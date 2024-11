Nuit d'Halloween près de Lyon : plusieurs interpellations, des voitures incendiées

Dans l'agglomération lyonnaise, certains quartiers se sont embrasés. A Rillieux-la-Pape notamment, où des voitures ont été incendiées par des individus qui ont également barré des routes avec des feux de poubelle.

Au moins quatre interpellations ont été menées sur place selon la mairie rillarde, qui évoque des profils jeunes, entre 13 et 17 ans.

"Au-delà des procédures judiciaires qui seront engagées à leur encontre, tous les parents responsables de l’éducation de leurs enfants seront convoqués dans les prochains jours en Conseil des Droits et Devoirs des Familles institués depuis plusieurs années par la majorité municipale de Rillieux-la-Pape. Il va de soi que ces délinquants, tous mineurs, et leurs parents, s'exposent à la suspension des aides facultatives de la municipalité et du centre communal d’action sociale", réagit le maire Alexandre Vincendet.

A Givors également, plusieurs incendies ont été signalés aux pompiers. Là aussi, un jeune a été appréhendé par les policiers et placé en garde à vue.