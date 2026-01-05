Un avion reliant la France à la Tunisie atterrit en urgence à Lyon

L’avion a dû être dérouté en urgence et s’est posé à l’aéroport de Lyon-St Exupéry ce lundi après-midi après avoir émis un signal de détresse.
L’avion de la compagnie Transavia a émis un appel d’urgence alors qu’il se trouvait au-dessus de St Etienne. Selon le Progrès, une raison technique est évoquée. Une fumée suspecte aurait été signalée dans le cockpit.
Les pompiers ont été mobilisés à l’aéroport St Exupéry pour prévenir tout incident.
Fumée de quoi? Beuh ou shitSignaler Répondre
Le pilote avait oublié son téléphone portable chez lui 😂.Signaler Répondre
Quand il se trouvait au-dessus de St Té ?Signaler Répondre
Il se sont pris un ballon encore manqué sous le cockpit ;-)