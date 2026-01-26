Gilles Gascon : "Métro jusqu'à l'aéroport de Lyon ? A un moment donné, il faut être visionnaire"

Qui aura le meilleur projet pour les transports en commun et les mobilités de l'agglomération lyonnaise ? "A un moment donné, il faut être un peu visionnaire", défend Gilles Gascon, qui porte les ambitions de nouveaux métros de Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli.

Et notamment vers Décines puis au-delà, jusqu'à Saint-Exupéry : "L'aéroport est essentiel pour la Métropole de Lyon, avec une gare SNCF sous-exploitée et un Rhônexpress qui coûte une tonne".

Mais est-ce que cela ne sert pas avant tout les intérêts d'Aulas et de la LDLC Arena ? "La Métropole se développe à l'Est. L'intérêt c'est la Métropole, et l'Est lyonnais en particulier", tranche le maire de Saint-Priest.

Gilles Gascon veut aussi "un plan 0 panne. On ne peut pas avoir un réseau métro à la traîne. Les Grands Lyonnais en ont marre d'arriver en retard au boulot et que les escalators soient en panne".

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Projet de mobilités du duo Sarselli-Aulas

13:10 Comment financer ces projets ?

15:51 Municipales à Saint-Priest