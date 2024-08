Nouveaux-nés à la rue à Lyon : les députés NFP du Rhône espèrent une solution venant de l’Etat

A Lyon, un message d’une directrice du SAMU avait provoqué l’indignation la semaine dernière, indiquant que deux nouveaux nés (de 11 et 5 jours à la rédaction du post) avaient été laissé à la rue en raison d'un manque de places d’hébergement disponibles. Faute de financements des pouvoirs publics, dont la Métropole de Lyon qui s’est désengagé cet été de cette mission, de nombreuses mères et leurs bébés sont contraints à rester dans le sans-abrisme.

Une situation inquiétante, qui n’est plus tolérée par plusieurs députés du Rhône, qui ont adressé un courrier à trois ministres du gouvernement démissionnaire de Gabriel Attal.

Ce sont au total les sept parlementaires NFP qui interpellent Christophe Béchu (Transition écologique), Guillaume Kasbarian (Logement) et Sarah El Haïry (Enfance et Familles).

Pour Anaïs Belouassa-Cherifi (LFI), Gabriel Amard (LFI), Idir Boumertit (LFI), Abdelkader Lahmar, Marie-Charlotte Garin (Les Ecologistes), Sandrine Runel (PS) et Boris Tavernier, "si la Métropole de Lyon a aujourd’hui la charge de la mise à l’abri des femmes enceintes et des femmes seules avec enfants de moins de trois ans, les politiques étatiques ne lui permettent plus de disposer d’une situation budgétaire

nécessaire à la réalisation de ces hébergements".

"Afin de faire face à cette situation et de formuler une action publique à la hauteur de l’urgence, nous vous demandons de mettre à l’abri les familles avec enfants de moins d’un an, en réquisitionnant les logements vacants et en octroyant à la Métropole de Lyon les moyens de mettre en place les mesures d’urgence exceptionnelles nécessaires à la prise en charge des publics dont elle a la responsabilité. Afin de résoudre les problèmes en lien avec la crise actuelle du logement dans la Métropole de Lyon, qui impacte les possibilités d’hébergement d’urgence, nous vous avons déjà soumis de nombreuses propositions, allant de la réquisition des logements vacants à la hausse des constructions du nombre de logements dans la Métropole de Lyon", concluent les députés NFP du Rhône dans ce courrier que nous avons pu consulter.