Tournage chaotique pour Michaël Youn et TF1 à Lyon : des caméras volées à deux reprises

Michaël Youn a été plutôt vache avec l'OL. Et Lyon le lui rend bien.

L'acteur, à l'affiche de la série Flashback de TF1, a vu le tournage de la saison 2 rencontrer d'importants couacs entre Rhône et Saône.

Comme le révèle Le Parisien, deux vols de caméras ont eu lieu, provoquant des retards dans le planning de production.

Le premier vol a eu lieu il y a un mois, alors que des caméras avaient été stockées dans un camion garé sur un parking. Les malfaiteurs ont utilisé une disqueuse pour ouvrir le véhicule et faire main basse sur le matériel.

Le second larcin a été commis la semaine dernière : mêmes circonstances, même modus operandi...

Au total, quatre caméras se sont volatilisées, empêchant les équipes et les acteurs de tourner les jours des vols. Quant à l'équipe de production, elle devait rembourser les entreprises qui lui louaient les appareils, puisque le vol, extrêmement rare voire inédit, n'est pas couvert par les assurances.

Jacques1 le 04/12/2025 à 20:19
LFI 69 a écrit le 04/12/2025 à 17h33

Et une arnaque aux assurances, non ?

Jamais, tu lis un article, tu continues à démontrer que tu es à côté de la plaque.

le monde de Bisounours le 04/12/2025 à 20:15

si vous vivez au Qatar vous pouvez laisser des affaires des caméras téléphone portable dans la voiture sans risque par contre dans
un pays comme la France avec 10 millions de personnes qui vivent avec moins de 800 €
par mois et 6 millions de chômeurs sont
oubliés 300 000 de sans-papiers Bien sûr
on laisse rien dans une voiture ou camion ou
autre Bref la France de Macron avec son
soutien de l’extrême droite va ruiner ce pays

Boris le 04/12/2025 à 19:48
LFI 69 a écrit le 04/12/2025 à 17h33

Et une arnaque aux assurances, non ?

Si vous aviez lu l'article vous auriez remarqué qu'il est écrit: "...le vol, extrêmement rare voire inédit, n'est pas couvert par les assurances."

AntiKons le 04/12/2025 à 17:44

C'est pas ce même acteur qui faisait le mariole à ST Étienne en ce moquant de Lyon il y a peu ?
Mauvais karma mon gars

LFI 69 le 04/12/2025 à 17:33

Et une arnaque aux assurances, non ?

Rob69 le 04/12/2025 à 17:26

Définition de la ville apaisée selon Doucet.

Perdu d'avance le 04/12/2025 à 17:21
johnny a écrit le 04/12/2025 à 16h07

Déjà qui laisse des caméras hors de prix dans un camion et deux tu te fais piqué une fois tu refais pas deux la même chose

Vous être entrain de dire que ce sont les victimes du vol qui sont en tort, et pas les malfaiteurs ?
Hallucinant.

Jeanlaville le 04/12/2025 à 17:00

Lyon est une ville géniale

Amen le 04/12/2025 à 16:47

Fini le temps où on laissait la porte ouverte , de nos jours pour tourner un film , il faut investir dans des véhicules blindés !
Seuls les tournages pour des clips de chansons de rap n'en ont pas besoin car souvent les voleurs y sont figurants.
Par contre , les assurances qui ne veulent pas rembourser les caméras parce que le scénario du vol est très rare est une aberration !
Quant à l'incendie de l'immeuble qui a failli tuer des dizaines de personnes pour un clip de rap , quelle assurance va payer , qui va payer ?
Je pense que c'est encore "Nicolas "qui va payer

GAD le 04/12/2025 à 16:44

La sensation d'insécurité se concrétise .

bobo69 le 04/12/2025 à 16:26

Il découvre ce que Lyon est devenu avec Doucet !

johnny le 04/12/2025 à 16:07

Déjà qui laisse des caméras hors de prix dans un camion et deux tu te fais piqué une fois tu refais pas deux la même chose

