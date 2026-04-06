Une prison surpeuplée : les surveillants pénitentiaires veulent bloquer la prison de Lyon-Corbas

"L’administration met en danger ses agents ! Les magistrats mettent en péril notre établissement ! Il faut que cela cesse !"

Le ton est donné par le syndicat Ufap-Unsa Justice. Face à la surpopulation carcérale à la prison de Lyon-Corbas, un appel au blocage de l'établissement est lancé pour ce mardi matin.

Le syndicat FO s'est joint à l'appel, réclamant la mise en place d'alternatives à l'incarcération "pour des délits mineurs", afin d'éviter l'arrivée massive et continue de nouveaux détenus.

Dès 6h, les entrées et les sorties devraient être rendues impossibles par les agents grévistes qui dénoncent un taux d'occupation excédant les 180% au dernier comptage de la Direction interrégionales des services pénitentiaires. Un peu plus de 1200 personnes sont incarcérées actuellement à Corbas, inaugurée en 2009 avec une capacité de 690 détenus.

Le mouvement de contestation et de blocage pourrait être prolongé dans la semaine en cas d'absence de réponse de la part du ministère de la Justice.

La colère gagne également les détenus, qui avaient refusé de réintégrer leurs cellules le 31 mars dernier. Environ 80 prisonniers avaient poussé la direction à faire appel aux équipes d'intervention pour rétablir l'ordre.