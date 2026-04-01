Lyon : ce que va faire Emmanuel Macron lors du One Health Summit

Lyon s’apprête à accueillir un rendez-vous international majeur autour des questions de santé. À l’occasion de la journée mondiale de la santé, Emmanuel Macron sera présent le 7 avril dans la capitale des Gaules pour participer au One Health Summit.

Organisé du 5 au 7 avril, ce sommet s’inscrit dans la continuité des One Planet Summit et met au cœur des échanges l’approche dite "une seule santé", qui lie santé humaine, animale et environnementale.

Durant trois jours, la ville accueillera chefs d’État, organisations internationales, chercheurs, entreprises et acteurs de la société civile. Avec l'objectif de réfléchir à une meilleure coordination mondiale face aux crises sanitaires et environnementales, et faire émerger des solutions concrètes pour renforcer la prévention et la gestion des maladies.

Au programme : un colloque scientifique, un forum économique et plusieurs événements ouverts au grand public.

Emmanuel Macron en première ligne le 7 avril

Le point d’orgue du sommet se tiendra le mardi 7 avril avec la venue du chef de l’État. Sa journée débutera en préfecture du Rhône, où il accueillera plusieurs chefs d’État et de gouvernement avant une réunion de travail consacrée à la réforme de l’architecture mondiale de la santé. Il rejoindra ensuite le Centre de Congrès de Lyon dans l’après-midi pour participer à plusieurs séquences du sommet.

Emmanuel Macron interviendra notamment lors de la session d’ouverture, avant de prendre part à plusieurs tables rondes. Ces échanges porteront sur la gouvernance mondiale de la santé, les maladies transmissibles et les maladies non transmissibles.

Avec cet événement, Lyon confirme son positionnement comme pôle majeur de la santé à l’échelle internationale, notamment grâce à la présence d’institutions comme l’OMS ou de nombreux acteurs de la recherche et de la biotech.