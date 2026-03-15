Politique

Municipales et métropolitaines à Lyon et dans le Rhône : suivez le premier tour en live

Municipales et métropolitaines à Lyon et dans le Rhône : suivez le premier tour en live

Ce dimanche 15 mars, le premier tour des élections municipales et métropolitaines convoque les électeurs dans les bureaux de vote. Suivez la journée et la soirée électorales avec LyonMag !

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