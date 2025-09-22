L'adjoint à la Sécurité Mohamed Chihi écarté par Grégory Doucet pour 2026 : "Je reste mobilisé jusqu’au terme de ce mandat"

D'abord parce que les partenaires de gauche réclament des bonnes places, mais aussi car certains adjoints n'ont pas été à la hauteur selon l'édile écologiste.
Faisant partie de cette charrette d'élus qui ne seront pas reconduits en 2026, Mohamed Chihi a réagi officiellement ce lundi dans un post sur LinkedIn.
L'adjoint à la Sécurité, écarté au même titre que les adjointes à la Démocratie Participative Chloë Vidal et à la Santé Céline de Laurens, dit "prendre acte" de la décision de Grégory Doucet.
"Depuis 2020, j’ai eu l’honneur de porter la délégation à la sécurité, sûreté et tranquillité publique. Ces années ont été marquées par des crises sociales et sécuritaires inédites, auxquelles nous avons répondu en renforçant la police municipale, en développant la vidéosurveillance et en construisant des coopérations nouvelles avec l’État et nos partenaires locaux", annonce-t-il en guise de bilan de son mandat.
S'il ne sera pas appelé à figurer dans l'exécutif en cas de réélection, Mohamed Chihi va évidemment finir sa mission : "Je reste mobilisé jusqu’au terme de ce mandat et je continuerai à défendre, au-delà, une conviction qui m’est chère : la sécurité ne peut être opposée ni à l’écologie, ni à la solidarité. C’est au contraire dans leur articulation que se joue l’avenir de Lyon".
Une sortie digne pour un élu de premier plan qui aura échoué à occuper la scène. Qualifié de fusible par les uns et d'erreur de casting par les autres, Mohamed Chihi a encore plusieurs dossiers sur son bureau d'ici mars 2026, à commencer par la traditionnelle Fête des Lumières, toujours un casse-tête en termes d'organisation de la sécurité.
