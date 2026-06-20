Villeurbanne : L214 mène une action devant Carrefour pour dénoncer l’élevage intensif

Une nouvelle action de sensibilisation a eu lieu à Villeurbanne. L’association L214 a organisé ce samedi 20 juin, de 10 h à 11 h 30, un rassemblement devant le Carrefour Hypermarché Villeurbanne, dans le cadre d’une journée nationale de mobilisation organisée dans une trentaine de villes françaises.

Les militants ont exposé des photographies d’animaux issues d’enquêtes menées par L214 dans des élevages fournissant directement Carrefour ou certaines marques distribuées par l’enseigne.

Des images qui visent à illustrer les conditions de vie observées dans différents élevages intensifs de volailles, lapins, cochons ou bovins.

L214 indique avoir diffusé quatre enquêtes depuis novembre dernier concernant des élevages travaillant avec Carrefour ou sa Filière Qualité.

La plus récente, publiée en mai, concernait un élevage de dindes. D’autres investigations avaient porté sur des élevages de cailles, de lapins et de porcs.

L’association estime que ces enquêtes mettent en évidence le recours massif de l’enseigne à l’élevage intensif, malgré ses engagements affichés en matière de bien-être animal.

Réduire de moitié le nombre d’animaux abattus

À travers cette mobilisation, L214 appelle Carrefour à rejoindre le Plant Protein Pact, une initiative visant à réduire de moitié le nombre d’animaux élevés et abattus pour l’approvisionnement des distributeurs d’ici 2030.

L’association demande notamment davantage d’alternatives végétales dans les rayons et une réduction des opérations promotionnelles sur les produits issus de l’élevage intensif.

Selon L214, plus de 140 000 personnes ont déjà signé une pétition invitant l’enseigne à adopter ces mesures.

Pour Yasmine Ben Jazia, référente de L214 à Lyon, cette action vise à rappeler que "derrière les plus de 100 millions d’animaux abattus chaque année pour l’enseigne, il y a des vies, des vécus individuels et des souffrances bien réelles".