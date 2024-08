Je ne suis vraiment pas cool

C'est un simple a priori de simplet adepte du raccourci.

Je suis tellement plus rigoriste que la plupart de vos idolâtres de droite qui parlent beaucoup sans jamais agir et ne sont jamais confrontés à la délinquance, protégés par les hauts murs de leurs villas dans les beaux quartiers.

Moi, je suis en plongée continuelle dans la dureté de la vraie vie.

Les dealers, je ne les vois pas au 13h de TF1, ils me tiennent la porte lors de mes visites à domicile en tant qu'infirmier aux Minguettes.

Les conséquences des émeutes, ce n'est pas du virtuel, ma voiture est cassée comme celle de mes voisins, mes nuits sont entrecoupées des bruits des mortiers et des hélicoptères de la police.

Les camés sont ma vision quotidienne et l'esquive de seringues usagées est devenue un réflexe bien ancré.

Les agressions pour un oui ou pour un non ne m’étonnent pas un instant.

Et le partage de la route avec les voyous en Ferrari et sous protoxyde d’azote est quotidien.

Alors, les gouvernements successifs de droite comme de gauche n'ont amélioré en rien le quotidien des habitants des quartiers. Plus d'insécurité, moins de mixité, un avenir encore plus bouché sont les conséquences des politiques laxistes et sans vision des hauts-fonctionnaires marionnettistes des politiques qui ne sont là que pour satisfaire leur égo démesuré.

Quelles sont donc mes propositions ? Je vous donne deux, trois exemples.

Pour améliorer la vie dans les quartiers :

- Une interdiction de paraître aux adresses connues pour les trafics des délinquants, et s’ils y habitent, une expulsion en cas de condamnation, même légère, pour stupéfiants et pour les mineurs, un placement loin du secteur.

- La confiscation des véhicules si consommation de stupéfiants ou protoxyde d azote, alcool au volant...Si la voiture ne lui appartient pas, ce n'est pas le problème de l'Etat, le délinquant rembourse ou pas prêteur ou loueur.

- Interdiction de prêter une location de voitures immatriculées à l'étranger et une situation financière suffisante pour le type de véhicule.

- Confiscation des trottinettes si circulation sur les trottoirs.

- Interdiction de paraître dans les transports en commun si agression, ou acte délictueux sur le réseau TCL.

- Arrêt de la prise en charge par la Sécurité sociale pour les agresseurs du personnel médical.

- Prison automatique, inégibilité automatique pour un politique condamné pour violence ou corruption.

- Les condamnés pour agressions sexuelles ne peuvent plus avoir droit aux HLM et doivent faire connaître leur situation en habitat collectif.

- Port obligatoire de caméras pietons des policiers et une formation plus longue avec rémunération à l'appui.

Bref, il est temps que les victimes soient mieux traitées que les agresseurs.

Farid Ben Moussa

Conseiller municipal de Vénissieux