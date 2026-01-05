Transports

Un avion reliant la France à la Tunisie atterrit en urgence à Lyon

Un avion reliant la France à la Tunisie atterrit en urgence à Lyon
Un avion reliant la France à la Tunisie atterri en urgence à Lyon - Lyon Mag

Grosse frayeur pour les passagers d’un vol Paris-Sfax-Thyna en Tunisie.

L’avion a dû être dérouté en urgence et s’est posé à l’aéroport de Lyon-St Exupéry ce lundi après-midi après avoir émis un signal de détresse. 

L’avion de la compagnie Transavia a émis un appel d’urgence alors qu’il se trouvait au-dessus de St Etienne. Selon le Progrès, une raison technique est évoquée. Une fumée suspecte aurait été signalée dans le cockpit. 

Les pompiers ont été mobilisés à l’aéroport St Exupéry pour prévenir tout incident.

Tags :

atterrissage en urgence

transavia

aéroport de Lyon

3 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
dealer airlines le 05/01/2026 à 18:53

Fumée de quoi? Beuh ou shit

Signaler Répondre
avatar
Excuses acceptées. le 05/01/2026 à 18:43

Le pilote avait oublié son téléphone portable chez lui 😂.

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 05/01/2026 à 18:07

Quand il se trouvait au-dessus de St Té ?
Il se sont pris un ballon encore manqué sous le cockpit ;-)

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.