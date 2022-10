Lyon : enquêteurs et magistrats manifestent côte à côte contre la réforme de la PJ

Ce lundi midi, de nombreux enquêteurs de la police judiciaire de Lyon se sont réunis devant le tribunal judiciaire situé rue Servient, dans le 3e arrondissement. Les fonctionnaires qui n’étaient pas sur le terrain sont sortis de leurs bureaux pour mener une nouvelle charge contre la réforme de la PJ actuellement menée par les autorités policières. Sur leurs masques chirurgicaux, des rubans "scellé ne pas ouvrir" avaient été collés, tout un symbole. Une trentaine de manifestations se déroulaient simultanément à travers le pays.

Pour rappel, la réforme engagée prévoit notamment que les services départementaux soient placés sous l'autorité d'un nouveau responsable unique qui dépendrait du préfet de région. Les acteurs de la police craignent ainsi un manque d’indépendance, mais aussi une surcharge de travail.

Les magistrats, présents ce lundi midi aux côtés des policiers, redoutent enfin un manque d'indépendance. Cédric Antoine, vice-président à la cour d'appel et membre de l'Union Syndicale des Magistrats, voit dans cette réforme un souci institutionnel : "si l’intégralité des forces de police sont placées sous l’autorité d’une seule personne, cela pose la question de la séparation des pouvoirs. Il y a également la volonté de sacrifier la lutte contre la délinquance organisée, au profit de la petite et moyenne délinquance". Dans la réforme souhaitée par le ministère de l'Intérieur, les membres de la police judiciaire seraient en effet intégrés dans une filière investigation, aux côtés de leurs collègues de la sécurité publique.

De quoi faire aussi tiquer les juges d'instruction, comme Clément Retailleau. D'après lui, "les enquêtes de police judicaire nécessitent des enquêteurs spécialisés pour régler des contentieux difficiles". L'un de ses confrères assurant de son côté que les membres de la PJ sont "les yeux, les bras, et les jambes d’un juge d'instruction". Enfin dernier problème, celui des effectifs. Pour le syndicat de la magistrature, "la mutualisation n’est autre qu’un autre mot de réduction des effectifs". Le collectif réclame aujourd'hui un "débat démocratique" sur ces questions.

La fronde en tout cas se fait de plus en plus forte depuis plusieurs semaines, notamment après la manifestation de la PJ de Marseille, au début du mois, lors de la visite du directeur général Frédéric Veaux. Après ce camouflet, le patron du service de la cité phocéenne avait été viré et muté dans un autre service. Frédéric Veaux avait ensuite annulé ses visites en région, y compris dans la capitale des Gaules.

