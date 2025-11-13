Métropolitaines : 30 maires réclament l'union avec Jean-Michel Aulas derrière Véronique Sarselli (LR)

Mais du côté de la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli ne peut toujours compter que sur son étiquette LR, tandis que le clan Aulas fait courir la rumeur de la constitution de listes Coeur Lyonnais dans les 14 circonscriptions de l'agglomération...
Dans ce jeu de négociations et de rapports de force sur fond de guerre programmatique et de places, la candidate des Républicains et maire de Sainte-Foy-lès-Lyon dévoile un appel ce jeudi : celui de 30 maires de la Métropole qui réclament le rassemblement "pour gagner" en 2026.
"L’élection métropolitaine se gagnera dans les communes, avec les communes et au plus proche de nos concitoyens. Notre légitimité repose sur l’écoute des habitants, des commerçants, des associations, des entreprises, et l’exercice des responsabilités de manière quotidienne tout au long du mandat écoulé. Nous connaissons les urgences, les blocages et aussi, les solutions", indiquent-ils.
Les édiles - parmi eux de nombreux maires LR - louent le profil de Véronique Sarselli car elle incarne à leurs yeux "une méthode, des priorités claires (sécurité du quotidien, mobilité fluide et apaisée, soutien aux commerces, à l’emploi et à l’économie, logement abordable, écologie des solutions et exigence budgétaire) et un leadership d’unité et de terrain : la candidate des maires et des territoires".
"Jean-Michel Aulas porte un engagement fort pour Lyon. Son expérience de grand chef d’entreprise est un atout et une chance pour Lyon. C’est pourquoi nous l’appelons aujourd’hui à rejoindre cette dynamique collective et nous comptons sur lui pour s’associer à ce pacte de responsabilité", concluent-ils.
L'opposition aux écologistes, en tête des sondages, va-t-elle tout gâcher ?
il doit bien se marrer AulasSignaler Répondre
il n’aime que lui, donc évidemment pas les LR
il se sert juste d’eux
je dirais les deux-tiers. Peut être un peu plus s'ils arrivent a accrocher Aulas et ses soutiens dans leurs équipes municipalesSignaler Répondre
combien de ces maires le seront encore aprés les elections?Signaler Répondre
Les LR dehors on ne veut pas d union avec les macronistesSignaler Répondre
C 'est secret . Il faut pas le dire. En fait c 'est des gens qui allaient aux champignons .Signaler Répondre
argument implacableSignaler Répondre
Oui, surtout qu'il semble que les maires en photo sont les maires LR...il en manque 10...Signaler Répondre
La force de tous ces maires représente un poids considérable. Diviser la Droite serait une hérésie!Signaler Répondre
C 'est lui qui va le porter alors ?Signaler Répondre
Elle a aucun leadership. Elle a gagné la primaire LR parce que les autres maires ont préféré jouer au jeu du maillon faible. Elle ne perce pas, personne la connaît d’ailleurs. Le temps passe et rien ne se passe vraiment. Au secour !Signaler Répondre
Merci de citer le nom des maires et des communes concernées.Signaler Répondre
ça c 'est de l 'argument !!!Signaler Répondre
LR pensait peut-être manipuler Aulas ?Signaler Répondre
Et si c'était l'inverse !
Aulas n'a jamais été un "tendre" en affaires , il apprend très vite en politique...donc il veut des élus à la Métropole...
et cravates ?Signaler Répondre
il faut virer Doudou et NonoSignaler Répondre
du rouge et du vert dont nous commençons a être en overdoseSignaler Répondre
Non pas moi.Signaler Répondre
Tous des Maires élus par défaut à cause du COVID ! Et oui c'est l'argument des LR pour le Maire de Lyon ; il s'applique aussi pour la banlieue non ?Signaler Répondre
A droooooite le bleu est majoritaire chez les hommes et c'est plutôt le gris chez les femmes, apparemment.Signaler Répondre
A par cela ça fayote à mort chez le futur maire.