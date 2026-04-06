"Une destination en devenir" :    Lyon, nouvelle capitale du luxe hôtelier ?

Depuis plusieurs années, la ville connaît une véritable montée en gamme de son offre touristique, portée notamment par l’essor de l’hôtellerie de luxe. Entre patrimoine historique, gastronomie renommée et attractivité économique, la capitale des Gaules attire une clientèle toujours plus internationale.

Symbole de cette transformation, l’InterContinental Lyon – Hôtel-Dieu incarne cette nouvelle vision du luxe à la lyonnaise. Installé dans l’ancien Hôtel-Dieu, bâtiment emblématique du centre-ville, l’établissement a ouvert en 2019 après près de huit années de rénovation. Avec ses 144 chambres, dont 28 suites, son bar sous le célèbre Dôme et son restaurant gastronomique, il s’est rapidement imposé comme une référence.

"Notre ambition a toujours été de positionner l’hôtel comme une icône lyonnaise, inspirée par l’excellence et l’art de vivre", explique son directeur, Nicolas Mercier. Fort de plus de vingt ans d’expérience dans l’hôtellerie haut de gamme, notamment en Asie du Sud-Est, ce dernier observe de près l’évolution du marché lyonnais.

Pendant longtemps, Lyon souffrait d’une image de ville de transit. "Beaucoup de voyageurs passaient par Lyon sans s’y arrêter. Aujourd’hui, ils y restent", souligne Nicolas Mercier. Une transformation progressive, liée notamment à la mise en valeur de la gastronomie lyonnaise et à la volonté des acteurs locaux de promouvoir la destination.

La création de la Vallée de la gastronomie (un voyage culinaire Partant de Dijon pour aller à Marseille, en passant par Lyon,) a joué un rôle clé dans ce repositionnement. Associée à un patrimoine architectural riche, à une offre culturelle dense et à une identité forte, elle répond parfaitement aux attentes d’une clientèle haut de gamme. "Lyon combine patrimoine, culture et art de vivre dans un cadre plus intimiste que les grandes capitales. C’est ce qui fait sa force", ajoute-t-il.

Cette attractivité nouvelle s’accompagne d’une montée en puissance de l’offre hôtelière. Aux côtés de l’InterContinental, d’autres établissements prestigieux comme la Villa Florentine ou la Villa Maïa participent à structurer ce marché. Une dynamique collective qui profite à l’ensemble du territoire. "Il existe une concurrence, bien sûr, mais elle est saine. Nous avançons tous dans le même sens pour faire rayonner Lyon", précise le directeur.



Travailler "main dans la main avec les acteurs de la région"

L’essor de l’hôtellerie de luxe ne peut être dissocié du développement global de la métropole. Lyon bénéficie aujourd’hui d’infrastructures modernes et d’une programmation événementielle riche, qui contribuent à attirer une clientèle internationale.

L’ouverture de nouvelles salles comme la LDLC Arena, le développement du tourisme d’affaires ou encore la présence d’événements d’envergure comme le SIRHA participent à cette dynamique. À cela s’ajoute une amélioration progressive de la desserte aérienne, essentielle pour capter une clientèle étrangère. "Nous travaillons main dans la main avec les acteurs de la région. L’objectif est d’attirer toujours plus d’événements et de visiteurs, mais aussi de leur offrir une expérience à la hauteur", insiste Nicolas Mercier.



Si l’offre se développe, les attentes des clients évoluent également. Le luxe ne se limite plus à des standards matériels élevés. "Aujourd’hui, les voyageurs recherchent avant tout des expériences personnalisées et uniques", explique le directeur de l’InterContinental. Cette évolution se traduit par une attention accrue portée aux détails, à l’expérience client et à l’authenticité. Les établissements misent de plus en plus sur des collaborations locales, mettant en avant artisans, producteurs et savoir-faire régionaux. Une manière de proposer un luxe plus ancré dans son territoire.

Parallèlement, les enjeux environnementaux occupent une place croissante. "Les clients sont de plus en plus sensibles à la responsabilité écologique. Ils veulent savoir ce que nous faisons concrètement", souligne Nicolas Mercier. Réduction du gaspillage alimentaire, optimisation énergétique ou circuits courts font désormais partie intégrante de l'état d’esprit des hôtels de luxe entre Rhône et Saône.



"Une destination en devenir"

Malgré cette dynamique positive, le secteur doit encore relever plusieurs défis. Le premier concerne le recrutement et la formation. "L’hôtellerie de luxe est un métier exigeant. Il faut réussir à attirer et former les talents de demain."

Autre enjeu majeur, la capacité à se renouveler en permanence : "Il ne faut jamais se reposer sur ses acquis. Nous devons continuer à créer cet effet “wow” et à surprendre nos clients", insiste-t-il. Dans un marché de plus en plus concurrentiel, l’innovation et la créativité deviennent essentielles. Enfin, la question de la fidélisation est centrale. Offrir une expérience mémorable ne suffit plus, il faut donner envie aux clients de revenir. "Nous sommes des créateurs de moments. Chaque interaction compte", résume Nicolas Mercier.

Si Lyon n’a pas encore le rayonnement international de Paris ou le “super luxe” de Cannes, elle s’impose progressivement comme une destination de haut de gamme crédible. Une évolution portée par une stratégie globale, une offre hôtelière de qualité et une identité forte. "Lyon est clairement une destination de luxe en devenir", conclut Nicolas Mercier.

Entre tradition et modernité, la ville semble avoir trouvé son équilibre. Et dans cette transformation, l’hôtellerie de luxe joue un rôle clé, en incarnant un art de vivre à la fois exigeant, authentique et en constante évolution.