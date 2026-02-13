Fondateur de Vatel à Lyon, Alain Sebban est décédé

Celui qui est né à Oran en 1946 était également vice-président du Comité de parrainage du Mémorial de la Shoah. Mémorial qui fut érigé place Carnot, à deux pas de son école hôtelière.

Membre influent de la communauté juive, Alain Sebban avait connu une ascension fulgurante. Pour lui, le "goût du métier" était venu de ses parents propriétaires de l'Hôtel de Verdun, son "second foyer". Après être passé par l'école hôtelière de Thonon-les-Bains et celle de Paris, il participait à la création du BTS Hôtellerie et l'obtenait. En 1968, il rendait en effet visite au ministre de l'Education nationale pour lui expliquer le besoin d'un diplôme d'enseignement supérieur afin de répondre à la demande des grands groupes.

Directeur de l'Hôtel de Verdun, il jetait les bases du "Yield Management", technique marketing originaire de l'aviation permettant de "modifier le prix des chambres en fonction des taux d'occupation".

Ensuite, il fondait Hôtel Assistance, "agence de placement pour rendre service aux hôteliers et restaurateurs. On se chargeait de trouver en 24 heures la personne qu'il leur fallait". Et cela a "formidablement bien marché", avec dix agences en France, et malgré un procès, finalement remporté, contre l'Inspection du travail qui considérait "l'ANPE [comme seul] organisme national de placement". Internet sonnera le glas de l'entreprise.

Pour autant, Vatel avait déjà été créé, en réponse à une décision ministérielle d'uniformisation du fonctionnement des lycées traditionnels et professionnels, ce qui, de fait, mettait un terme à l'ouverture des restaurants d'application les soirs de semaine et le week-end. Son ambition ? Continuer "les règles de l'hôtellerie contre toutes les tentatives extérieures", comme au sujet du code vestimentaire et de l'alternance entre périodes théoriques et périodes de pratique.

En 1981, la première école Vatel ouvre ses portes à Paris, suivie de Lyon et Nîmes en 1984 et 1990. L'école s'exporte via la technique novatrice de la franchise permettant un développement rapide. "La politique Vatel c'est, en France on forme français et on va apporter nos méthodes de formation [à l'étranger pour] les former chez eux", nous rappelait-il en 2019.

L'une des clés du succès se trouve dans "l'esprit Vatel" et la volonté farouche du créateur de transmettre. "C'est ma passion ces métiers", déclarait Alain Sebban, "il faut être proche des élèves. C'est plus Madame Sebban que moi. Il faut les motiver pour ce métier".

"Il ne faut pas avoir peur du passé. Il faut le connaître. Mais il faut aussi voir devant, les choses [allant] tellement vite aujourd'hui", conseillait-il en guise de conclusion.

Alain Sebban avait 79 ans.