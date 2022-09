Bagarre du RocknEat à Lyon : sept mois requis contre un antifasciste et un militant d’extrême-droite

En avril 2018, une violente bagarre avait éclaté devant le bar lyonnais RocknEat entre le Groupe antifasciste Lyon et environs (GALE) et le groupe néonazi du Bastion Social. Ce dernier avait tendu une embuscade aux membres de la GALE à la sortie du bar et un des militants antifascistes avait pu récupérer sa voiture pour tenter d’aider ses camarades. Il avait foncé sur le Bastion Social en percutant violemment plusieurs membres. Parmi la dizaine de protagonistes présents dans la rixe, seuls deux étaient jugés ce mardi. Les autres avaient obtenu le statut de témoins assistés et des non-lieux avaient été prononcés en 2018.



Ainsi le trésorier du Bastion Social, Tristan Conchon, et le militant de la GALE en voiture se sont retrouvés devant la barre. Le procureur a requis pour ces deux hommes sept mois de prison avec sursis. Le jugement sera rendu par le tribunal le 13 octobre.