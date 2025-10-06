"Virées shopping" du maire de Lyon : face aux attaques, voici les dépenses réelles de Grégory Doucet

Alexandre Dupalais, candidat UDR aux élections municipales de Lyon, soutenu par le Rassemblement national, a diffusé sur X plusieurs factures imputées à Grégory Doucet, dénonçant ce qu’il décrit comme des “virées shopping” aux frais des Lyonnais.
Sur son message publié ce dimanche, l’avocat épingle notamment une note de 1 679 euros en février 2024 pour douze articles alliant chemises, vestes et pantalons, une facture d’avril 2025 de 432 euros pour quatre chemises et un achat de 244 euros en 2023 pour trois chemises. Des achats de vêtements dans une boutique du 1er arrondissement.
"Tout le monde fait comme si le problème des notes de frais des élus ne concernait que Paris alors que les Lyonnais paient aussi les virées shopping de Grégory Doucet. Avec près de 10 000 euros par mois d’indemnités, M. Doucet pourrait peut-être se payer ses cravates ?", écrit Alexandre Dupalais, en référence à la controverse autour d’Anne Hidalgo et des élus parisiens.
La comparaison semble toutefois excessive, tant les montants diffèrent. À Paris, les dépenses de la maire socialiste atteignent 73 700 euros en quatre ans, soit près d’un SMIC mensuel, essentiellement en vêtements de luxe.
800 euros par an
Du côté de la Ville de Lyon, interrogée par LyonMag, la réponse est ferme : "Depuis 2020, le remboursement sur factures de frais de représentation du maire de Lyon s’élève à 800 euros par an (4 081,71 euros en cinq ans) conformément à la volonté de réduire la dépense publique."
Dans le détail, "le maire de Lyon a réalisé l’achat de 16 vêtements durant l’intégralité de son mandat, soit deux costumes, treize chemises et une cravate, soit une dépense moyenne de 470 euros par an (2 355 euros TTC en cinq ans). Ces achats concourent à assurer la représentation des Lyonnais", précise la collectivité.
La Ville ajoute que "chaque remboursement est effectué uniquement sur présentation d’une facture nominative ou d’un justificatif de paiement, pour des dépenses présentant un intérêt direct pour la commune, et dans la limite maximale de 3 000 euros par an," conformément à la réglementation.
Après vérification, les chiffres communiqués par la Ville de Lyon apparaissent exacts. Les dépenses, bien qu’inégales d’une année à l’autre, atteignent bien une moyenne proche de 800 euros annuels sur la durée du mandat.
Aux électeurs lyonnais de se faire leur opinion : est-il normal qu'un maire qui gagne très bien sa vie s'habille avec leur argent ? Ou le système doit-il changer ?
Face à cette offensive d’Alexandre Dupalais, l’entourage du maire écologiste réplique sèchement : "Avant d’instrumentaliser les frais de représentation modestes du maire de Lyon, que l’extrême droite commence par rembourser les millions qu’elle doit à la France."
C’est HALLUCINANT !! G. Doucet perçoit des indemnités sur nos impôts et, en plus, il faut lui payer ses costumes ?? Il a voulu être maire, oui ou non ? Soit il assume et se paye ses costards, soit il assume de venir en jean et polo. Sérieux… Ma fille est fonctionnaire de l’Etat au contact du public : peut-elle se faire payer des tailleurs aux frais du contribuable ???Signaler Répondre
Dans une entreprise le remboursement de costumes ou de vêtements seraient retoqués immédiatement par le premier contrôleur du fisc ou de l'URSSAF !Signaler Répondre
Que les frais de déplacement ou autres forfaits téléphoniques soient remboursés, c'est tout à fait normal, mais que la collectivité paie la garde-robe des élus, c'est proprement inadmissible ! Et à la fin de leur mandat, ils restituent chemises, robe et pantalons à la collectivité ? Lamentable !
je suis prêt a contribuer pour quelques dizaines d'euros pour que nos élus nous représentent dignement au niveau national et a plus forte raison a l'international ; j'ai toujours l'impression qu'ils ressemblent a des semis sdf ; a moitié non rasés , fringués aux restaus du cœurs (contre lesquels je n'ai aucun griefs ; entendons nous bien ; d'ailleurs c'était leur collecte ce we aux portes nos grandes surfaces ; j’espère que nous avons été généreux ) ; mais réalisent -ils l'importance et la portée de leurs mandats ?Signaler Répondre
Tout est légal, mais présenté de manière à donner une image négative de Grégory Doucet.Signaler Répondre
Comme la plupart des dirigeants gauchistes, le socialisme ou le communisme est pour le peuple mais en aucun cas pour eux !Signaler Répondre
Je ne suis pas un proche du maire, mais ce procès est lamentable !!!Signaler Répondre
Quand on s’appelle Dupalais , on devrait tourner sa langue avant de parler !!!!
Avec de tels arguments, cela profites à Monsieur Doucet !
Le problème, c'est pas tant que Doucet dépense son budget alloué pour s'habiller en vue des représentations. Surtout ici si les sommes sont dépensées dans des boutiques locales et à mon avis sur du bio/made in France.Signaler Répondre
Le problème, c'est surtout que la quasi totalité des employeurs ont leurs exigences vestimentaires, sans pour autant les prendre en charge sur le plan financier.
J'ai d'ailleurs déjà remballé un patron "team costume-chemise" qui m'avait une remarque sur le sujet, en lui disant que j'étais toujours présentable en RDV client, et que mon salaire ne me permettait pas d'acquerir une garde robe à son goût tout en gardant la liberté de m'habiller comme je le voulais à titre personnel.
Il ne m'a jamais reparlé de mes tenues, bizarrement... :)
Et on peut avoir les notes de frais que M Dupalais fait passer sur son cabinet d'avocat ?Signaler Répondre
Il faut arrêter avec ces âneries concernant DOUCET et appliquer la loi, n'en déplaise aux jaloux . Les pauvres n'avaient qu'a moins faire les guignols a l'école, donc maintenant qu'ils pédalent, comme leurs grand parents, quand ils se déplaçaient; Pour les autres , qu'ils sachent qu'il n y a pas de ZFE a Alger ou Rabat.Signaler Répondre
Dans le cadre de cette mesure et pour anticiper , j'ai remplacé mon Kangoo diesel de 1998 par une Tesla S ; et bien c'est formidable !! le seul problème est que la municipalité doit installer plus de bornes de recharges car moi j'habite au cinquième étage et je ne peux pas toujours me garer pile sous mes fenêtres.
Parlons chiffres : mon véhicule thermique actuel me coûtait 250 euros par mois . Les déplacements professionnels de ma compagne et nos déplacements personnels (plutôt rares) nous coûtent chaque mois 400 euros (le budget a explosé à 600 euros lorsque l’essence coûtait 2 euros le litre).
Même en prenant en compte le prix actuel du carburant, on se retrouve donc avec un budget de 650 euros par mois. En prenant l’exemple du tesla S , le montant de la location longue durée s’élèverait à 540 euros par mois avec un apport de départ de 6 000 euros. Si on lisse ces 6 000 euros sur les 60 mois de la location (choisis lors de la configuration), on atteint les 640 euros par mois. Et on ne compte pas ici le coût de l’énergie.
Déjà lors de l’achat de mon précédent véhicule (en 2009), j’étais tenté par un modèle électrique. À l’époque, les tarifs étaient déjà plus élevés que ceux d’un modèle thermique, mais l’économie de carburant permettait de s’y retrouver sur le long terme. Et c’est sans parler des coûts d’entretien largement réduits. Malheureusement mes finances ne me permettaient pas de débourser plus de 30 000 euros pour le modèle qui me correspondait à l’époque (Peugeot ION).
Si moi j'ai la chance de me garer sur une place de livraison en bas de chez moi pour recharger ,tout le monde ne peut pas brancher sa voiture tous les soirs. Si vous vivez en appartement en centre-ville (même en Province autour de Lyon), cela risque d’être compliqué. Si à Lyon les anciennes bornes de recharges Autolib peuvent être utilisées, ce n’est pas le cas partout. Alors, à moins de louer une place de parking en souterrain avec une borne de recharge, c’est râpé. Il faudra trouver une borne publique au plus près de chez vous ce qui peut vite devenir une galère. Alors vive les ZFE et votez Doucet 2026