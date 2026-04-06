Faits Divers

Il se jette sous un TER dans le Beaujolais : d'importants retards sur la ligne Paray-le-Monial/Givors

Il se jette sous un TER dans le Beaujolais : d'importants retards sur la ligne Paray-le-Monial/Givors

Ce lundi 6 avril, un homme a été percuté par un TER sur la commune de Lamure-sur-Azergues. La victime est décédée, le trafic ferroviaire a été interrompu.

Ce lundi après-midi, le TER Paray-le-Monial/Givors n'a pas pu éviter l'homme qui s'est jeté sur les rails. Le drame s'est produit peu après 15h sur la commune de Lamure-sur-Azergues.

Au sein du train, une trentaine de passagers ont été surpris par l'arrêt brutal, mais aucun blessé n'est à déplorer.

La ligne ferroviaire est à l'arrêt, car les secours et les forces de l'ordre doivent venir procéder aux premières constatations et enlever le corps de la victime.

1 commentaire
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le gauchiasse le 06/04/2026 à 19:59

c'est quoi ce titre ????
Un suicide = des retards de train !

Vous ne pouviez pas titrer juste : un homme se suicide en se jetant sous un train sur la ligne ...

Ensuite vous pouvez commencer l'article : De nombreuses personnes ont constaté des retards de train aujourd'hui. D'après nos sources il s'agirait de.... nos condoléances aux proches de la personne.....

Pensez aux personnes qui aimaient cette personne. Si VOUS étiez concernés, que votre ami.e se suicide et que vous tombiez sur le titre de cet article, mais vous vomiriez de haine contre l'auteur de cet article.

Un peu de décence

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