Le Rhône placé en vigilance jaune neige-verglas à partir de mercredi

Le Rhône et la métropole de Lyon sont placés en vigilance jaune neige-verglas à partir de mercredi 15h, indique Météo France dans un bulletin publié ce mardi.
L’information a été relayée par la Préfecture du Rhône, qui apporte des précisions : "Si des flocons devraient apparaître dans la matinée, la perturbation sera plus importante dans l’après-midi avec des cumuls de 1 à 2 cm sur tout le département et 3 cm, localement, sur les reliefs".
Un risque de regel persistera toute la nuit et du verglas pourrait se former localement. La Préfecture appelle les automobilistes à la plus grande vigilance.
De voir la neige...et des vélos cargos qui patinent sur nos belles pistes cyclables...Signaler Répondre
Mets le nez en dehors de chez toi et tu verras que le nombre de vélos et trottinettes a bien diminué...Signaler Répondre
Cela a pour conséquence de diminuer les chutes et les passages aux urgences ...Les HCL sont contents !
C'est génial de se réjouir que des gens se fassent du malSignaler Répondre
Coool on va voir plein de vélos et de trottinettes à l'horizontal, et leurs propriétaires aux urgences ;-)Signaler Répondre
Avec le méga tunnel plus de problèmeSignaler Répondre