Anaïs Belouassa Cherifi : "Avoir une insoumise à Lyon, ça permet davantage de radicalité"

Place Ambroise Courtois ce vendredi soir, dans le 8e arrondissement de Lyon, les quatre députés NFP de Lyon se réuniront pour une rentrée politique commune. Anaïs Belouassa-Cherifi est le nouveau visage de la France insoumise à Lyon. La députée élue cet été estime que cela permet de "mettre en place une interlocutrice, une personne qui peut accueillir la parole des partenaires".

"Avoir une insoumise dans les rangs, ca permet davantage de radicalité sur certains sujets, d'aller plus loin. Ca rend la chose plus plurielle et plus combative", estime-t-elle.

Pour Anaïs Belouassa Cherifi, il n'est pas l'heure des querelles à gauche en vue de 2026 : "On se regarde le nombril ou on essaye de porter collectivement des mesures ?", interroge-t-elle.

La parlementaire LFI de Lyon veut porter les problématiques liées au handicap. La nomination tardive d'une secrétaire d'Etat chargée du dossier la rassure : "C'est bien de se réveiller. Je considère que l'absence d'un ministère au Handicap est une faute politique majeure", poursuit Anaïs Belouassa Cherifi, qui regrette que cela fasse 20 ans "qu'on n'a pas eu de grande loi qui permette d'améliorer le quotidien de 9 millions de personnes".

00:00 Rentrée politique du NFP à Lyon

01:11 LFI incarnée à Lyon

01:57 Ecologistes trop hégémoniques ?

04:46 "Gang des Lyonnaises"

05:52 Dissensions dans le reste de la Métropole

08:24 Handicap

10:20 Thèmes portés

11:07 Motion de censure