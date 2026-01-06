Le Rhône placé en vigilance jaune neige-verglas à partir de mercredi

Le Rhône et la métropole de Lyon sont placés en vigilance jaune neige-verglas à partir de mercredi 15h, indique Météo France dans un bulletin publié ce mardi.

L’information a été relayée par la Préfecture du Rhône, qui apporte des précisions : "Si des flocons devraient apparaître dans la matinée, la perturbation sera plus importante dans l’après-midi avec des cumuls de 1 à 2 cm sur tout le département et 3 cm, localement, sur les reliefs".

Un risque de regel persistera toute la nuit et du verglas pourrait se former localement. La Préfecture appelle les automobilistes à la plus grande vigilance.