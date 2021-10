Un ancien étudiant lyonnais parmi les 3 disparus de l'Himalaya

On retrouve parmi eux Gabriel Miloche, originaire de Briançone et qui a fait ses études à l’INSA de Lyon. Avec Thomas Arfi et Louis Pachoud, il fait partie du Groupe d’excellence d’alpinisme national. "Il y a peu d’espoir", indique la Fédération française des clubs alpins et de montagne.

The Himlayan Times précise que des recherches sont en cours près du mont Ama Dablam (6812m), où les affaires des alpinistes ont été aperçues dans une gigantesque coulée de neige.

Malgré leur expertise dans leur domaine, les deux guides de montagne et l’aspirant n’ont vraisemblablement pas pu éviter le drame. Les conditions météos s'annoncent bonne pour qu'une équipe de sauveteurs puisse continuer les recherches.