04/2026 à 14h00

Je vous adore les droitardés, vous avez un don pour choisir le mauvais cheval pour ensuite de trouver des excuses bidons de chez bidon.
Vous avez passé des mois à expliquer qu'il fallait dégager Doucet, et il a été réélu.
Vous critiquez Macron (y'a du niveau dans l'argumentaire...) mais votre candidat s'est fait dégager deux fois, puisque le Peuple souverain a choisi Macron.
Enfin, quoi, regardez les choses en face, vous êtes du côté de la lose, les gars.
Bisous

Et sinon, la Métropole avec Bruno BERNARD, comment ça se passe ???

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De plus le 01/04/2026 à 16:26
Dupon a écrit le 01/04/2026 à 15h43

Qu'il reste à Paris.
On n'a pas besoin de lui.
En guignols on est pourvu à Lyon..

On est assez emmerdé avec la circulation, le Mac Rond vient en remettre une couche !
D'ailleurs comment vient il ? TGV peu probable Avion du Glam plus que possible donc bonjour le kérosène et le bilan carbone
Comment se déplacera t'il avec toute sa cour Au vu de ses déplacements habituels, la préfecture n'aura surement pas assez de voitures électriques pour le cortège royal !

Cet homme est une catastrophe pour la France et pour la planète

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Retour sur Terre le 01/04/2026 à 16:01

C'est toujours drôle ces "sommets internationaux" pour la santé, la planète, l'environnement... auxquels on se rend depuis le monde entier en jet privé avec séjours en hôtels de luxe et restaurants à l'avenant.
Faites ce que je dis mais, surtout, ne dites pas ce que je fais... c'est bien ça hein Al (Gore) ?

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Dupon le 01/04/2026 à 15:43

Qu'il reste à Paris.
On n'a pas besoin de lui.
En guignols on est pourvu à Lyon..

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RV l année prochaine le 01/04/2026 à 14:55
J'adore les commantaires des rois de la lose a écrit le 01/04/2026 à 14h00

Je vous adore les droitardés, vous avez un don pour choisir le mauvais cheval pour ensuite de trouver des excuses bidons de chez bidon.
Vous avez passé des mois à expliquer qu'il fallait dégager Doucet, et il a été réélu.
Vous critiquez Macron (y'a du niveau dans l'argumentaire...) mais votre candidat s'est fait dégager deux fois, puisque le Peuple souverain a choisi Macron.
Enfin, quoi, regardez les choses en face, vous êtes du côté de la lose, les gars.
Bisous

Et oui en 2027, ça le fera RN ou Reconquête..😁😁

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je compte, tu paies le 01/04/2026 à 14:02

D'après France 24, il va annoncer de nouveaux soins pour les bénéficiaires de l'AME 😉

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J'adore les commantaires des rois de la lose le 01/04/2026 à 14:00

Je vous adore les droitardés, vous avez un don pour choisir le mauvais cheval pour ensuite de trouver des excuses bidons de chez bidon.
Vous avez passé des mois à expliquer qu'il fallait dégager Doucet, et il a été réélu.
Vous critiquez Macron (y'a du niveau dans l'argumentaire...) mais votre candidat s'est fait dégager deux fois, puisque le Peuple souverain a choisi Macron.
Enfin, quoi, regardez les choses en face, vous êtes du côté de la lose, les gars.
Bisous

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Dégonflé 1er le 01/04/2026 à 13:56
Ex Précisions a écrit le 01/04/2026 à 12h51

Franchement on s'en tamponne de ce gars, il n'y a plus rien a penser de lui comme politicien, si tant ait qu'il ait eu quelque chose d'intéressant un jour...

Bon alors, on met qui à sa place ? Toujours pas de nom à donner, le courageux ?

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Élégance le 01/04/2026 à 13:25

Tom Croûte en mission impossible.
Il va encore nous faire le sermon du boogie-woogie.
Il ne défend que les intérêts des financiers et surtout pas la santé des gueux.

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Catalan le 01/04/2026 à 13:21

Super Mario fera comme toujours un show médiatique

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Mac rond le 01/04/2026 à 13:05

Ce que va faire Macron ?


Du mauvais théâtre comme d'habitude !

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Ouaf ouaf ouaf le 01/04/2026 à 13:02

Il va annoncer sa démission ?

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Ex Précisions le 01/04/2026 à 12:51

Franchement on s'en tamponne de ce gars, il n'y a plus rien a penser de lui comme politicien, si tant ait qu'il ait eu quelque chose d'intéressant un jour...

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T'as pas de cerveau fais sciences po le 01/04/2026 à 12:38

Heureusement qu il y a de vrais intelligences qui font de la recherche scientifique pour que les petits cerveaux de sciences politiques puissent briller🤣🤣🤣

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Général Salan le 01/04/2026 à 10:47

c'est déjà le bazar avec les travaux des écologistes, alors là ça ça être le ponpon avec Zozo premier qui vient se restaurer dans un bouchon lyonnais.

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