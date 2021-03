Les élus de Lyon en Commun réclament la fin "de tous les mouvements de la nébuleuse identitaire"

Et ont aussi dénoncé les auteurs du raid, affiliés à l'ultradroite.

C'est le cas du groupe Lyon en Commun du conseil municipal. Dans un communiqué de presse, ils réclament "à ce qu'il soit mis un terme aux activités de tous les mouvements de la nébuleuse identitaire sur notre territoire et à ce que les locaux gérés par les associations de Génération Identitaire ferment". "Cette nouvelle attaque le montre bien, il faut agir résolument et au plus vite !", conclut le groupe co-présidé par David Souvestre.