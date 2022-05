Lyon : Pauline Jaricot béatifiée ce dimanche lors d'une grande messe à Eurexpo

Plus de 13 000 personnes sont attendues pour la béatification de Pauline Jaricot, à qui l'Eglise a attribué la guérison miraculeuse de Mayline Tran en 2012. La fillette avait été plongée dans le coma après s'être étouffée en mangeant. Malgré sa situation désespérée, l'enfant a survécu et s'est rétablie de manière inexpliquée pour la science, en recouvrant toutes ses capacités. Un miracle pour les proches de la fillette, qui avait invoqué Pauline Jaricot dans leurs prières, qui avait été authentifié par le Pape François en mai 2020.

Cette lyonnaise laïque issue d’une riche famille et Fondatrice de l’œuvre de la Propagation de la Foi sera donc béatifiée à Lyon ce dimanche à partir de 15h. Cette célébration, dernière étape avant la canonisation, sera présidée par le cardinal Luis Antonio Tagle, préfet de la congrégation pour l’évangélisation des peuples. Plus de 150 délégations étrangères sont attendues. Les descendants du frère de Pauline Jaricot devraient aussi assister à la béatification, en complément de 300 prêtres, trois cardinaux et de vingt évêques.

L’accès à la célébration est gratuit et libre, mais il est tout de même conseillé de réserver son billet.