Laurent Wauquiez sur l'attaque d'Annecy : "On se dit qu'il n'y a plus d'endroits protégés"

Le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes a pris la parole suite aux interventions de la Première ministre Elisabeth Borne et de la procureure de la République.

Pour l'élu LR, "personne ne peut imaginer la barbarie et l'ampleur de la violence de ce qu'il s'est passé".

"Il y a un enfant de 22 mois qui lutte pour sa vie", a poursuivi Laurent Wauquiez.

"Bien sûr qu'il y a de la colère. (...) Il faudra que l'on comprenne ce qu'il s'est passé. Mais aujourd'hui il faut juste penser aux familles et aux victimes. C'est un lieu qui est un havre de paix, une aire de jeux. On se dit qu'il n'y a plus d'endroits protégés", a conclu celui qui aspire à se présenter à l'Elysée.

L'horreur, encore. Cette attaque sur des enfants est le sommet de l'abomination.

J'adresse tout mon soutien aux victimes et à leurs proches. Bravo à nos policiers pour le courage dont ils ont fait preuve en interpellant l'assaillant.https://t.co/mfvxScoJkR — Laurent Wauquiez (@laurentwauquiez) June 8, 2023

Pour rappel, un homme de nationalité syrienne a attaqué des enfants en bas âge (22 mois, 2 ans et 3 ans) dans une aire de jeux d'Annecy au Pâquier ce jeudi matin. Il a ensuite été interpellé. Se présentant comme chrétien de Syrie, il serait marié à une suédoise. Il n'aurait "aucun mobile terroriste apparent" selon la procureure de la République. "Quand ça touche des enfants, ça touche tout le monde" a commenté Elisabeth Borne.