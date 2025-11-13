Politique

Métropolitaines : 30 maires réclament l'union avec Jean-Michel Aulas derrière Véronique Sarselli (LR)

DR Céline Vautey

Voilà deux mois que la droite a rejoint les macronistes derrière Jean-Michel Aulas pour les municipales à Lyon.

Mais du côté de la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli ne peut toujours compter que sur son étiquette LR, tandis que le clan Aulas fait courir la rumeur de la constitution de listes Coeur Lyonnais dans les 14 circonscriptions de l'agglomération...

Dans ce jeu de négociations et de rapports de force sur fond de guerre programmatique et de places, la candidate des Républicains et maire de Sainte-Foy-lès-Lyon dévoile un appel ce jeudi : celui de 30 maires de la Métropole qui réclament le rassemblement "pour gagner" en 2026.

"L’élection métropolitaine se gagnera dans les communes, avec les communes et au plus proche de nos concitoyens. Notre légitimité repose sur l’écoute des habitants, des commerçants, des associations, des entreprises, et l’exercice des responsabilités de manière quotidienne tout au long du mandat écoulé. Nous connaissons les urgences, les blocages et aussi, les solutions", indiquent-ils.

Les édiles - parmi eux de nombreux maires LR - louent le profil de Véronique Sarselli car elle incarne à leurs yeux "une méthode, des priorités claires (sécurité du quotidien, mobilité fluide et apaisée, soutien aux commerces, à l’emploi et à l’économie, logement abordable, écologie des solutions et exigence budgétaire) et un leadership d’unité et de terrain : la candidate des maires et des territoires".

"Jean-Michel Aulas porte un engagement fort pour Lyon. Son expérience de grand chef d’entreprise est un atout et une chance pour Lyon. C’est pourquoi nous l’appelons aujourd’hui à rejoindre cette dynamique collective et nous comptons sur lui pour s’associer à ce pacte de responsabilité", concluent-ils.

L'opposition aux écologistes, en tête des sondages, va-t-elle tout gâcher ?

avatar
Romulus le 13/11/2025 à 18:59

il doit bien se marrer Aulas
il n’aime que lui, donc évidemment pas les LR
il se sert juste d’eux

Signaler Répondre
avatar
A vue de nez le 13/11/2025 à 18:54
et si j avais raison a écrit le 13/11/2025 à 18h39

combien de ces maires le seront encore aprés les elections?

je dirais les deux-tiers. Peut être un peu plus s'ils arrivent a accrocher Aulas et ses soutiens dans leurs équipes municipales

Signaler Répondre
avatar
et si j avais raison le 13/11/2025 à 18:39

combien de ces maires le seront encore aprés les elections?

Signaler Répondre
avatar
Eve le 13/11/2025 à 18:14

Les LR dehors on ne veut pas d union avec les macronistes

Signaler Répondre
avatar
Chut ! le 13/11/2025 à 18:07
SVP a écrit le 13/11/2025 à 17h43

Merci de citer le nom des maires et des communes concernées.

C 'est secret . Il faut pas le dire. En fait c 'est des gens qui allaient aux champignons .

Signaler Répondre
avatar
en effet le 13/11/2025 à 18:00
Vive Doudou et Nono a écrit le 13/11/2025 à 17h35

ça c 'est de l 'argument !!!

argument implacable

Signaler Répondre
avatar
La liste SVP. le 13/11/2025 à 17:55
SVP a écrit le 13/11/2025 à 17h43

Merci de citer le nom des maires et des communes concernées.

Oui, surtout qu'il semble que les maires en photo sont les maires LR...il en manque 10...

Signaler Répondre
avatar
Rassemblement logique! le 13/11/2025 à 17:48

La force de tous ces maires représente un poids considérable. Diviser la Droite serait une hérésie!

Signaler Répondre
avatar
Pantalon le 13/11/2025 à 17:46
ancien caviste a écrit le 13/11/2025 à 17h34

LR pensait peut-être manipuler Aulas ?
Et si c'était l'inverse !
Aulas n'a jamais été un "tendre" en affaires , il apprend très vite en politique...donc il veut des élus à la Métropole...

C 'est lui qui va le porter alors ?

Signaler Répondre
avatar
Rutila le 13/11/2025 à 17:44

Elle a aucun leadership. Elle a gagné la primaire LR parce que les autres maires ont préféré jouer au jeu du maillon faible. Elle ne perce pas, personne la connaît d’ailleurs. Le temps passe et rien ne se passe vraiment. Au secour !

Signaler Répondre
avatar
SVP le 13/11/2025 à 17:43

Merci de citer le nom des maires et des communes concernées.

Signaler Répondre
avatar
Vive Doudou et Nono le 13/11/2025 à 17:35
question de bons sens a écrit le 13/11/2025 à 17h29

il faut virer Doudou et Nono

ça c 'est de l 'argument !!!

Signaler Répondre
avatar
ancien caviste le 13/11/2025 à 17:34

LR pensait peut-être manipuler Aulas ?
Et si c'était l'inverse !
Aulas n'a jamais été un "tendre" en affaires , il apprend très vite en politique...donc il veut des élus à la Métropole...

Signaler Répondre
avatar
Pantalon le 13/11/2025 à 17:30
Ex Précisions a écrit le 13/11/2025 à 16h57

A droooooite le bleu est majoritaire chez les hommes et c'est plutôt le gris chez les femmes, apparemment.
A par cela ça fayote à mort chez le futur maire.

et cravates ?

Signaler Répondre
avatar
question de bons sens le 13/11/2025 à 17:29
Ex Précisions a écrit le 13/11/2025 à 16h57

A droooooite le bleu est majoritaire chez les hommes et c'est plutôt le gris chez les femmes, apparemment.
A par cela ça fayote à mort chez le futur maire.

il faut virer Doudou et Nono

Signaler Répondre
avatar
ca change le 13/11/2025 à 17:29
Ex Précisions a écrit le 13/11/2025 à 16h57

A droooooite le bleu est majoritaire chez les hommes et c'est plutôt le gris chez les femmes, apparemment.
A par cela ça fayote à mort chez le futur maire.

du rouge et du vert dont nous commençons a être en overdose

Signaler Répondre
avatar
aimelyon le 13/11/2025 à 17:28

Non pas moi.

Signaler Répondre
avatar
Tintin le 13/11/2025 à 17:02

Tous des Maires élus par défaut à cause du COVID ! Et oui c'est l'argument des LR pour le Maire de Lyon ; il s'applique aussi pour la banlieue non ?

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 13/11/2025 à 16:57

A droooooite le bleu est majoritaire chez les hommes et c'est plutôt le gris chez les femmes, apparemment.
A par cela ça fayote à mort chez le futur maire.

Signaler Répondre

