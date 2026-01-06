Météo

Le Rhône placé en vigilance jaune neige-verglas à partir de mercredi, jusqu'à 3 cm attendus localement

Le Rhône placé en vigilance jaune neige-verglas à partir de mercredi

La neige va-t-elle venir jouer les trouble-fêtes dans le Rhône comme cela fut le cas lundi en Ile-de-France ?

Le Rhône et la métropole de Lyon sont placés en vigilance jaune neige-verglas à partir de mercredi 15h, indique Météo France dans un bulletin publié ce mardi.

L’information a été relayée par la Préfecture du Rhône, qui apporte des précisions : "Si des flocons devraient apparaître dans la matinée, la perturbation sera plus importante dans l’après-midi avec des cumuls de 1 à 2 cm sur tout le département et 3 cm, localement, sur les reliefs".

Un risque de regel persistera toute la nuit et du verglas pourrait se former localement. La Préfecture appelle les automobilistes à la plus grande vigilance.

Du beau spectacle le 06/01/2026 à 14:18

De voir la neige...et des vélos cargos qui patinent sur nos belles pistes cyclables...

Un conseil le 06/01/2026 à 14:17
Ex Précisions a écrit le 06/01/2026 à 13h29

Coool on va voir plein de vélos et de trottinettes à l'horizontal, et leurs propriétaires aux urgences ;-)

Mets le nez en dehors de chez toi et tu verras que le nombre de vélos et trottinettes a bien diminué...
Cela a pour conséquence de diminuer les chutes et les passages aux urgences ...Les HCL sont contents !

Ex egoiste le 06/01/2026 à 13:44
Ex Précisions a écrit le 06/01/2026 à 13h29

Coool on va voir plein de vélos et de trottinettes à l'horizontal, et leurs propriétaires aux urgences ;-)

C'est génial de se réjouir que des gens se fassent du mal

Ex Précisions le 06/01/2026 à 13:29

Coool on va voir plein de vélos et de trottinettes à l'horizontal, et leurs propriétaires aux urgences ;-)

Aulas les solutions le 06/01/2026 à 13:13

Avec le méga tunnel plus de problème

