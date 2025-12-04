Tournage chaotique pour Michaël Youn et TF1 à Lyon : des caméras volées à deux reprises

L'acteur, à l'affiche de la série Flashback de TF1, a vu le tournage de la saison 2 rencontrer d'importants couacs entre Rhône et Saône.

Comme le révèle Le Parisien, deux vols de caméras ont eu lieu, provoquant des retards dans le planning de production.

Le premier vol a eu lieu il y a un mois, alors que des caméras avaient été stockées dans un camion garé sur un parking. Les malfaiteurs ont utilisé une disqueuse pour ouvrir le véhicule et faire main basse sur le matériel.

Le second larcin a été commis la semaine dernière : mêmes circonstances, même modus operandi...

Au total, quatre caméras se sont volatilisées, empêchant les équipes et les acteurs de tourner les jours des vols. Quant à l'équipe de production, elle devait rembourser les entreprises qui lui louaient les appareils, puisque le vol, extrêmement rare voire inédit, n'est pas couvert par les assurances.