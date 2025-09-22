Politique

L'adjoint à la Sécurité Mohamed Chihi écarté par Grégory Doucet pour 2026 : "Je reste mobilisé jusqu’au terme de ce mandat"

L'adjoint à la Sécurité Mohamed Chihi écarté par Grégory Doucet pour 2026 : "Je reste mobilisé jusqu’au terme de ce mandat"
L'adjoint à la Sécurité Mohamed Chihi écarté par Grégory Doucet pour 2026 : "Je reste mobilisé jusqu’au terme de ce mandat" - LyonMag

En 2026, si Grégory Doucet est réélu maire de Lyon, un important renouvellement sera fait autour de lui.

D'abord parce que les partenaires de gauche réclament des bonnes places, mais aussi car certains adjoints n'ont pas été à la hauteur selon l'édile écologiste.

Faisant partie de cette charrette d'élus qui ne seront pas reconduits en 2026, Mohamed Chihi a réagi officiellement ce lundi dans un post sur LinkedIn.

L'adjoint à la Sécurité, écarté au même titre que les adjointes à la Démocratie Participative Chloë Vidal et à la Santé Céline de Laurens, dit "prendre acte" de la décision de Grégory Doucet.

"Depuis 2020, j’ai eu l’honneur de porter la délégation à la sécurité, sûreté et tranquillité publique. Ces années ont été marquées par des crises sociales et sécuritaires inédites, auxquelles nous avons répondu en renforçant la police municipale, en développant la vidéosurveillance et en construisant des coopérations nouvelles avec l’État et nos partenaires locaux", annonce-t-il en guise de bilan de son mandat.

S'il ne sera pas appelé à figurer dans l'exécutif en cas de réélection, Mohamed Chihi va évidemment finir sa mission : "Je reste mobilisé jusqu’au terme de ce mandat et je continuerai à défendre, au-delà, une conviction qui m’est chère : la sécurité ne peut être opposée ni à l’écologie, ni à la solidarité. C’est au contraire dans leur articulation que se joue l’avenir de Lyon".

Une sortie digne pour un élu de premier plan qui aura échoué à occuper la scène. Qualifié de fusible par les uns et d'erreur de casting par les autres, Mohamed Chihi a encore plusieurs dossiers sur son bureau d'ici mars 2026, à commencer par la traditionnelle Fête des Lumières, toujours un casse-tête en termes d'organisation de la sécurité.

Tags :

Mohamed Chihi

21 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
AntiLFI le 22/09/2025 à 19:47

Toute l'équipe gauchiste sera virée en mars prochain.

Signaler Répondre
avatar
Évidemment le 22/09/2025 à 19:20

La gamelle est bonne donc on avale la couleuvre sous couvert de continuité et on garde les indemnités.
Hélas Chihi, de laurens et Vidal n'ont plus aucun crédit donc ils ne servent plus à rien...si tant est qu'ils eussent servi......

Signaler Répondre
avatar
fransenes le 22/09/2025 à 18:59

comme ont diraient ces pas moi ces louis et oui place aux nvx mmmm LFI

Signaler Répondre
avatar
ah bon le 22/09/2025 à 18:42

Mais pourquoi ,il n'a pas été assez efficace ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? on se demande ?

Signaler Répondre
avatar
nanard le 22/09/2025 à 16:46

mais en 2026 mrs Doucet oust dehors

Signaler Répondre
avatar
Maître Falas le 22/09/2025 à 16:40

Quelle bande de tontons tocards

Signaler Répondre
avatar
Alouf le 22/09/2025 à 16:37

Reste à espérer que ce soit Grégory qui conduise la charrette !!!

Signaler Répondre
avatar
Général Salan le 22/09/2025 à 16:37

de toutes manières il ne sert à rien qu'il reste après tout, mais sans indemnités.

Signaler Répondre
avatar
Vendredi le 22/09/2025 à 16:33

J'espère que lui aussi sera éjecté.

Signaler Répondre
avatar
Offre d'emploi le 22/09/2025 à 16:32

Il faudrait qu'il postule à Grenoble le gars ...

Signaler Répondre
avatar
Sainteange le 22/09/2025 à 15:33

En matière de sécurité on préférerait que ce soit la police qui soit mobilisée…

Signaler Répondre
avatar
Un adjoint à la sécurité à LYON le 22/09/2025 à 15:12
Cyrano a écrit le 22/09/2025 à 14h42

Moi, je trouve cela plutôt rapide quand on pense que GD, au bout de ces 6 ans n’a toujours pas réalisé qu’il était lui-même incompétent.

C'est un gag?

Signaler Répondre
avatar
Le drapeau le 22/09/2025 à 15:04

Notre maire lui a demandé d’aller planter lui même le drapeau sur le toit de la mairie !
Espérant qu’il tomberait du toit

Signaler Répondre
avatar
Cyrano le 22/09/2025 à 14:42
mamipouzo a écrit le 22/09/2025 à 14h18

GD aura mis 6 ans pour constater que Chihi était incapable d'assumer ce poste ?

Moi, je trouve cela plutôt rapide quand on pense que GD, au bout de ces 6 ans n’a toujours pas réalisé qu’il était lui-même incompétent.

Signaler Répondre
avatar
johnny le 22/09/2025 à 14:31

Effectivement c'est pas trop tôt il a soit rien fait soit réagi deux heures après.

Signaler Répondre
avatar
T A P le 22/09/2025 à 14:27

Mobilisé, j'adore ce terme.
Quand on pense que les trois quarts de ces pieds plats de politicards, (le raté qui nous sert de président en tête) n'ont jamais fait l'armée,.......

Signaler Répondre
avatar
Faut quand même oser le dire! le 22/09/2025 à 14:21

Il reste mobilisé à ne rien faire…Normal
Même pas honte!

Signaler Répondre
avatar
mamipouzo le 22/09/2025 à 14:18

GD aura mis 6 ans pour constater que Chihi était incapable d'assumer ce poste ?

Signaler Répondre
avatar
Lyon2026revient le 22/09/2025 à 14:12

Et oui, si jamais leur ami Raphaël ARNAULT, vient à Lyon et lui redemande une escorte policière, il faut qu il soit la..... donc il continue à être payé par Nicolas alors qu il se met en pré retraite? Quelque chose m echappe..🤔
La purge stalinienne des verts, égale a celle de LFI, n' y fera rien. Enlever juste les tâches d un vêtement sans le laver entièrement n en fait pas un vêtement propre. A un certain degré de saleté, on jette le tout, trop de mauvaise qualité pour le recyclage.
Ni oubli, ni pardon

Signaler Répondre
avatar
MDR! le 22/09/2025 à 14:11

"si Grégory Doucet est réélu"...il doute de rien!!! tout Lyon espère qu'il vire!! vue ce qu'il a fait de Lyon il ne faut surtout pas qu'il reste!! allons voter....n'importe qui sera meilleur! Avant ! Avant ! Lion le Melhor

Signaler Répondre
avatar
Il se fout de notre G le 22/09/2025 à 14:09

J’ai encore le souvenir de ses interviews sur la vidéo surveillance de 2020 et son étude foireuse
Après 4 ans de perdu à ne rien faire , il met sur son bilan l’augmentation de la vidéo surveillance ????
Les écolo sont des menteurs incompétents et des dogmatiques dangereux

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.