Sécurité

Venue d'Emmanuel Macron à Lyon : routes coupées et accès restreints, découvrez lesquels

Venue d'Emmanuel Macron à Lyon : routes coupées et accès restreints, découvrez lesquels

À l’occasion du One Health Summit, qui se tient du 5 au 7 avril, d’importantes restrictions de circulation et de stationnement sont prévues à Lyon, notamment autour de la préfecture et de la Cité internationale.

Lyon s’apprête à accueillir un événement international majeur. Du 5 au 7 avril, la ville sera au cœur du One Health Summit, un sommet consacré à la santé mondiale qui réunira près de 3000 participants, dont plusieurs chefs d’État.  

Mais cette visibilité internationale s’accompagne de mesures de sécurité importantes, avec des conséquences directes pour les habitants et les usagers, essentiellement à cause de la venue entre Rhône et Saône du Président de la République Emmanuel Macron.

Les restrictions concernent principalement deux zones : le secteur de la préfecture et celui de la Cité internationale.

Autour de la préfecture, la circulation sera interrompue le mardi 7 avril, jour de la venue du chef de l'Etat, dans un périmètre encadré par plusieurs axes majeurs, notamment les rues Rabelais, de la Part-Dieu ou encore le quai Victor-Augagneur.

Du côté de la Cité internationale, le dispositif est encore plus large. La circulation sera coupée sur le quai Charles-de-Gaulle, entre la porte des Enfants du Rhône et le rond-point Raymond-Poincaré.

La passerelle de la Paix sera également fermée, tout comme les accès depuis le parc de la Tête d’Or. Les berges du Rhône seront, elles aussi, inaccessibles pendant la durée du sommet.

Des dérogations sont prévues pour les riverains et les professionnels. L’accès à pied restera possible, à condition de présenter une pièce d’identité accompagnée d’un justificatif (domicile, employeur ou réservation).

Le réseau TCL sera lui aussi impacté le mardi 7 avril. Le tramway T1 circulera en service partiel, limité entre IUT Feyssine et Part-Dieu Auditorium, tandis que certaines lignes de bus verront leur itinéraire modifié ou restreint. Dans le secteur de la Cité internationale, des arrêts de report sont mis en place pour maintenir une desserte minimale.

À Lyon, les prochains jours s’annoncent donc sous haute sécurité. Avec un double enjeu : accueillir un sommet stratégique… tout en limitant l’impact sur la vie quotidienne.

Tags :

Emmanuel Macron

35 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
moi le 04/04/2026 à 22:39

mais de quoi ont ils peur? bon courage aux lyonnais

Signaler Répondre
avatar
Évidemment le 04/04/2026 à 07:39

La photo, c'est tellement plus facile de mettre une cible dans le dos du président de la République...
La réalité : le dispositif est lié à la présence de NOMBREUX CHEFS D'ÉTATS, et hauts responsables. Pas Macron seulement.
Entre autres, le président de l'organisation mondiale de la santé OMS + d'autres top allemands, anglais, américain, japonais...
Car la France organise simultanément le G7.
Voilà la réalité.

Signaler Répondre
avatar
Agnès Panier-Runàchier le 04/04/2026 à 01:56

Vous allez bientôt payer 3€ le litre de l'essence, et Macron va vous expliquer que c'est bien car ça permettra d'installer 2 éoliennes supplémentaires.

Et il vous emm....

Signaler Répondre
avatar
Mémoire courte par absence de neurones ? le 03/04/2026 à 18:51
velobobo a écrit le 03/04/2026 à 14h52

Il a cramé la caisse, la France est le pays europeen le plus endetté et n’a plus aucune marche de manœuvre, il est ridiculisé partout dans le monde et n’a plus aucune crédibilité mais il continue de parader...

J'espère que tu as rendu tout ce que le "quoi qu'il en coûte" t'avais avancé.

Signaler Répondre
avatar
Bonne question... le 03/04/2026 à 18:15

Quelqu'un pourrait lui dire que plus personne ne veut le voir ???

Signaler Répondre
avatar
bassta le 03/04/2026 à 16:24

tiens ! il est revenu en France ?

Signaler Répondre
avatar
Marie de Lyon le 03/04/2026 à 16:01

Combien va couter aux contribuables cet évènement ? Je croyais qu'on devait faire des économies ... !
Pourquoi n'est il pas organisé en visio ?

Avec tout ce couteux dispositif de sécurité et le filtrage des lyonnais dans le quartier, faut pas s'étonner qu'Emmanuel Macron -comme beaucoup de politiciens - soit hors sol en ne se rendant pas compte des difficultés des lyonnais & des français.
La sécurité ne devrait pas le couper des contribuables, non ?

Signaler Répondre
avatar
quoi le 03/04/2026 à 15:40

Il y aura de nombreux chef d'état.
J'espère que Zelenski fera le déplacement, ce sera l'occasion pour lui d'expliquer comment son pays peut aider le monde aux techniques de soins les blessés de guerre ... en demandant un peu d'argent, des avions et des armes.

Signaler Répondre
avatar
ben parce que le 03/04/2026 à 14:59
Gabin69 a écrit le 03/04/2026 à 12h01

Pourquoi pas confiner le centre ville aussi pendant qu'on y est

cet évènement se concentre dans les quartiers préfecture et cité internationale ; c'est écrit ...

Signaler Répondre
avatar
velobobo le 03/04/2026 à 14:52

Il a cramé la caisse, la France est le pays europeen le plus endetté et n’a plus aucune marche de manœuvre, il est ridiculisé partout dans le monde et n’a plus aucune crédibilité mais il continue de parader...

Signaler Répondre
avatar
pasquoil le 03/04/2026 à 13:55

Ça y est Macron vient polluer Lyon avec ses bla-bla. Bon à rien. 😡🤮

Signaler Répondre
avatar
ecologie mon amour le 03/04/2026 à 13:44
dripoux a écrit le 03/04/2026 à 13h09

c'est la préfecture qui règle les fermetures pour les visites d'état la mairie a rien a voir avant d'écrire n'importe quoi il faut se renseigner

c'est aussi la préfète qui est responsable de la sécurité ca t'empêche pas de critiquer le travail de la mairie

Signaler Répondre
avatar
Sarah Connor le 03/04/2026 à 13:41

Voyons cela ne change absolument rien au bordel autour de la Presqu'ile non ?

Signaler Répondre
avatar
Juste pour savoir le 03/04/2026 à 13:09
Ex Précisions a écrit le 03/04/2026 à 08h48

Il va nous faire ch... jusqu'au bout celui-là...

Toi qui es si fort sur la critique, toujours pas de nom à donner pour l'Élyséee ? J'aurais aussi peu de courage, je me cacherais et je m’occuperais de ma piscine.

Signaler Répondre
avatar
dripoux le 03/04/2026 à 13:09
ecologie mon amour a écrit le 03/04/2026 à 11h16

peut être parce que c'est un événement international et que l'anglais ca parle à plus de gens.

on remercie doudou pour toutes ces restrictions de circulation pour ce bel événement qui fait rayonner Lyon à l'international.

c'est la préfecture qui règle les fermetures pour les visites d'état la mairie a rien a voir avant d'écrire n'importe quoi il faut se renseigner

Signaler Répondre
avatar
Le Mozart de la dépense le 03/04/2026 à 12:25

J'ai mis mes bouchons d'oreilles, je n'est pas envie d'entendre du blabla interminable pour ne rien dire et surtout ne rien faire après.

Signaler Répondre
avatar
Moi de Lyon le 03/04/2026 à 12:09
Gabin69 a écrit le 03/04/2026 à 12h01

Pourquoi pas confiner le centre ville aussi pendant qu'on y est

La France connaît une montée en puissance des politiques sécuritaires, une dérive autoritaire du pouvoir. »

Signaler Répondre
avatar
Gabin69 le 03/04/2026 à 12:01

Pourquoi pas confiner le centre ville aussi pendant qu'on y est

Signaler Répondre
avatar
ecologie mon amour le 03/04/2026 à 11:16
Obsdu9 a écrit le 03/04/2026 à 11h04

Le nom rédigé en Globish, déjà, ça en dit long ! Pour quoi pas: "sommet sur la santé universelle" ?
Encore un gros bullshit tout juste bon à emmerder les gens (presque) pour rien, comme souvent, avec "sa Majesté" !.. Je t'en foutrais du "one health summit" !

peut être parce que c'est un événement international et que l'anglais ca parle à plus de gens.

on remercie doudou pour toutes ces restrictions de circulation pour ce bel événement qui fait rayonner Lyon à l'international.

Signaler Répondre
avatar
martine le 03/04/2026 à 11:14

encore de l’argent gaspillé par notre petit bonhomme en mousse

Signaler Répondre
avatar
Obsdu9 le 03/04/2026 à 11:04

Le nom rédigé en Globish, déjà, ça en dit long ! Pour quoi pas: "sommet sur la santé universelle" ?
Encore un gros bullshit tout juste bon à emmerder les gens (presque) pour rien, comme souvent, avec "sa Majesté" !.. Je t'en foutrais du "one health summit" !

Signaler Répondre
avatar
roulette russe le 03/04/2026 à 10:58
Les vélos aussi a écrit le 03/04/2026 à 10h22

Restriction de circulation pour les vélos aussi.

Mais il est beaucoup plus facile pour un cycliste de se détourner, sans pour autant partir s'entasser dans un embouteillage sur une rue mineure.,
Par exemple passer sur la berge basse du Rhône au lieu du quai Augagneur au niveau de la Pref' .

Signaler Répondre
avatar
Les vélos aussi le 03/04/2026 à 10:22
velotaf a écrit le 03/04/2026 à 07h31

Trop bien, ca va etre la fete du velo!
Bon courage aux voitures, ca ve être drole de vous voir!

Restriction de circulation pour les vélos aussi.

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 03/04/2026 à 10:09

ca y est,le show médiatique commence.

Signaler Répondre
avatar
Corsica3333 le 03/04/2026 à 09:30

Il a que ca foutre...inutile et nuisible

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 03/04/2026 à 08:48

Il va nous faire ch... jusqu'au bout celui-là...

Signaler Répondre
avatar
Chris6969699 le 03/04/2026 à 08:43
L comme Logique a écrit le 03/04/2026 à 07h41

Pourquoi parler de Trump ici? Quel est le rapport?

Parler de Trump vise à faire oublier tout le reste....

Signaler Répondre
avatar
ZIPPO74 le 03/04/2026 à 08:24

Il vient en voiture électrique avec deux RAFALES en protection.

Signaler Répondre
avatar
Alouf1959 le 03/04/2026 à 08:17

Et même, à la rigueur, il serait pas venu, on serait pas fâchés !

Signaler Répondre
avatar
alka seltzer le 03/04/2026 à 07:53
velotaf a écrit le 03/04/2026 à 07h31

Trop bien, ca va etre la fete du velo!
Bon courage aux voitures, ca ve être drole de vous voir!

ça s’arrange pas, vos aigreurs

Signaler Répondre
avatar
Globe-trotter le 03/04/2026 à 07:42
Coup de chapeau a écrit le 03/04/2026 à 07h30

La critique du président va bon train! Que pensez vous de votre idole Donald?

Naaaaan, ce globe-trotter est en France? Mais que fait-il ici? 🤭

Signaler Répondre
avatar
L comme Logique le 03/04/2026 à 07:41
Coup de chapeau a écrit le 03/04/2026 à 07h30

La critique du président va bon train! Que pensez vous de votre idole Donald?

Pourquoi parler de Trump ici? Quel est le rapport?

Signaler Répondre
avatar
velotaf le 03/04/2026 à 07:31

Trop bien, ca va etre la fete du velo!
Bon courage aux voitures, ca ve être drole de vous voir!

Signaler Répondre
avatar
Coup de chapeau le 03/04/2026 à 07:30

La critique du président va bon train! Que pensez vous de votre idole Donald?

Signaler Répondre
avatar
Bonne chance le 03/04/2026 à 07:07

Bonne chance à ceux qui utilisent leur voiture,déjà qu’en temps normal c’est compliqué mais alors là..

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.