Près de Lyon : condamné à un an de prison pour trafic de stupéfiants et port d'arme

Lors d'un contrôle des parties communes sur un point de deal Boulevard Lénine, les forces de l'ordre ont contrôlé un jeune de 21 ans, défavorablement connu des services de police. Il avait sur lui de la résine de cannabis mais aussi une arme de poing 22 long rifle avec un silencieux et un chargeur contenant trois cartouches. Le jeune homme avait également 160 euros.

Il a alors montré aux policiers où se trouvait le stock de stupéfiants qui abritait 74g de résine de cannabis et 25g d'herbe.

Le dealer a été placé en garde à vue et a reconnu les faits. Présenté au parquet ce jeudi, il a été condamné à un an de prison ferme et placé sous mandat de dépôt.