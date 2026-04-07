Emmanuel Macron à Lyon ce mardi : voici les zones à éviter

Lyon va tourner au ralenti ce mardi 7 avril. Depuis dimanche, la ville accueille le One Health Summit, un rendez-vous international qui réunit près de 3000 participants, dont plusieurs chefs d’État.

Un événement d’ampleur… qui s’accompagne d’un dispositif de sécurité renforcé, notamment en raison de la venue ce mardi du président Emmanuel Macron.

Deux secteurs sont particulièrement concernés : la préfecture et la Cité internationale.

Autour de la préfecture, la circulation sera totalement interrompue mardi 7 avril dans un périmètre incluant plusieurs axes majeurs comme les rues Rabelais, de la Part-Dieu ou encore le quai Victor-Augagneur.

À la Cité internationale, les restrictions seront encore plus étendues. Le quai Charles-de-Gaulle sera fermé entre la porte des Enfants du Rhône et le rond-point Poincaré. La passerelle de la Paix, les accès depuis le parc de la Tête d’Or et même les berges du Rhône seront également inaccessibles.

Des dérogations sont prévues pour les riverains et professionnels, avec un accès piéton maintenu sous conditions (pièce d’identité et justificatif).

Le réseau TCL sera lui aussi perturbé, en particulier mardi. Le tramway T1 circulera partiellement, limité entre IUT Feyssine et Part-Dieu Auditorium, tandis que plusieurs lignes de bus seront déviées.

Pendant trois jours, Lyon vivra donc sous haute sécurité. Avec un défi pour les autorités : concilier l’accueil d’un sommet stratégique et le quotidien des habitants.