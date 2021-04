Lyon : quand un nouveau groupe d’extrême-droite se pavane dans les rues de la Presqu’île

Ce mercredi soir, peu avant le couvre-feu, plusieurs témoins ont ainsi aperçu une douzaine de jeunes individus portant tous des chasubles bleues sur lesquelles il était possible de lire "Audace Lyon". Le groupe a sillonné le centre-ville, notamment pour venir en aide à quelques personnes sans abri. Du moins ceux qui correspondent à leurs critères racistes.

Sur les réseaux sociaux, on découvre l’identité visuelle du groupuscule, fortement inspiré par ce qui avait déjà été pondu par le Bastion Social (ex-GUD), dissout par le gouvernement en 2019. Cette fois, c’est un coq qui a été choisi comme symbole depuis le lancement du collectif, en septembre 2019. Dans sa propre description, Audace Lyon se définit comme "une communauté militante s'inscrivant dans une optique de reconquête politique, sociale et culturelle à l'échelle locale" ou encore "pour le peuple et la patrie". Le ton est donné.

Dans le détail, le groupuscule déplore la "colonisation de peuplement de nos terres par des extra-européens avec pour horizon final le génocide de notre peuple par la violence et le métissage" (sic) ou "l'ensauvagement du centre-ville lyonnais dont la cause n'est pas des "bandes de jeunes" mais bien des bandes ethniques, et par conséquent : l'immigration" (re-sic). Récemment, Audace Lyon s’est aussi positionné "contre la dictature sanitaire et les mesures sanitaires prises contre l’épidémie de Covid-19". Une manifestation dans la rue Victor Hugo s’était d’ailleurs déroulée avec une poignée de militants en janvier dernier, avec de nombreux fumigènes alors allumés pour un meilleur rendu sur les vidéos ensuite diffusées.