Transports

Un avion Paris-Nice dérouté à Lyon à cause de la neige

Un avion Paris-Nice dérouté à Lyon à cause de la neige
Un avion Paris-Nice dérouté à Lyon à cause de la neige - Lyon Mag

Petite mésaventure pour les passagers d’un avion Paris-Nice ce mercredi matin.

Le vol Easy Jet a décollé de la capitale azuréenne à 8h55 pour prendre la direction d’Orly où l’atterrissage était prévu à 10h25. 

Mais, comme le rapporte Nice-Matin, l’appareil a fait demi-tour en plein vol pour finalement atterrir à Lyon en raison des conditions météo à Paris. 

Tous les passagers sont actuellement coincés à l’aéroport de St Exupéry sans savoir si leur avion pourra décoller pour Orly dans la journée. 

En raison de la neige, les deux aéroports parisiens, Orly et Roissy, avaient annoncé une réduction des vols programmés ce mercredi.

Tags :

Paris-Nice

aéroport de Lyon

neige

vol dérouté

2 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Logique le 07/01/2026 à 13:31

Le plus logique serait de prendre un TGV Saint-EX - Paris, ce qui serait le plus simple et le plus rapide.

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 07/01/2026 à 12:50

Étonnant qu'il n'y en ait qu'un seul.
Et c'est un vol Nice-Paris, pas Paris-Nice, avant de lire l'article j'ai trouvé bizarre qu'il y ait plus de neige à Nice qu'à paris...

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.