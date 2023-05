Employé d’un tacos abattu durant un braquage à Villeurbanne : un suspect interpellé par la BRI

Après l’attaque à main armée qui a viré au drame la semaine dernière à Villeurbanne, dans le quartier de Croix-Luizet, l’enquête de la police judiciaire semble avoir fait un grand bond en avant en ce début de semaine.

Selon nos informations exclusives, le tueur présumé d’un employé d’un tacos dans la nuit de jeudi à vendredi dernier avenue Roger Salengro a été appréhendé par des effectifs de la brigade de recherche et d'intervention ce mardi soir. Le profil de l’individu mis en cause, placé en garde à vue, est pour le moment inconnu, tout comme le lieu et les conditions exactes de son arrestation. Contacté, le parquet de Lyon n'a pas encore répondu à nos messages.

Le suspect âgé de 23 ans aurait appelé le cabinet de l’avocat de la famille de la victime David Metaxas lundi en fin de journée pour annoncer qu’il se rendrait, alors que la robe noire lui avait lancé un message en ce sens dans la presse il y a quelques jours. "Il a affirmé qu’il avait tué deux personnes : la victime et lui-même", nous assure David Metaxas qui en profite pour saluer l’efficacité de la police judiciaire de Lyon : "Ils ont fait du bon boulot en réussissant à le remonter très rapidement".

Pour rappel, le braquage avait eu lieu vers 3h30 du matin au Chamas Tacos de Villeurbanne alors que deux employés et un client étaient encore dans le restaurant de la chaîne bien connue des Lyonnais.

Armé d’un fusil, le malfaiteur cagoulé avait contraint les employés à lui remettre l’argent de la caisse avant d’être frappé par une chaise, envoyée par l’un des membres du personnel qui s’était mis en travers de sa route. C’est alors que le braqueur avait fait feu à plusieurs reprises sur cet employé, le touchant selon nos informations trois fois au flanc et à une jambe. L’homme avait perdu la vie plus tard, après son transport en urgence à l’hôpital.

J.D.