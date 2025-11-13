Métropolitaines : 30 maires réclament l'union avec Jean-Michel Aulas derrière Véronique Sarselli (LR)

Mais du côté de la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli ne peut toujours compter que sur son étiquette LR, tandis que le clan Aulas fait courir la rumeur de la constitution de listes Coeur Lyonnais dans les 14 circonscriptions de l'agglomération...

Dans ce jeu de négociations et de rapports de force sur fond de guerre programmatique et de places, la candidate des Républicains et maire de Sainte-Foy-lès-Lyon dévoile un appel ce jeudi : celui de 30 maires de la Métropole qui réclament le rassemblement "pour gagner" en 2026.

"L’élection métropolitaine se gagnera dans les communes, avec les communes et au plus proche de nos concitoyens. Notre légitimité repose sur l’écoute des habitants, des commerçants, des associations, des entreprises, et l’exercice des responsabilités de manière quotidienne tout au long du mandat écoulé. Nous connaissons les urgences, les blocages et aussi, les solutions", indiquent-ils.

Les édiles - parmi eux de nombreux maires LR - louent le profil de Véronique Sarselli car elle incarne à leurs yeux "une méthode, des priorités claires (sécurité du quotidien, mobilité fluide et apaisée, soutien aux commerces, à l’emploi et à l’économie, logement abordable, écologie des solutions et exigence budgétaire) et un leadership d’unité et de terrain : la candidate des maires et des territoires".

"Jean-Michel Aulas porte un engagement fort pour Lyon. Son expérience de grand chef d’entreprise est un atout et une chance pour Lyon. C’est pourquoi nous l’appelons aujourd’hui à rejoindre cette dynamique collective et nous comptons sur lui pour s’associer à ce pacte de responsabilité", concluent-ils.

L'opposition aux écologistes, en tête des sondages, va-t-elle tout gâcher ?