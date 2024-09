Vénissieux, ville à l'abandon

Chaque jour, je me lève et fais ma revue de presse numérique, et chaque jour qui passe me donne les mêmes informations sur ma ville : agressions, vols, détournements de fonds, résultats scolaires catastrophiques, pollutions multiples, trafics de drogue, meurtres, viols, sectarisme, racisme, antisémitisme, squats... Et je pourrais continuer pendant des heures.

Même la lecture des faits divers lyonnais ou métropolitains me ramène à ma commune : "le délinquant originaire de Vénissieux", "l'habitant de Vénissieux"... À me demander si l'exclusivité des chiffres de la délinquance n'est pas vénissiane.

Cette année, trois nouveaux quartiers sont devenus QPV (quartiers prioritaires de la ville). Nous aurions pu nous attendre à une remise en question de la municipalité sur sa politique qui a entraîné la paupérisation.

Au contraire, ils s'en sont félicités, trop heureux de toucher des aides supplémentaires de l'État leur permettant de continuer à financer les associations amies et la politique clientéliste les maintenant aux manettes de la ville et du budget de 150 millions d'euros.

À ce tarif, tu peux en acheter des centaines de fresques à tes potes artistes et engager toute la fine équipe liée au PCF de la France entière.

L’État, comme la métropole à travers Gérard Collomb ou Bruno Bernard aujourd’hui, ont leur responsabilité.

Trop contents de se servir de Vénissieux comme réceptacle des malheurs de la région.

Besoin d’ouvrir des foyers ? T’inquiète, Michèle va te signer le permis de construire. Besoin de HLM ? De salle de shoot ? De chaufferie polluante ? T’inquiète, Vénissieux est présent.

Même le pouvoir judiciaire et l’Intérieur sont complices.

Aucune plainte, aucun rapport de la Cour des comptes n’est suivi des faits.

Aucune enquête journalistique n’entraîne de poursuites. Trop contents d’avoir le PCF pour gérer la pauvreté du Rhône.

Le scandale de la Sacoviv ? Le financement du journal politique Expressions ? Le financement d'associations partisanes ? Le vote intéressé des élus ? La gestion des biens de la ville ? Tout passe crème.

Le problème de cette gestion, c'est que petit à petit la ville s'est transformée en favela. Une favela avec l'accent du Maghreb, avec ses règles et ses commerces qui sentent bon le souk d'Alger. Jusqu'à la disparition pour près de 25 000 habitants du porc et de l'alcool. La vente d'une quiche lorraine par un boulanger s'est transformée en agression.

Et pendant ce temps, enfermés dans leur bunker municipal, Michèle Picard et sa majorité comptent leurs indemnités.

Farid Ben Moussa

Conseiller municipal de Vénissieux