hébergement d'urgence : des députés écologistes dénoncent "une expérimentation indigne" de la préfecture du Rhône

Une décision vivement critiquée par plusieurs députés écologistes, dont Marie-Charlotte Garin (Rhône), Boris Tavernier (Rhône) et Christine Arrighi (Haute-Garonne) qui dénoncent une mesure reviendrait selon-eux "à exercer un tri parmi les personnes hébergées, en excluant celles jugées 'moins vulnérables' ou en situation administrative irrégulière, sans proposer d’alternative crédible."

Les parlementaires écologistes du Rhône et de Haute-Garonne alertent sur les conséquences de cette mesure, qui concernera plusieurs sites d’hébergement, dont ceux d’ADOMA à Oullins-Pierre-Bénite et Vaulx-en-Velin. "Cette décision inquiète profondément tous les acteurs engagés dans la lutte contre le sans-abrisme et le mal-logement. Elle ne fera qu’augmenter le nombre de personnes à la rue, dans un contexte déjà marqué par une saturation de l’hébergement d’urgence et une pénurie de logements sociaux", écrivent-ils.

Alors que seulement une demande d’hébergement d’urgence sur dix aboutissait en 2024, les députés estiment que la réponse de l’État ne devrait pas être de "réduire l’accès à l’hébergement", mais plutôt de "renforcer les solutions de logement durable. L’hébergement d’urgence est un droit fondamental, reconnu par la loi et garanti par les principes de solidarité nationale. Il ne peut être conditionné à des critères de durée ou de statut administratif", ajoutent-ils.

Les élus demandent donc l’abandon immédiat de cette expérimentation et la mise en place d’un "véritable plan d’action" comprenant l’ouverture de nouvelles places d’hébergement, "un plan ambitieux" pour le logement social et un accompagnement renforcé des personnes hébergées.