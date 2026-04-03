Venue d'Emmanuel Macron à Lyon : routes coupées et accès restreints, découvrez lesquels

Lyon s’apprête à accueillir un événement international majeur. Du 5 au 7 avril, la ville sera au cœur du One Health Summit, un sommet consacré à la santé mondiale qui réunira près de 3000 participants, dont plusieurs chefs d’État.

Mais cette visibilité internationale s’accompagne de mesures de sécurité importantes, avec des conséquences directes pour les habitants et les usagers, essentiellement à cause de la venue entre Rhône et Saône du Président de la République Emmanuel Macron.

Les restrictions concernent principalement deux zones : le secteur de la préfecture et celui de la Cité internationale.

Autour de la préfecture, la circulation sera interrompue le mardi 7 avril, jour de la venue du chef de l'Etat, dans un périmètre encadré par plusieurs axes majeurs, notamment les rues Rabelais, de la Part-Dieu ou encore le quai Victor-Augagneur.

Du côté de la Cité internationale, le dispositif est encore plus large. La circulation sera coupée sur le quai Charles-de-Gaulle, entre la porte des Enfants du Rhône et le rond-point Raymond-Poincaré.

La passerelle de la Paix sera également fermée, tout comme les accès depuis le parc de la Tête d’Or. Les berges du Rhône seront, elles aussi, inaccessibles pendant la durée du sommet.

Des dérogations sont prévues pour les riverains et les professionnels. L’accès à pied restera possible, à condition de présenter une pièce d’identité accompagnée d’un justificatif (domicile, employeur ou réservation).

Le réseau TCL sera lui aussi impacté le mardi 7 avril. Le tramway T1 circulera en service partiel, limité entre IUT Feyssine et Part-Dieu Auditorium, tandis que certaines lignes de bus verront leur itinéraire modifié ou restreint. Dans le secteur de la Cité internationale, des arrêts de report sont mis en place pour maintenir une desserte minimale.

À Lyon, les prochains jours s’annoncent donc sous haute sécurité. Avec un double enjeu : accueillir un sommet stratégique… tout en limitant l’impact sur la vie quotidienne.