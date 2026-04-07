Une prison surpeuplée : les surveillants pénitentiaires bloquent la prison de Lyon-Corbas

Mise à jour : Comme annoncé, la mobilisation est bien en cours depuis ce mardi 7 avril au matin devant la Maison d'arrêt de Lyon-Corbas. La prison est désormais bloquée par les personnels pénitentiaires. Selon le syndicat UFAP-UNSa Justice, environ une soixantaine d'agents se sont rassemblés pour dénoncer une situation jugée "devenue insoutenable", marquée par une surpopulation carcérale persistante et un manque criant de surveillants.
"Travailler dans ces conditions, c'est mettre en danger sa sécurité, celle de ses collègues, et celle de tous", alerte l'organisation, qui évoque "une urgence" et appelle à "une réaction immédiate du ministre de la Justice" afin de garantir des conditions de travail dignes et assurer la sécurité au sein des établissements pénitentiaires.
Article Initial 06/04 à 18h00 : "L’administration met en danger ses agents ! Les magistrats mettent en péril notre établissement ! Il faut que cela cesse !"
Le ton est donné par le syndicat Ufap-Unsa Justice. Face à la surpopulation carcérale à la prison de Lyon-Corbas, un appel au blocage de l'établissement est lancé pour ce mardi matin.
Le syndicat FO s'est joint à l'appel, réclamant la mise en place d'alternatives à l'incarcération "pour des délits mineurs", afin d'éviter l'arrivée massive et continue de nouveaux détenus.
Dès 6h, les entrées et les sorties devraient être rendues impossibles par les agents grévistes qui dénoncent un taux d'occupation excédant les 180% au dernier comptage de la Direction interrégionales des services pénitentiaires. Un peu plus de 1200 personnes sont incarcérées actuellement à Corbas, inaugurée en 2009 avec une capacité de 690 détenus.
Le mouvement de contestation et de blocage pourrait être prolongé dans la semaine en cas d'absence de réponse de la part du ministère de la Justice.
La colère gagne également les détenus, qui avaient refusé de réintégrer leurs cellules le 31 mars dernier. Environ 80 prisonniers avaient poussé la direction à faire appel aux équipes d'intervention pour rétablir l'ordre.
Il vaut mieux travailler avec des animaux qu’avec les sauvages inutiles qui peuplent nos belles geôlesSignaler Répondre
Il faut remplir les cellules pour que les pires crapules qui s'y entassent n'aient pas l'envie d'y retourner. On ne va pas pleurer les conditions de vie de ces delinquants surtout pour ceux qui sont coupables de meurtre, et à qui on laisse le droit de vivre, ce qui represente déjà une honte pour la société.Signaler Répondre
LFI n a pas de solutions??????bizarrre com c est bizarre ?????!!!!Signaler Répondre
rouvrir Cayenne !!!!Signaler Répondre
Multiplier la durée des peines prononcées pour le premier délit.Signaler Répondre
Etant donné que les statistiques démontrent que l'immense majorité des prisonniers sont des gens qui ont déjà fait de multiples petits passages en prison, du fait que les successions de petites peines ne leur font plus rien, risquer de se prendre 10 ans dès le premier fait les dissuadera cette fois, et videra les prisons.
Suivez-moi pour d'autres conseils au gouvernement.
"LES" élections de 2027 ??? Lesquelles, cite-les, juste pour voir, que je rigole un peu.Signaler Répondre
... à ne jamais avoir compris tes commentaires anti-flics par principe et anti-surveillants, comme là.Signaler Répondre
Tu es juste un troll sans cervelle ou juste un âne gaucho qui ne veut plus de police et plus de prison, auquel cas on te souhaite de tomber nez à nez avec tes copains des cités. Car je doute que ton humour à deux balles te sortira d'une situation "complexe" avec ces sympathiques jeunes gens.
Finalement, les détenus qui dénonçaient la surpopulation avaient raison.Signaler Répondre
Même les matons sont d'accord avec eux.
Ah bon ? aujourd'hui vous êtes sûr d'y séjourner pour des crimes impardonnables comme conduire trop vite ou devoir de l'argent à l'Etat.Signaler Répondre
Et bientôt pour des tweets trop critiques, comme en Angleterre ou en Allemagne. La bonne nouvelle c'est que forcément on relâchera des braqueurs pour faire de la place.
À quoi servent nos impôts since n'est pas pour construire des centres de détention ?Signaler Répondre
Je préfère lui a l'autre voleuse du peuple. Marine rend l'argent du peupleSignaler Répondre
En 2027, Bagayoko va régler le problème, il n'y aura plus de prisons.Signaler Répondre
Ils n'ont plus qu'à attendre les élections de 2027 ils n'auront rien d'ici là, et on continuera à relâcher des individus dangereux par manque de place...Signaler Répondre
Il y en a un à la tête de notre pays qui ne nous manquera pas.
Le syndicat FO s'est joint à l'appel, réclamant la mise en place d'alternatives à l'incarcération "pour des délits mineurs", afin d'éviter l'arrivée massive et continue de nouveaux détenus.Signaler Répondre
C’est déjà le cas il me semble , pour aller au gnouf de nos jours , il faut vraiment faire de très très très graves infractions , et encore , des fois on les relâche pour erreur de procédure
Le métier de geôlier est un vrai métier de ringard.Signaler Répondre
Je n'es jamais trop compris les raisons de la motivation pour devenir gardien de prison ?
Mieux vaut bosser à la SPA en vrai !