Attaque au couteau à Annecy : de nombreux blessés dont des enfants, la PJ de Lyon en renfort sur place

Effroyable attaque ce matin sur le Pâquier à Annecy. Toutes mes pensées aux victimes et aux familles. Je suis sur place et je m'exprimerai à 12h30 avec @Prefet74 et @ProcAnnecy en Préfecture. Nous vous prions d'éviter le secteur du Pâquier pour le bon déroulement des opérations.