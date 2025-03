Lyon : un feu de poubelle entraîne l’évacuation d’un immeuble

Les habitants d’un immeuble se situant à l’angle de l’avenue Berthelot ont dû être évacués après qu’un incendie se soit déclenché dans deux poubelles situées au rez-de-chaussée, selon Le Progrès. Aux alentours de 12h30, une dizaine de sapeurs-pompiers sont intervenus afin de sortir les personnes toujours dans le bâtiment. Aucune personne n’a été blessée.

Ces derniers étant en danger à cause de la propagation rapide d’une fumée épaisse. Afin d’enlever la fumée le plus rapidement possible, les vitres de l’immeuble ont dû être brisées.

Si l’incident a été rapidement maitrisé par les pompiers, les lignes de bus C12, C14 et L35 ont en revanche connu des perturbations. L’incident a pris fin et la circulation est revenue à la normale aux alentours de 15h.