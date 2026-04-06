Il se jette sous un TER dans le Beaujolais : d'importants retards sur la ligne Paray-le-Monial/Givors

Ce lundi après-midi, le TER Paray-le-Monial/Givors n'a pas pu éviter l'homme qui s'est jeté sur les rails. Le drame s'est produit peu après 15h sur la commune de Lamure-sur-Azergues.

Au sein du train, une trentaine de passagers ont été surpris par l'arrêt brutal, mais aucun blessé n'est à déplorer.

La ligne ferroviaire est à l'arrêt, car les secours et les forces de l'ordre doivent venir procéder aux premières constatations et enlever le corps de la victime.