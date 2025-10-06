"Virées shopping" du maire de Lyon : face aux attaques, voici les dépenses réelles de Grégory Doucet

Alexandre Dupalais, candidat UDR aux élections municipales de Lyon, soutenu par le Rassemblement national, a diffusé sur X plusieurs factures imputées à Grégory Doucet, dénonçant ce qu’il décrit comme des “virées shopping” aux frais des Lyonnais.

Sur son message publié ce dimanche, l’avocat épingle notamment une note de 1 679 euros en février 2024 pour douze articles alliant chemises, vestes et pantalons, une facture d’avril 2025 de 432 euros pour quatre chemises et un achat de 244 euros en 2023 pour trois chemises. Des achats de vêtements dans une boutique du 1er arrondissement.

"Tout le monde fait comme si le problème des notes de frais des élus ne concernait que Paris alors que les Lyonnais paient aussi les virées shopping de Grégory Doucet. Avec près de 10 000 euros par mois d’indemnités, M. Doucet pourrait peut-être se payer ses cravates ?", écrit Alexandre Dupalais, en référence à la controverse autour d’Anne Hidalgo et des élus parisiens.

La comparaison semble toutefois excessive, tant les montants diffèrent. À Paris, les dépenses de la maire socialiste atteignent 73 700 euros en quatre ans, soit près d’un SMIC mensuel, essentiellement en vêtements de luxe.

800 euros par an

Du côté de la Ville de Lyon, interrogée par LyonMag, la réponse est ferme : "Depuis 2020, le remboursement sur factures de frais de représentation du maire de Lyon s’élève à 800 euros par an (4 081,71 euros en cinq ans) conformément à la volonté de réduire la dépense publique."

Dans le détail, "le maire de Lyon a réalisé l’achat de 16 vêtements durant l’intégralité de son mandat, soit deux costumes, treize chemises et une cravate, soit une dépense moyenne de 470 euros par an (2 355 euros TTC en cinq ans). Ces achats concourent à assurer la représentation des Lyonnais", précise la collectivité.

La Ville ajoute que "chaque remboursement est effectué uniquement sur présentation d’une facture nominative ou d’un justificatif de paiement, pour des dépenses présentant un intérêt direct pour la commune, et dans la limite maximale de 3 000 euros par an," conformément à la réglementation.

Après vérification, les chiffres communiqués par la Ville de Lyon apparaissent exacts. Les dépenses, bien qu’inégales d’une année à l’autre, atteignent bien une moyenne proche de 800 euros annuels sur la durée du mandat.

Aux électeurs lyonnais de se faire leur opinion : est-il normal qu'un maire qui gagne très bien sa vie s'habille avec leur argent ? Ou le système doit-il changer ?

Face à cette offensive d’Alexandre Dupalais, l’entourage du maire écologiste réplique sèchement : "Avant d’instrumentaliser les frais de représentation modestes du maire de Lyon, que l’extrême droite commence par rembourser les millions qu’elle doit à la France."