Un avion Paris-Nice dérouté à Lyon à cause de la neige

Le vol Easy Jet a décollé de la capitale azuréenne à 8h55 pour prendre la direction d’Orly où l’atterrissage était prévu à 10h25.

Mais, comme le rapporte Nice-Matin, l’appareil a fait demi-tour en plein vol pour finalement atterrir à Lyon en raison des conditions météo à Paris.

Tous les passagers sont actuellement coincés à l’aéroport de St Exupéry sans savoir si leur avion pourra décoller pour Orly dans la journée.

En raison de la neige, les deux aéroports parisiens, Orly et Roissy, avaient annoncé une réduction des vols programmés ce mercredi.