Venue d'Emmanuel Macron à Lyon : routes coupées et accès restreints, découvrez lesquels

Lyon s’apprête à accueillir un événement international majeur. Du 5 au 7 avril, la ville sera au cœur du One Health Summit, un sommet consacré à la santé mondiale qui réunira près de 3000 participants, dont plusieurs chefs d’État.
Mais cette visibilité internationale s’accompagne de mesures de sécurité importantes, avec des conséquences directes pour les habitants et les usagers, essentiellement à cause de la venue entre Rhône et Saône du Président de la République Emmanuel Macron.
Les restrictions concernent principalement deux zones : le secteur de la préfecture et celui de la Cité internationale.
Autour de la préfecture, la circulation sera interrompue le mardi 7 avril, jour de la venue du chef de l'Etat, dans un périmètre encadré par plusieurs axes majeurs, notamment les rues Rabelais, de la Part-Dieu ou encore le quai Victor-Augagneur.
Du côté de la Cité internationale, le dispositif est encore plus large. La circulation sera coupée sur le quai Charles-de-Gaulle, entre la porte des Enfants du Rhône et le rond-point Raymond-Poincaré.
La passerelle de la Paix sera également fermée, tout comme les accès depuis le parc de la Tête d’Or. Les berges du Rhône seront, elles aussi, inaccessibles pendant la durée du sommet.
Des dérogations sont prévues pour les riverains et les professionnels. L’accès à pied restera possible, à condition de présenter une pièce d’identité accompagnée d’un justificatif (domicile, employeur ou réservation).
Le réseau TCL sera lui aussi impacté le mardi 7 avril. Le tramway T1 circulera en service partiel, limité entre IUT Feyssine et Part-Dieu Auditorium, tandis que certaines lignes de bus verront leur itinéraire modifié ou restreint. Dans le secteur de la Cité internationale, des arrêts de report sont mis en place pour maintenir une desserte minimale.
À Lyon, les prochains jours s’annoncent donc sous haute sécurité. Avec un double enjeu : accueillir un sommet stratégique… tout en limitant l’impact sur la vie quotidienne.
mais de quoi ont ils peur? bon courage aux lyonnaisSignaler Répondre
La photo, c'est tellement plus facile de mettre une cible dans le dos du président de la République...Signaler Répondre
La réalité : le dispositif est lié à la présence de NOMBREUX CHEFS D'ÉTATS, et hauts responsables. Pas Macron seulement.
Entre autres, le président de l'organisation mondiale de la santé OMS + d'autres top allemands, anglais, américain, japonais...
Car la France organise simultanément le G7.
Voilà la réalité.
Vous allez bientôt payer 3€ le litre de l'essence, et Macron va vous expliquer que c'est bien car ça permettra d'installer 2 éoliennes supplémentaires.Signaler Répondre
Et il vous emm....
J'espère que tu as rendu tout ce que le "quoi qu'il en coûte" t'avais avancé.Signaler Répondre
Quelqu'un pourrait lui dire que plus personne ne veut le voir ???Signaler Répondre
tiens ! il est revenu en France ?Signaler Répondre
Combien va couter aux contribuables cet évènement ? Je croyais qu'on devait faire des économies ... !Signaler Répondre
Pourquoi n'est il pas organisé en visio ?
Avec tout ce couteux dispositif de sécurité et le filtrage des lyonnais dans le quartier, faut pas s'étonner qu'Emmanuel Macron -comme beaucoup de politiciens - soit hors sol en ne se rendant pas compte des difficultés des lyonnais & des français.
La sécurité ne devrait pas le couper des contribuables, non ?
Il y aura de nombreux chef d'état.Signaler Répondre
J'espère que Zelenski fera le déplacement, ce sera l'occasion pour lui d'expliquer comment son pays peut aider le monde aux techniques de soins les blessés de guerre ... en demandant un peu d'argent, des avions et des armes.
cet évènement se concentre dans les quartiers préfecture et cité internationale ; c'est écrit ...Signaler Répondre
Il a cramé la caisse, la France est le pays europeen le plus endetté et n’a plus aucune marche de manœuvre, il est ridiculisé partout dans le monde et n’a plus aucune crédibilité mais il continue de parader...Signaler Répondre
Ça y est Macron vient polluer Lyon avec ses bla-bla. Bon à rien. 😡🤮Signaler Répondre
c'est aussi la préfète qui est responsable de la sécurité ca t'empêche pas de critiquer le travail de la mairieSignaler Répondre
Voyons cela ne change absolument rien au bordel autour de la Presqu'ile non ?Signaler Répondre
Toi qui es si fort sur la critique, toujours pas de nom à donner pour l'Élyséee ? J'aurais aussi peu de courage, je me cacherais et je m’occuperais de ma piscine.Signaler Répondre
c'est la préfecture qui règle les fermetures pour les visites d'état la mairie a rien a voir avant d'écrire n'importe quoi il faut se renseignerSignaler Répondre
J'ai mis mes bouchons d'oreilles, je n'est pas envie d'entendre du blabla interminable pour ne rien dire et surtout ne rien faire après.Signaler Répondre
La France connaît une montée en puissance des politiques sécuritaires, une dérive autoritaire du pouvoir. »Signaler Répondre
Pourquoi pas confiner le centre ville aussi pendant qu'on y estSignaler Répondre
peut être parce que c'est un événement international et que l'anglais ca parle à plus de gens.Signaler Répondre
on remercie doudou pour toutes ces restrictions de circulation pour ce bel événement qui fait rayonner Lyon à l'international.
encore de l’argent gaspillé par notre petit bonhomme en mousseSignaler Répondre
Le nom rédigé en Globish, déjà, ça en dit long ! Pour quoi pas: "sommet sur la santé universelle" ?Signaler Répondre
Encore un gros bullshit tout juste bon à emmerder les gens (presque) pour rien, comme souvent, avec "sa Majesté" !.. Je t'en foutrais du "one health summit" !
Mais il est beaucoup plus facile pour un cycliste de se détourner, sans pour autant partir s'entasser dans un embouteillage sur une rue mineure.,Signaler Répondre
Par exemple passer sur la berge basse du Rhône au lieu du quai Augagneur au niveau de la Pref' .
Restriction de circulation pour les vélos aussi.Signaler Répondre
ca y est,le show médiatique commence.Signaler Répondre
Il a que ca foutre...inutile et nuisibleSignaler Répondre
Il va nous faire ch... jusqu'au bout celui-là...Signaler Répondre
Parler de Trump vise à faire oublier tout le reste....Signaler Répondre
Il vient en voiture électrique avec deux RAFALES en protection.Signaler Répondre
Et même, à la rigueur, il serait pas venu, on serait pas fâchés !Signaler Répondre
ça s’arrange pas, vos aigreursSignaler Répondre
Naaaaan, ce globe-trotter est en France? Mais que fait-il ici? 🤭Signaler Répondre
Pourquoi parler de Trump ici? Quel est le rapport?Signaler Répondre
Trop bien, ca va etre la fete du velo!Signaler Répondre
Bon courage aux voitures, ca ve être drole de vous voir!
La critique du président va bon train! Que pensez vous de votre idole Donald?Signaler Répondre
Bonne chance à ceux qui utilisent leur voiture,déjà qu’en temps normal c’est compliqué mais alors là..Signaler Répondre