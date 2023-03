Transavia ajoute deux nouvelles destinations au départ de l’aéroport Lyon Saint-Exupéry 

Après un été 2022 "solide", Transavia se développe de nouveau au départ de la capitale des Gaules et desservira 2 nouvelles destinations.

SI vous souhaitez partir quelques jours direction Antalya en Turquie ou Tlemcen en Algérie, cela sera désormais possible en partant de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry. Les premiers vols pour ces deux nouvelles destinations seront respectivement disponibles dès le 10 avril et le 5 juillet avec une fréquence d’un vol par semaine. Comptez 89 € pour un aller simple pour Antalya et 70€ pour Tlemcen.

Au-delà d’ajouter ces deux villes à sa carte, ce qui porte à 28 le nombre de destinations proposées par Transavia depuis Lyon, la compagnie aérienne low-cost a annoncé qu'à compter de novembre 2023, elle changera de modèle d'avion. Elle passera des Boeing 373-800 à des Airbus A320 Néo, des avions plus économiques, notamment car ils "consomment 15% de carburant de moins", explique Nicolas Hénin, directeur général adjoint commercial et marketing chez Transavia France.

La filiale low-cost d’Air France a aussi annoncé qu’elle avait retrouvé ses niveaux de fréquentation de 2019.

A noter que les lignes lancées cet hiver en direction d’Istanbul, Dakar, Hurghada, Béjaïa, Constantine et Madère seront prolongées pour cet été.