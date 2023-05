Villeurbanne : l’employé d’un tacos tué durant un braquage en pleine nuit

Une attaque à main armée a viré au drame dans la nuit de jeudi à vendredi à Villeurbanne, avenue Roger Salengro. Selon une information de RMC, et confirmée par nos sources, un restaurant de la chaîne "Chamas Tacos" a été attaqué vers 3h30 du matin par un individu seul, soit avant la fermeture du restaurant prévue à 4h. D'après le parquet de Lyon, deux employés et un client étaient alors dans le restaurant de tacos de la chaîne bien connue des Lyonnais.

Armé d’un fusil, le malfaiteur cagoulé a contraint les employés à lui remettre l’argent de la caisse. Mais le mis en cause aurait ensuite été frappé par une chaise, envoyée par l’un des membres du personnel. C’est alors que le braqueur a fait feu à plusieurs reprises sur cet employé, le touchant selon nos informations à trois reprises au flanc et à une jambe. La victime âgée d'une trentaine d'années, prise en charge par les sapeurs-pompiers, est décédée plus tard après son transport à l’hôpital Edouard Herriot à Lyon.

Le suspect a pris la fuite et reste activement recherché. On ne sait pas encore si ce dernier a réussi à emporter un butin. La police judiciaire est chargée de l’enquête qui a été immédiatement ouverte par le parquet de Lyon pour "vol avec arme et homicide volontaire".