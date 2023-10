La députée Anne Brugnera pressentie pour entrer au gouvernement

Après sa défaite aux élections sénatoriales, la secrétaire d'Etat à la Citoyenneté a démissionné du gouvernement.

Depuis, la short-list 100% féminine de candidates fait l'objet de passe d'armes entre Elisabeth Borne et Gérald Darmanin. La Première ministre veut assoir son autorité, tandis que le ministre de l'Intérieur veut avoir son mot à dire sur le nom de celle qui sera placée sous son autorité.

Plusieurs noms circulent, et notamment celui de Prisca Thévenot, candidate choisie par Elisabeth Borne. L'ancienne porte-parole de Renaissance et actuelle secrétaire d'Etat à la Jeunesse et au SNU serait trop ambitieuse aux yeux de Gérald Darmanin.

C'est là que le nom d'Anne Brugnera entre en jeu. La députée du Rhône, ancienne adjointe à l'Education de Gérard Collomb à la Ville de Lyon, aurait l'avantage d'avoir un profil plus "lisse", contentant tout le monde. Elle serait aussi l'une des rares macronistes lyonnaises à être promue, l'épisode impliquant Gérard Collomb à Beauvau avait un peu refroidi le Président de la République.

Anne Brugnera n'est toutefois pas en pôle position. Selon Le Figaro, Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d'État chargée de la Ville et déjà rattachée au ministère de l’Intérieur, serait le nom qui reviendrait avec le plus d'insistance aujourd'hui.

Mais le fait que l'on pense à elle pour entrer au gouvernement peut lui donner de la légitimité si elle venait à officialiser une candidature en 2026 à Lyon ou à la Métropole. Un double scrutin où de nombreux actuels et ex-macronistes s'y voient déjà.