Thaïs d'Escufon, l'ancienne porte-parole de génération identitaire, agressée et séquestrée à Lyon

Thaïs d'Escufon, ancienne porte-parole du mouvement d'extrême droite Génération Identitaire récemment dissous en Conseil des Ministres, a affirmé sur les réseaux sociaux avoir "manqué vivre le pire". En effet, la Toulousaine a assuré avoir été "séquestrée une demi-heure par un migrant d'origine tunisienne qui a cherché à me (la, ndlr) violer".

Sur son canal Telegram, la jeune femme âgée de 22 ans a témoigné : "il s’est introduit chez moi alors que j’avais mes écouteurs, je ne l’ai pas entendu arriver dans mon dos. Tout s’est passé si vite, il a fermé la porte et pris la clé que j’avais mise dans la serrure. Je me suis retrouvée seule avec cet homme, enfermée".

"Il me demande s’il a sa chance avec moi, je lui réponds que non. Il veut m’embrasser, je me débats, il réussit à un moment à m’effleurer les lèvres. Je pleure, je lui dis de partir. Il me dit d’attendre, qu’il va me demander quelque chose mais je suis en panique, il me tient les poignets. En me tenant les poignets, il me fait m’asseoir sur le pouf à côté de la porte, je lui dis de partir et il me dit de le sucer. Et là, prise de panique, je pleure de plus belle, je suis terrorisée. Il me lâche, je me lève d’un bond, j’arrive à ouvrir la gâche de la porte et le pousser dehors, il part à gauche et je referme vite", a-t-elle poursuivi.

Un peu plus tard, Thaïs d'Escufon a décidé d'aller porter plainte. Elle a d'ailleurs publié une partie du procès-verbal sur les réseaux sociaux pour appuyer ses arguments. Contactée par Libération, la présumée victime a indiqué que les faits ne se sont pas produits à Toulouse mais dans une ville où elle a ses habitudes.

Toujours selon le quotidien national, la plainte a été déposée à Lyon dans la foulée. Le procureur de la République a ainsi confirmé qu'"une enquête a été ouverte par le parquet de Lyon des chefs d’agression sexuelle, violation de domicile et harcèlement sexuel et a été confiée à la sûreté départementale du Rhône".