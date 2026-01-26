Gilles Gascon : "Métro jusqu'à l'aéroport de Lyon ? A un moment donné, il faut être visionnaire"

Qui aura le meilleur projet pour les transports en commun et les mobilités de l'agglomération lyonnaise ? "A un moment donné, il faut être un peu visionnaire", défend Gilles Gascon, qui porte les ambitions de nouveaux métros de Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli.
Et notamment vers Décines puis au-delà, jusqu'à Saint-Exupéry : "L'aéroport est essentiel pour la Métropole de Lyon, avec une gare SNCF sous-exploitée et un Rhônexpress qui coûte une tonne".
Mais est-ce que cela ne sert pas avant tout les intérêts d'Aulas et de la LDLC Arena ? "La Métropole se développe à l'Est. L'intérêt c'est la Métropole, et l'Est lyonnais en particulier", tranche le maire de Saint-Priest.
Gilles Gascon veut aussi "un plan 0 panne. On ne peut pas avoir un réseau métro à la traîne. Les Grands Lyonnais en ont marre d'arriver en retard au boulot et que les escalators soient en panne".
Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.
00:00 Projet de mobilités du duo Sarselli-Aulas
13:10 Comment financer ces projets ?
15:51 Municipales à Saint-Priest
C’est bien pratique d’être une capitale avec un pays entier pour payer.Signaler Répondre
A Madrid ligne 8. Prix 8 € environ.Signaler Répondre
Plusieurs lignes de bus également.
Les fameux partenariats que Aulas veut nous faire…Signaler Répondre
https://www.lesechos.fr/pme-regions/auvergne-rhone-alpes/lyon-25-millions-deuros-pour-solder-le-dossier-rhonexpress-1272794
Tu as joué à ton pseudo avec 6 balles dans le barillet ?Signaler Répondre
Le plus grand aéroport du monde en termes de passagers est l'aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta, avec plus de 108,7 millions de passagers par an, soit CINQ FOIS MOINS que ton chiffre sur les TCL. Donc on ne construit/aménage plus aucun accès aux aéroports dans le monde ? 5 fois moins, ça le justifie, non ?
Soit tu racontes n'importe quoi volontairement et c'est stupide, soit tu es complètement à côté de la plaque en comparant choux, entrecôtes et sorbets sous prétexte que tout ça se mange.
Parce que si on y va par là, tes 510 millions sont une minorité par rapport aux 8 milliards de terriens, 5.85 %.
Les TCL servent à QUOI, dans quel cadre ?
St Ex sert à QUOI dans quel cadre ?
10m de personnes c'est 160/heure sur les heures d'ouverture de l'aéroport sachant que tous ne viennent pas de lyon et ne prendront pas le métro.Signaler Répondre
ca vaut le coup de creuser un tunnel de10km de long sous des champs.
c'est parti creusons 10km de tunnel sous des champs.Signaler Répondre
... aurait il déclaré il y a un AN que ;..Signaler Répondre
Le soutien au leader politique en période préélectorale implique d'avaler des couleuvres :Signaler Répondre
Gilles Gascon aurait il déclaré il y a un que ce métro était essentiel ? Pas sûr
En 2025, les TCL ont transporté 510 millions de voyageurs.Signaler Répondre
Donc 10,7 millions, de voyageurs qui prennent l'avion à St Ex, OUI, c'est une minorité : 2 %
D'autant que tous ne vont pas dans la direction du métro de J.M. Aulas et V. Sarselli
"pour inciter à prendre des avions qui ne profitent qu'à une minorité" ???Signaler Répondre
Une minorité de 10,7 millions de personnes en 2025.
Un conseil, si on veut qu'un argument porte, mieux vaut éviter de raconter n'importe quoi.
La SNCF c'est encore pire que le metro ou les avions... Elle considère les voyageurs comme des usagers ( j'insiste sur le mot USAGER) maltraitable et méprisable à souhait. Mais quand je prends le train je suis un CLIENT qui paie son billet, exigeant un service qui est mal, voire pas rendu : trains supprimés, en retard, bondés... Une désinvolture inacceptable.Signaler Répondre
après avoir obtenu un tramway pour son stade maintenant Mr Aulas souhaiterais un métro pour la LDLC Arena que vient d'hériter son fils , pour un plan métro et tramway de grande envergure encore faut-il que les finances suivent mais pour une majorité de personnes pouvant l'utiliser au quotidien, Mr Aulas à quand l'intérêt des Lyonnais et non pas votre propre intérêt avec les finances publiques.Signaler Répondre
OUI il faut faire le métro E si on veut que LYON et sa métropole ne régresse pas ......Signaler Répondre
OUI vous avez bien lu : "" QUE LYON NE REGRESSE PAS ""
Il faut attirer les entreprises qui payent des taxes, seuls les particuliers proprios payent la taxe foncière, ce ne sont pas tous des ""rentiers"" ce n'est plus possible
Pour le 1er jet, il ne faut pas se limiter à Part-Dieu, il faut aller jusqu'au périph Laurent BONNEVAY avec la création de parc-relais ; moins de voitures dans le centre, moins de pollution, ..... une ville APAISEE
Oui car ce tram est inadapté, tout comme le Rhône Express, souvent en panne ou stoppé pour cause de travaux. Ce n’est pas sérieux de traiter les voyageurs de cette façon. Ils ne sont pas bêtes, c’est voiture personne ou Uber pour ceux qui peuvent.Signaler Répondre
Dis donc Gillou, il faudrait pas confondre visionnaire et illuminé .Signaler Répondre
Ben voyons. Commençons par les métropoles les plus prochesSignaler Répondre
https://www.visitonsmilan.com/aeroport-milan-malpensa
Aucun “métro” (ni tram d’ailleurs) au plus un “train” (donc de responsabilité régionale). Pour rappel Milan c’est la seconde agglo italienne (exactement comme Lyon) mais elle pèse trois fois plus lourd en population et pas mal plus en économie.
Bien d'accord, pour ces élus l'argent public est une ressource sans fond. Un exemple la ligne T7 , le tramway dénommé "désert" qui ne sert qu' a la desserte de l'Arena, propriété de la famille Aulas , par contre le T3 est toujours surchargé alors que T7 devait soulager T3. Pour satisfaire leurs égos la dette de la France ne compte pas.C"est de l'iresponsabilité.Signaler Répondre
Le contournement autoroutier d'abord, sinon le trafic de transit continuera à se mêler au trafic d'agglomération, générant pollution et bouchons.Signaler Répondre
Le gars fait peur dans ses réponses, c’est du Jean-Michel ApeuprèsSignaler Répondre
Il y a déjà " le tram " qui relie Lyon à l'aéroport avec bien souvent personne ou quasiment ?? ?Signaler Répondre
Plan 0 panne ne serait pas du luxe pour commencer, les autres frais, aussi payés par les contribuables et en plus le prix du ticket, on verra après...Signaler Répondre
Gilles Gascon est un maire de son temps qui sait parfaitement se projeter dans l avenir , pour preuve toutes ses prises de positions notamment sur la ZFE ont été validées !Signaler Répondre
enfin nous allons sortir de cette décroissance un espoir et oui le développement de la metropole se trouve à l est ne pas oublier le grand contournement A 432 et nos Maires de l est lyonnais ont fait le JOBSignaler Répondre
Dans toutes les grandes villes européennes le métro dessert l'aéroport depuis le centre-ville. Lyo a pris un retard inadmissible. Bientôt Lyon donnera l'image d'une ville qui n'a pas su tenir son rang et qui se dirigera vers sa décrépitudeSignaler Répondre
Il faut être visionnaire, OK, mais quand on ne sait pas répondre sur le budget pour porter les projets de mobilités annoncés, il faut peut-être commencer par là pour coucher la vision...Signaler Répondre
Dans un programme, il y a un truc important qui s'appelle le chiffrage. Et le chiffrage, c'est pas que les dépenses, c'est aussi les recettes pour les assumer. Et sur ce point, il y a rien.
Ben oui... Quelle est belle cette idée... Un métro non pour les gens, mais pour inciter à prendre des avions qui ne profitent qu'à une minorité et polluent un max... Je suis personnellement pro métro, mais totalement anti avion à outrance. Mais quand donc vont-ils enfin retomber dans le monde réel ?Signaler Répondre
Proposez plutôt un métro jusqu'à Villefranche sur Saône afin de soulager les trains de banlieue qui se transforment, bien souvent, en bétaillères. Et agissez afin de réduire drastiquement le trafic aérien qui est purement élitiste.
bien d'accord avec vous mrsSignaler Répondre