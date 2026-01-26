Les Coulisses du Grand Lyon

Gilles Gascon : "Métro jusqu'à l'aéroport de Lyon ? A un moment donné, il faut être visionnaire"

Gilles Gascon, maire de Saint-Priest, est l’invité ce lundi de Raphaël Ruffier-Fossoul, dans les Coulisses du Grand Lyon. Chaque jour, un invité qui fait l'actualité de Lyon, son agglomération ou sa région. Politique, société, culture, social : ils passent tous sur le grill dans le studio de LyonMag TV.

Qui aura le meilleur projet pour les transports en commun et les mobilités de l'agglomération lyonnaise ? "A un moment donné, il faut être un peu visionnaire", défend Gilles Gascon, qui porte les ambitions de nouveaux métros de Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli.

Et notamment vers Décines puis au-delà, jusqu'à Saint-Exupéry : "L'aéroport est essentiel pour la Métropole de Lyon, avec une gare SNCF sous-exploitée et un Rhônexpress qui coûte une tonne".

Mais est-ce que cela ne sert pas avant tout les intérêts d'Aulas et de la LDLC Arena ? "La Métropole se développe à l'Est. L'intérêt c'est la Métropole, et l'Est lyonnais en particulier", tranche le maire de Saint-Priest.

Gilles Gascon veut aussi "un plan 0 panne. On ne peut pas avoir un réseau métro à la traîne. Les Grands Lyonnais en ont marre d'arriver en retard au boulot et que les escalators soient en panne".

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Projet de mobilités du duo Sarselli-Aulas
13:10 Comment financer ces projets ?
15:51 Municipales à Saint-Priest

27 commentaires
nim le 26/01/2026 à 18:11
Gomez a écrit le 26/01/2026 à 17h36

A Madrid ligne 8. Prix 8 € environ.
Plusieurs lignes de bus également.

C’est bien pratique d’être une capitale avec un pays entier pour payer.

Gomez le 26/01/2026 à 17:36
nim a écrit le 26/01/2026 à 14h19

Ben voyons. Commençons par les métropoles les plus proches

https://www.visitonsmilan.com/aeroport-milan-malpensa

Aucun “métro” (ni tram d’ailleurs) au plus un “train” (donc de responsabilité régionale). Pour rappel Milan c’est la seconde agglo italienne (exactement comme Lyon) mais elle pèse trois fois plus lourd en population et pas mal plus en économie.

A Madrid ligne 8. Prix 8 € environ.
Plusieurs lignes de bus également.

Juste pour savoir le 26/01/2026 à 17:26
roulette russe a écrit le 26/01/2026 à 15h25

En 2025, les TCL ont transporté 510 millions de voyageurs.
Donc 10,7 millions, de voyageurs qui prennent l'avion à St Ex, OUI, c'est une minorité : 2 %
D'autant que tous ne vont pas dans la direction du métro de J.M. Aulas et V. Sarselli

Tu as joué à ton pseudo avec 6 balles dans le barillet ?
Le plus grand aéroport du monde en termes de passagers est l'aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta, avec plus de 108,7 millions de passagers par an, soit CINQ FOIS MOINS que ton chiffre sur les TCL. Donc on ne construit/aménage plus aucun accès aux aéroports dans le monde ? 5 fois moins, ça le justifie, non ?
Soit tu racontes n'importe quoi volontairement et c'est stupide, soit tu es complètement à côté de la plaque en comparant choux, entrecôtes et sorbets sous prétexte que tout ça se mange.
Parce que si on y va par là, tes 510 millions sont une minorité par rapport aux 8 milliards de terriens, 5.85 %.

Les TCL servent à QUOI, dans quel cadre ?
St Ex sert à QUOI dans quel cadre ?

c'est vraiment très pertinent le 26/01/2026 à 17:24
Ah là là a écrit le 26/01/2026 à 14h47

"pour inciter à prendre des avions qui ne profitent qu'à une minorité" ???
Une minorité de 10,7 millions de personnes en 2025.
Un conseil, si on veut qu'un argument porte, mieux vaut éviter de raconter n'importe quoi.

10m de personnes c'est 160/heure sur les heures d'ouverture de l'aéroport sachant que tous ne viennent pas de lyon et ne prendront pas le métro.

ca vaut le coup de creuser un tunnel de10km de long sous des champs.

let's go!!!!!!!!! le 26/01/2026 à 17:10

c'est parti creusons 10km de tunnel sous des champs.

roulette russe le 26/01/2026 à 16:59
roulette russe a écrit le 26/01/2026 à 15h35

Le soutien au leader politique en période préélectorale implique d'avaler des couleuvres :
Gilles Gascon aurait il déclaré il y a un que ce métro était essentiel ? Pas sûr

... aurait il déclaré il y a un AN que ;..

roulette russe le 26/01/2026 à 15:35

Le soutien au leader politique en période préélectorale implique d'avaler des couleuvres :
Gilles Gascon aurait il déclaré il y a un que ce métro était essentiel ? Pas sûr

roulette russe le 26/01/2026 à 15:25
Ah là là a écrit le 26/01/2026 à 14h47

"pour inciter à prendre des avions qui ne profitent qu'à une minorité" ???
Une minorité de 10,7 millions de personnes en 2025.
Un conseil, si on veut qu'un argument porte, mieux vaut éviter de raconter n'importe quoi.

En 2025, les TCL ont transporté 510 millions de voyageurs.
Donc 10,7 millions, de voyageurs qui prennent l'avion à St Ex, OUI, c'est une minorité : 2 %
D'autant que tous ne vont pas dans la direction du métro de J.M. Aulas et V. Sarselli

Ah là là le 26/01/2026 à 14:47

"pour inciter à prendre des avions qui ne profitent qu'à une minorité" ???
Une minorité de 10,7 millions de personnes en 2025.
Un conseil, si on veut qu'un argument porte, mieux vaut éviter de raconter n'importe quoi.

Farel le 26/01/2026 à 14:47
Alak a écrit le 26/01/2026 à 12h26

Ben oui... Quelle est belle cette idée... Un métro non pour les gens, mais pour inciter à prendre des avions qui ne profitent qu'à une minorité et polluent un max... Je suis personnellement pro métro, mais totalement anti avion à outrance. Mais quand donc vont-ils enfin retomber dans le monde réel ?

Proposez plutôt un métro jusqu'à Villefranche sur Saône afin de soulager les trains de banlieue qui se transforment, bien souvent, en bétaillères. Et agissez afin de réduire drastiquement le trafic aérien qui est purement élitiste.

La SNCF c'est encore pire que le metro ou les avions... Elle considère les voyageurs comme des usagers ( j'insiste sur le mot USAGER) maltraitable et méprisable à souhait. Mais quand je prends le train je suis un CLIENT qui paie son billet, exigeant un service qui est mal, voire pas rendu : trains supprimés, en retard, bondés... Une désinvolture inacceptable.

intérêt quand tu nous tiens le 26/01/2026 à 14:40

après avoir obtenu un tramway pour son stade maintenant Mr Aulas souhaiterais un métro pour la LDLC Arena que vient d'hériter son fils , pour un plan métro et tramway de grande envergure encore faut-il que les finances suivent mais pour une majorité de personnes pouvant l'utiliser au quotidien, Mr Aulas à quand l'intérêt des Lyonnais et non pas votre propre intérêt avec les finances publiques.

Le 10ème de cordée le 26/01/2026 à 14:33
Le vaniteux a écrit le 26/01/2026 à 14h03

Bien d'accord, pour ces élus l'argent public est une ressource sans fond. Un exemple la ligne T7 , le tramway dénommé "désert" qui ne sert qu' a la desserte de l'Arena, propriété de la famille Aulas , par contre le T3 est toujours surchargé alors que T7 devait soulager T3. Pour satisfaire leurs égos la dette de la France ne compte pas.C"est de l'iresponsabilité.

OUI il faut faire le métro E si on veut que LYON et sa métropole ne régresse pas ......

OUI vous avez bien lu : "" QUE LYON NE REGRESSE PAS ""

Il faut attirer les entreprises qui payent des taxes, seuls les particuliers proprios payent la taxe foncière, ce ne sont pas tous des ""rentiers"" ce n'est plus possible

Pour le 1er jet, il ne faut pas se limiter à Part-Dieu, il faut aller jusqu'au périph Laurent BONNEVAY avec la création de parc-relais ; moins de voitures dans le centre, moins de pollution, ..... une ville APAISEE

5sens le 26/01/2026 à 14:25
soyons sérieux a écrit le 26/01/2026 à 13h27

Il y a déjà " le tram " qui relie Lyon à l'aéroport avec bien souvent personne ou quasiment ?? ?

Oui car ce tram est inadapté, tout comme le Rhône Express, souvent en panne ou stoppé pour cause de travaux. Ce n’est pas sérieux de traiter les voyageurs de cette façon. Ils ne sont pas bêtes, c’est voiture personne ou Uber pour ceux qui peuvent.

Lyonnais. le 26/01/2026 à 14:23

Dis donc Gillou, il faudrait pas confondre visionnaire et illuminé .

nim le 26/01/2026 à 14:19
raslebol69 a écrit le 26/01/2026 à 12h31

Dans toutes les grandes villes européennes le métro dessert l'aéroport depuis le centre-ville. Lyo a pris un retard inadmissible. Bientôt Lyon donnera l'image d'une ville qui n'a pas su tenir son rang et qui se dirigera vers sa décrépitude

Ben voyons. Commençons par les métropoles les plus proches

https://www.visitonsmilan.com/aeroport-milan-malpensa

Aucun “métro” (ni tram d’ailleurs) au plus un “train” (donc de responsabilité régionale). Pour rappel Milan c’est la seconde agglo italienne (exactement comme Lyon) mais elle pèse trois fois plus lourd en population et pas mal plus en économie.

Le vaniteux le 26/01/2026 à 14:03
Mitt a écrit le 26/01/2026 à 12h30

Il faut être visionnaire, OK, mais quand on ne sait pas répondre sur le budget pour porter les projets de mobilités annoncés, il faut peut-être commencer par là pour coucher la vision...
Dans un programme, il y a un truc important qui s'appelle le chiffrage. Et le chiffrage, c'est pas que les dépenses, c'est aussi les recettes pour les assumer. Et sur ce point, il y a rien.

Bien d'accord, pour ces élus l'argent public est une ressource sans fond. Un exemple la ligne T7 , le tramway dénommé "désert" qui ne sert qu' a la desserte de l'Arena, propriété de la famille Aulas , par contre le T3 est toujours surchargé alors que T7 devait soulager T3. Pour satisfaire leurs égos la dette de la France ne compte pas.C"est de l'iresponsabilité.

Le contournement d'abord! le 26/01/2026 à 13:56

Le contournement autoroutier d'abord, sinon le trafic de transit continuera à se mêler au trafic d'agglomération, générant pollution et bouchons.

Joujou le 26/01/2026 à 13:36

Le gars fait peur dans ses réponses, c’est du Jean-Michel Apeuprès

soyons sérieux le 26/01/2026 à 13:27

Il y a déjà " le tram " qui relie Lyon à l'aéroport avec bien souvent personne ou quasiment ?? ?

Ex Précisions le 26/01/2026 à 13:22

Plan 0 panne ne serait pas du luxe pour commencer, les autres frais, aussi payés par les contribuables et en plus le prix du ticket, on verra après...

Le doc le 26/01/2026 à 13:10

Gilles Gascon est un maire de son temps qui sait parfaitement se projeter dans l avenir , pour preuve toutes ses prises de positions notamment sur la ZFE ont été validées !

la croissance le 26/01/2026 à 12:36

enfin nous allons sortir de cette décroissance un espoir et oui le développement de la metropole se trouve à l est ne pas oublier le grand contournement A 432 et nos Maires de l est lyonnais ont fait le JOB

raslebol69 le 26/01/2026 à 12:31

Dans toutes les grandes villes européennes le métro dessert l'aéroport depuis le centre-ville. Lyo a pris un retard inadmissible. Bientôt Lyon donnera l'image d'une ville qui n'a pas su tenir son rang et qui se dirigera vers sa décrépitude

Mitt le 26/01/2026 à 12:30

Il faut être visionnaire, OK, mais quand on ne sait pas répondre sur le budget pour porter les projets de mobilités annoncés, il faut peut-être commencer par là pour coucher la vision...
Dans un programme, il y a un truc important qui s'appelle le chiffrage. Et le chiffrage, c'est pas que les dépenses, c'est aussi les recettes pour les assumer. Et sur ce point, il y a rien.

Alak le 26/01/2026 à 12:26

Ben oui... Quelle est belle cette idée... Un métro non pour les gens, mais pour inciter à prendre des avions qui ne profitent qu'à une minorité et polluent un max... Je suis personnellement pro métro, mais totalement anti avion à outrance. Mais quand donc vont-ils enfin retomber dans le monde réel ?

Proposez plutôt un métro jusqu'à Villefranche sur Saône afin de soulager les trains de banlieue qui se transforment, bien souvent, en bétaillères. Et agissez afin de réduire drastiquement le trafic aérien qui est purement élitiste.

nanard le 26/01/2026 à 12:21

bien d'accord avec vous mrs

