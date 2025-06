"404 enfants à la rue dans l'agglomération lyonnaise" : un rassemblement prévu ce mardi devant l’Hôtel de Ville

Ils dénoncent une situation qu’ils jugent critique : "Dans l'agglomération lyonnaise on dénombre 404 enfants et 110 femmes à la rue."

Les collectifs Jamais Sans Toit, qui "rassemblent professeurs et parents d'élèves", affirment avoir permis l'occupation de "24 écoles pour les mettre à l'abri et pallier le désengagement de l'État". Parmi elles, l’école désaffectée Gilibert, à Perrache, "est occupée par 18 enfants et leurs familles depuis novembre 2024."

Les collectifs dénoncent une décision de la municipalité : "À partir du 18 juin la Ville de Lyon a lancé une procédure d'expulsion sans proposer aucune solution de relogement afin de mettre en place un partenariat avec les amateurs des Beaux Arts."

Ils appellent donc à un rassemblement pour exiger "que la Mairie assume ses responsabilités et reloge les familles". Le Parti Communiste Français (PCF) soutient cet appel.