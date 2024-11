Anaïs Belouassa-Cherifi demande à Bruno Retailleau ce qu'il compte faire contre l'ultra-droite qui "sème la terreur" à Lyon

Cette Parisienne avait été rouée de coups par des individus visiblement partisans de l'ultradroite parce qu'elle portait une casquette du club de football de Sankt Pauli, réputé antifa.

Suite à ce fait divers, la députée LFI Anaïs Belouassa-Cherifi a rédigé une question écrite au ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau dans laquelle elle alerte le premier flic de France sur "la présence et l'organisation de groupuscules identitaires" sur sa circonscription.

La parlementaire insoumise évoque des "agressions racistes, homophobes et xénophobes (…) endémiques dans le quartier (du Vieux-Lyon) et dans l'ensemble de la ville de Lyon". Et demande donc à Bruno Retailleau de dévoiler ses intentions "en matière de lutte contre les groupuscules d'extrême droite qui sèment la terreur en imposant leur violence au coeur de Lyon".

Selon Anaïs Belouassa-Cherifi, la seule dissolution des Remparts cet été n'a pas été suffisante et il faudrait renforcer "les moyens du suivi des membres de groupuscules dissous et de lutte contre la reconstitution", ainsi que former davantage la police et la gendarmerie "en matière de lutte contre les infractions haineuses".