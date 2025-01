Lyon 7e : un incendie frappe un site d'hébergement d'urgence, trois familles en attente de relogement

Un départ de feu s’est produit ce lundi en début d’après-midi, rue Pierre-Pré-Gaudry, dans le 7e arrondissement de Lyon. L’incendie, circonscrit par les sapeurs-pompiers mobilisés aux alentours de 15h, a principalement touché un conteneur du Village Mobile géré par Habitat et Humanisme, causant également des dégâts liés à des fumées toxiques dans deux conteneurs adjacents.

Selon les informations recueillies, une famille de deux à trois personnes habitait le conteneur détruit par le feu. Par mesure de précaution, les familles des deux logements voisins seront, elles aussi, relogées temporairement. Habitat et Humanisme se veulent rassurants : "On a un parc de logements important sur Lyon, plus de 2 500 logements, donc on va trouver une solution.

Situé rue Pierre-Pré-Gaudry, le Village Mobile est une initiative d’Habitat et Humanisme destinée à accueillir des familles en grande précarité et des personnes isolées en attente de solutions pérennes. Ce projet, composé de 22 conteneurs modulables pour l’habitat et de huit espaces collectifs, offre un lieu de vie temporaire pour environ 80 résidents, orientés par la Maison de la Veille Sociale. Chaque conteneur, équipé d’une kitchenette, d’une salle d’eau et d’un coin nuit.

Au moment de l'incendie, l'ensemble des occupants ont évacué les lieux. Aucun blessé n'est ainsi à déplorer.

Pour l’heure, aucune information supplémentaire n’a été communiquée sur les causes de l’incendie.