Bagarre du RocknEat : procès d’un antifasciste et d’un militant d’extrême droite ce mardi à Lyon

Le groupe veut soutenir l’un de ses camarades jugés pour dégradation, outrage et rébellion. Selon le groupe, il s’agit aussi et surtout du procès contre le Bastion Social, un mouvement néofasciste dissous en 2019 dont l’un des membres est également jugé. A l’origine, huit militants devaient être jugés mais sept d’entre eux ont bénéficié d’un statut de témoin assisté ou d’un non-lieu. Ils ont toujours plaidé la légitime défense.



Un concert qui dégénère en une bagarre



En avril 2018, une violente bagarre a éclaté entre ces deux groupes devant le bar "RocknEat" dans le 9e arrondissement de Lyon. Dans un communiqué de presse, la GALE explique sa version des faits. A cette époque, le Bastion Social était toujours actif. Au sein du bar, un concert prônant le partage des valeurs était organisé. Et à quelques centaines de mètres plus loin était situé le local du Bastion Social. Les quelques membres de la GALE présents au concert ont aperçu "une petite équipe de nazillons" déclarent-ils dans le communiqué. Après leur avoir demandé de sortir, le cours des évènements aurait dégénéré.



A la sortie du bar, une vingtaine de personnes accompagnées des cinq membres de l’extrême droite de l’intérieur du bar les auraient attaqués. Un des membres de la GALE, appelé G. serait venu tenter de récupérer ses camarades en voiture. Durant ce "sauvetage", il aurait violemment percuté des militants d’extrême-droite. G. aurait alors été embarqué par la police et aurait été tabassé au commissariat selon le groupe antifasciste dans leur communiqué de presse. L’un des policiers l’accuse également de violences à son encontre lui valant plusieurs jours d’ITT.



Le procureur de la République ainsi que le juge d’instruction ont tous deux réclamé sa mise en détention en attendant le procès. Ainsi, G. a été mis en examen pour outrage et rébellion, mais cela permettrait à la "police de justifier son nez cassé" d’après le communiqué.

La GALE se dit malgré tout fier de ses agissements en prônant le slogan "le fascisme c’est la gangrène, on l’élimine ou on crève".